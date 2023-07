Eiropas jaunatnes vasaras Olimpiādē no Latvijas piedalīsies 48 sportisti

Latvijas godu Eiropas Jaunatnes vasaras olimpiskajā festivālā Slovēnijas pilsētā Mariborā pārstāvēs 48 sportisti astoņos sporta veidos, vēsta Latvijas Olimpiskā komiteja.

Pasākums Slovēnijā notiks no 23. līdz 29. jūlijam. Latvija būs pārstāvēta astoņos dažādos sporta veidos deviņās sporta disciplīnās – 3x3 basketbolā, džudo, peldēšanā, riteņbraukšanā (MTB un šosejas riteņbraukšanā), skeitbordā, tenisā, vieglatlētikā un vingrošanā.

Jaunais LOK prezidents Jānis Buks paziņojumā akcentēja, ka Latvijai un Latvijas sportam šis gads ir bijis ražens un jaudīgs, ko aizsāka hokeja valstsvienības atvestās medaļas un turpināja Eiropas spēlēs iegūtās septiņas medaļas. "Novēlu jaunajiem atlētiem Eiropas jaunatnes vasaras Olimpiādē turpināt šo sasniegumu un medaļu ceļu, godam un lepni pārstāvot Latviju starp 48 Eiropas valstīm šajā jaunatnes olimpiskajā forumā."

Eiropas jaunatnes Olimpiādes gan ziemā, gan vasarā ir viens no nozīmīgākajiem jauno atlētu, vecumā no 14 līdz 18 gadiem, multisporta notikumiem Eiropā, kura mērķis ir caur sportu audzināt jaunajos sportistos olimpisko garu, izzināt godīgas spēles principus, sniegt motivējošu pieredzi, veicināt toleranci un savstarpēju tīklošanos. Šoreiz festivāls norisināsies Slovēnijas pilsētā Mariborā, pulcējot jaunos atlētus no 48 Eiropas valstīm.

Pirms gada XVI Eiropas Jaunatnes vasaras Olimpiāde norisinājās Banka Bistricā (Slovākija) un no Latvijas tajā piedalījās 34 jaunie atlēti, pārstāvot septiņus sporta veidus: badmintonu, džudo, peldēšanu, riteņbraukšanu, tenisu, vieglatlētiku un vingrošanu. Atlēti izcīnīja trīs medaļas: Atvars Ernests Paļulis ieguva sudrabu desmitcīņā, Matīss Zeiļa – bronzu džudo svara kategorijā līdz 81 kilogramam un Latvijas komandas karognesēja Austra Ošiņa – bronzu 1500 metru skrējienā.