Foto: 1600 dalībnieku 11 Latvijas pilsētās bauda orientēšanās nakti

Jau trešo gadu Eiropas sporta nedēļas ietvaros Latvijas Orientēšanās federācija (LOF) aktīvās atpūtas interesentiem sarūpējusi neaizmirstamu un aizraujošu piedzīvojumu – Latvijas orientēšanās nakti. Tās ietvaros 11 Latvijas pilsētās un novados bez maksas varēja izmēģināt spēkus rogainingā.

Rogainings ir viens no orientēšanās sporta veidiem, kur komandu (2 līdz 5 dalībnieku sastāvā) uzdevums ir noteiktā kontrollaikā pašu izvēlētā secībā apmeklēt kontrolpunktus, ar mērķi savākt pēc iespējas lielāku ieskaites punktu summu. Kontrolpunkti izvietoti plašā apvidū, un tiem ir dažādas vērtības, tāpēc rezultātu izšķir ne tikai fiziskā sagatavotība, bet arī stratēģija – komandu izvēlētais maršruts.

Pirmā Latvijas orientēšanās nakts 2017. gadā pulcēja 700 dalībniekus, bet nu šis skaits ir dubultots - 27. septembra vakarā Talsos, Vecumniekos, Liepājā, Limbažos, Olainē, Cēsīs, Daugavpilī, Tukumā, Salaspilī, Siguldā un Rīgā trīs stundu ilgās rogaininga sacensībās startēja 1600 aktīvās atpūtas cienītāju, apvienojušies visdažādāko nosaukumu komandās. Starp dalībniekiem bija gan pieredzējuši sportisti, gan ģimenes ar maziem bērniem, un daudzi šajā vakarā orientēšanās sporta burvību izbaudīja pirmo reizi.

Vislielākais dalībnieku skaits Latvijas orientēšanās naktī bija Rīgā, kur uz starta Daugavas stadionā stājās teju ap 300 orientēšanās sporta entuziastiem no 103 komandām. No tām vislabāk Purvciema, Teikas un Biķernieku meža apvidus padevās Guntim Šmaukstelim un Miķelim Zumbergam no komandai "Krūšu inspekcija", kuri spēja apmeklēt visus kontrolpunktus, tā Rīgā uzvarot otro gadu pēc kārtas.

Absolūtie uzvarētāji visās pilsētās:

Rīga – "Krūšu inspekcija"

Cēsis – "Kas ir rogainings?"

Sigulda – "Paturi aliņu"

Salaspils – "OK Ogre&Teku Taku"

Daugavpils – "Losi"

Olaine – "Purva malēji"

Talsi – "Bratuki"

Tukums – "Wanamore"

Vecumnieki – "Eu, kas te jādara?"

Limbaži – "Limbaži skrien"

Liepāja – "Vitamīni"