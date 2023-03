Foto: Airisa Penele uzvar Latzijas ziemas čempionātā iejādē

Svētdien, 26.martā, tika pasniegti Latvijas ziemas čempionāta iejādē un paralimpiskajā iejādē uzvarētāju kausi. Pieaugušo konkurencē uzvaru izcīnīja Airisa Penele ar Hanoveras šķirnes zirgu Quince, otrajā posmā iegūstot 70,109%, bet divu posmu kopvērtējumā 138,54%. Vēl II posmā Lielajā balvā no Latvijas startēja Elza Zaķe ar WE šķirnes zirgu A Splash Of Class, finišējot ar 63,913%.

Pirmā posma sarežģītākā shēma bija Vidējā balva II (Lielais aplis) un tajā piedalījās trīs dueti. Arī I posmā uzvaru izcīnīja Airisa Penele ar Quince ar 68,431%. Otrajā posmā šie dalībnieki, saskaņā ar Nolikumu, startēja jau pēc Lielās balvas (Grand Prix) programmas.

Vidējā aplī čempionāta kopvērtējumā nepārspēts palika Sergejs Šakurovs ar Oldenburgas šķirnes zirgu Falestra, II posmā iegūstot 69,804%.

Paralimpiskajā iejādē čempionātā nepiedalījās Rihards Snikus un Alise Muižniece, kuri tajā laikā startēja Slovākijā, kur Rihardam tā bija pirmā kvalifikācija Parīzes Paralimpiskajām spēlēm. Kopā ar paralimpiešiem, gan iejādes starptautiskajā CDI2* turnīrā, Slovākijā startēja arī Riharda trenere Agnese Rozīte, kura LR Ziemas čempionāta I posmā sarežģītākajā no shēmām izcīnīja 2.vietu ar KWPN šķirnes zirgu Funky (66,324%).

Lielā balva norit vidēji sešas minūtes. Jātniekam ar zirgu ir jāveic īpaši sarežģītu elementu virknējums, zirgam ir jābūt ļoti labā fiziskā formā. Lielā balva iejādē ir augstākais līmenis, praktiski tā ir olimpiskā programma. Iejādes Grand Prix, iespējams, var pielīdzināt konkūra GP (160 cm), kur augstāku maršrutu vairs nav – tālāk abās disciplīnās ir tikai tehnikas slīpēšana, rezultātu uzlabošana un zirga fiziskās formas uzturēšana.

Kā jau minēts, iejādes Grand Prix sastāv no dažādu ļoti sarežģītu un zirgam fiziski grūtu elementu izpildījuma. Šeit jāveic kāju maiņa katrā tempā diagonālē 15 reizes; pasāža – ritmiski saīsinātie rikši kustībā uz priekšu; piruetes uz viduslīnijas – tās jāveic precīzi, lēkšos apgrieziens apkārt zirga pakaļkājām 6-8 tempi/lēkša soļi un visiem soļiem jābūt vienādiem; piafe – rikši uz vietas 12-15 soļi. Šie nosauktie ir tikai daži no nepieciešamajiem elementiem.

"Savu uzvaru vēlos veltīt savai mammītei, kura aizgāja aizsaulē 12.martā. Tas ir mans godinājums viņai. Mamma mani vienmēr sportā ir atbalstījusi, jutusi līdzi un priecājusies par sasniegumiem," pēc sacensībām teica uzvarētāja Penele. "Ar Quince pirmo reizi startēju Grand Prix un biju patīkami pārsteigta par zirga centību. Protams, mums vēl daudz jāstrādā pie tehnikas un elementu precizitātes, bet jau šobrīd zirgs sevi parāda lieliski. Ļoti liels gandarījums arī par maniem skolniekiem – Patrīcija Baranovska uzvarēja čempionāta junioru konkurencē, bet Hanna Mālniece bērnos līdz 15 gadu vecumam."