Fjūrijs pauž gatavību boksēties ar Usiku, agrā svētdienas rītā nodurts viņa brālēns

Britu smagsvars Taisons Fjūrijs ir gatavs atgriezties boksā un cīnīties ar ukraini Oleksandru Usiku, sociālajos tīklos pavēstījis sportists. Taču tas nebūšot lēti. Savukārt agrā svētdienas rītā nodurts Fjūrija brālēns.

Jau ziņots, ka Usiks sestdien Saūda Arābijas pilsētā Džidā pēc dinamisksas 12 raundu cīņas ar tiesnešu vērtējumu uzvarēja Lielbritānijas bokseri Entoniju Džošua. Ukrainas bokseris nosargāja Pasaules Boksa asociācijas (WBA), Starptautiskās Boksa federācija (IBF) un Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempiona jostas, kā arī Starptautiskās Boksa organizācijas (IBO) titulu un ieguva vakanto žurnāla "The Ring" titulu.

Uzreiz pēc cīņas Usiks uz savstarpēju dueli izsauca 34 gadus veco Fjūriju, kurš it kā šobrīd nav aktīvs bokseris. "Cīņa ar Fjūrija ir vienīgā, ko šobrīd vēlos. Ja tā nenotiks, nezinu, vai kādreiz vispār vēl boksēšos. Tomēr ticu, ka mēs drīz tiksimies aci pret aci."

Savu atbildi sniedzis arī Fjūrijs, kurš paudis gatavību cīnīties ar Usiku un atgūt Lielbritānijas godu. Tiesa, tas nebūšot lēti un izmaksāšot daudz.

‼️ Tyson Fury declares that he is willing to come back and fight Oleksandr Usyk in an undisputed heavyweight showdown…