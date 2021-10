Fjūrijs priekšpēdējā raundā nokautē Vailderu un aizstāv WBC čempiona jostu

Lielbritānijas bokseris Taisons Fjūrijs sestdien, 9. oktobrī, Lasvegasā divu smagsvaru duelī uzvarēja amerikāni Deonteju Vailderu, aizstāvot Pasaules Boksa padomes (WBC) čempiona jostu.

Fjūrijs savu pretinieku uzvarēja 11. raundā ar nokautu.

Cīņas gaitā bija pieci nokdauni, ceturtajā raundā divreiz uz dēļiem nonākot arī Fjūrijam. Britu bokseris pamatu uzvarai ielika desmitajā raundā, kad otro reizi cīņā aizsūtīja pretinieku nokdaunā.

"Šī bija lieliska cīņa, labākā no visām trim. Netaisnošos, Vailders ir augstākā līmeņa bokseris, kurš lika man pasvīst. Vienmēr esmu teicis, ka esmu labākais bokseris pasaulē, bet viņš ir otrs labākais. Nekad to neapšaubiet. Kad situācija prasa, varu to pierādīt," pēc cīņas teica Fjūrijs.

Trešā cīņa starp abiem smagā svara kategorijas bokseriem sākotnēji bija paredzēta 24. jūlijā, bet Fjūrijam noteica saslimšanu ar Covid-19.

2018. gada decembrī abi bokseri Losandželosā cīnījās neizšķirti, bet nepilnus divus gadu vēlāk – pagājušā gada februārī – Fjūrijs divreiz uz ringa dēļiem noguldīja amerikāni, panākot, ka viņa treneri vēlāk aptur cīņu.

Vailders vēlāk izmantoja iespēju aizvadīt atbildes cīņu, lai arī Fjūrijs jau bija vienojies par dueli ar tautieti Entoniju Džošua. Bija plānots, ka Fjūrijs un Džošua aizvadīs cīņu par titulu apvienošanu 14. augustā Saūda Arābijā, taču neatkarīgais šķīrējtiesnesis lēma, ka Vailderam ir tiesības uz revanšu.

33 gadus vecais Fjūrijs karjeras laikā uzvarējis 31 cīņā, no kurām 22 noslēgušās ar nokautu, un reizi cīnījies neizšķirti. 35 gadus vecā Vaildera kontā ir 42 uzvaras, no kurām 41 ar nokautu, divi zaudējumi un arī neizšķirts.

Pasaules Boksa asociācijas (WBA), Starptautiskās Boksa federācija (IBF) un Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempiona jostas tagad pieder ukrainim Oleksandram Usikam, kurš septembrī Londonā pēc punktiem uzvarēja Džošua.