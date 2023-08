Foto: Atklāts 12. vērienīgais šaha festivāls 'RTU Open'

Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā svinīgi atklāts Ziemeļeiropā lielākais un viens no prestižākajiem starptautiskajiem šaha festivāliem "RTU Open 2023", kurā nedēļas garumā sacentīsies vairāk nekā 500 dalībnieku no 29 valstīm, informēja organizatori.

"RTU Open" notiek jau 12. reizi. Šo gadu laikā tas kļuvis par augsta līmeņa starptautisku šaha notikumu. Šogad festivālā paredzēti 11 dažādi turnīri, kuros piedalīties pieteikušies 555 dalībnieki gan no Baltijas valstīm, Ziemeļeiropas un Centrālās Eiropas, gan tādām valstīm kā Japāna, Turkmenistāna un Filipīnas. Pasākuma galvenais ir lielmeistaru jeb A turnīrs, kas sākās 7. augustā. Tas ilgs visu nedēļu un tajā piedalās 201 spēlētājs, tostarp 12 lielmeistari, piecas lielmeistares un kopumā 73 titulēti šahisti no 26 valstīm. Turnīra favorīti ir deviņkārtējais Norvēģijas čempions Simens Agdesteins, bijušais Gruzijas TOP 20 spēlētājs Bādurs Jobava, pērngada "RTU Open 2022" uzvarētājs Pauļus Pultinevičs no Lietuvas. Savukārt spēcīgākais Latvijas pārstāvis ir Toms Kantāns, kurš turnīrā izlikts ar septīto starta numuru.

A turnīrā šahisti aizvadīs deviņas kārtas. Pirmajā kārtā, kur pēc izlozes principa spēlētāji no turnīra starta tabulas augšdaļas tiekas ar spēlētājiem no lejasdaļas, piedzīvots pārsteigums – piecpadsmitgadīgais rīdzinieks Georgijs Germanovs, spēlējot ar baltajām figūrām, cīnījās neizšķirti pret Francijas lielmeistaru Akselu Delorme.

Paralēli paredzēti arī pieci klasiskā šaha turnīri, kā arī trīs turnīri ar vietējo klasifikāciju. Atsevišķās spēlēs mērosies gan amatieri, gan jaunieši, savukārt 10. un 11. augustā sāksies divi amatieru nedēļas nogales turnīri. Dalībnieki, kuriem nav iespēju šaham ziedot daudz laika, ir aicināti uz vienas dienas spēlēm – blica un rapida turnīriem. Uz nedēļas nogalē paredzētiem turnīriem vēl ir atvērta pieteikšanās.

Skatītāji aicināti apmeklēt gan festivāla norisi klātienē, gan sekot līdzi video tiešraidei, kuru vada Latvijas izlases līderis Arturs Neikšāns.