Latvijas vīriešu florbola izlase pasaules čempionāta pirmajai spēlei pret Šveici bija labi sagatavojusies, pēc zaudējuma sacīja vienības spēlētājs Artis Raitums.

Jau ziņots, ka Latvijas florbolisti sestdien Čehijā notiekošā pasaules čempionāta A grupas mačā ar 3:7 (3:2, 0:2, 0:3) piekāpās Šveicei, lai gan vēl pirmajā trešdaļā atradās vadībā ar 3:1.

"Domāju, spēlei pret Šveici bijām labi sagatavojušies. To parādīja arī spēles sākums. Jā, mūsu maiņa varbūt ielaida tos vārtus, kurus nevajadzēja, bet mēs tomēr parādījām, ka varam spēlēt, lai gan neesam tehniski tie meistarīgākie. Tomēr florbols ir mūsu sirdīs un mēs spēlējam par savu valsti," sarunā ar Latvijas Florbola savienību (LFS) teica Raitums.

Florbolists norādīja, ka par zaudējumu pirmajā spēlē nav ko skumt, jo pasaules čempionāts ir tikai nupat sācies.

"Pašreizējais spēles plāns dod rezultātu. Pret Šveici, ielaižot vairākus vārtus pēc kārtas, kaut kā izslēdzāmies, jo šķita, ka vārtus pretinieki gūst par spīti mūsu lielajam darbam," atzina Raitums. "Mūsu plāns šajā mačā bija noturēt savu aizsardzības zonu, kā arī jācenšas vairāk spēlēt ar bumbiņu, ko gan mums neizdevās izpildīt. Zinājām, kā šveicieši spēlē aizsardzībā un ka priekšējie spēlētāji viņiem ir ļoti aktīvi. Kopumā ar to tikām galā. Sākumā bija neliels stresiņš, bet tā arī bija pretiniekiem."

Svētdien latvieši tiksies ar turnīra saimnieci Čehiju, bet pirmdien krustos nūjas ar Vāciju.

Planētas meistarsacīkstes līdz 9. decembrim notiks Čehijas galvaspilsētā Prāgā.

Pasaules čempionātā startē 16 valstu izlases, kas, ņemot vērā Starptautiskās Florbola federācijas (IFF) rangu, sadalītas divos ešelonos. Pirmajā no tiem ir astoņas spēcīgākās komandas, kas spēlē A un B apakšgrupās, bet ranga otrā astotnieka izlases veido C un D grupu. Divas A un B apakšgrupu labākās komandas uzreiz iekļūs ceturtdaļfinālā, bet pārējām izlasēm būs jāaizvada astotdaļfināla spēle attiecīgi ar D un C grupu pirmo divu vietu ieguvējām. Latvijas izlase turnīru sāka A apakšgrupā - kopā ar Čehijas, Šveices un Vācijas komandām. B apakšgrupā spēlē Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas un Somijas izlases. C grupā cīnās Taizemes, Polijas, Igaunijas, Austrālijas valstsvienības, bet D grupā - Japānas, Singapūras, Slovākijas un Kanādas izlases.

Latvija pasaules čempionāta finālturnīros piedalījusies desmit reizes, tostarp iepriekšējās deviņas pēc kārtas, četras reizes paliekot uzreiz aiz lielā četrinieka - piektajā vietā. Aizpērn savā laukumā gan Latvijai turnīrs izvērtās ļoti neveiksmīgs, samierinoties ar desmito vietu.