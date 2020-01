Kubas bokseris Juniels Dortikoss 21. martā Pasaules Boksa supersērijas (WBSS) finālā atgriezīsies "Arēnas Rīga" ringā, kur pagājušajā gadā iespaidīgā manierē nokautēja Endrū Tabiti no ASV. Taču viņš apzinās, ka šī būs gluži cita cīņa, jo tagad viņš boksēsies pret šī pagalma saimnieku Mairi Briedi.

Dortikoss ar savu agresīvo cīņas stilu izpelnījies iesauku "Nokautu dakteris" ("KO Doctor"). Viņš savā karjerā 25 cīņās uzvarējis 24 reizes un 22 reizes pretinieku uzvarējis ar nokautu, un šobrīd viņa īpašumā ir Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) čempiona tituls. Pats Dortikoss nebaidās izteikt skaļus paziņojumus, tajos iekļaujot savu iesauku, un arī pirms cīņas ar Briedi viņš pamanījies jau izteikt solījumu – Briedis tiks nokautēts.

"Mana pārliecība par saviem spēkiem nāk no manas sirds, no mana prāta un no maniem treniņiem. Tas viss sākās jau manā bērnībā," intervijā portālam "Delfi" teica Dortikoss, kurš ārpus ringa atstājis vienkārša un pazemīga cilvēka tēlu. "Tas ir kā slēdzis, ko var ieslēgt un izslēgt. Man patīk jokot, patīk cilvēkiem likt justies labi, bet cīņas naktī esmu karā. Mans prāts pārslēdzas. Tas notiek ļoti dabīgi, gluži kā nakts pāriet dienā un otrādi."

Brieža un Polijas boksera Kšištofa Glovacka skandalozā cīņa un ilgā apelācijas izskatīšana, kas noslēdzās ar Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempiona titula atņemšanu Briedim, ietekmēja arī Dortikosu, jo viņam visu šo laiku vajadzēja gaidīt, kad beidzot tiks nosaukts WBSS cīņas datums un vieta.