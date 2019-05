Foto: Cīnies ar cieņu - Grīziņkalnā aizvadīts 'Ghetto Fight' pankrationa cīņu turnīrs

Grīziņkalna sporta laukumā aizvadīts šī gada pirmais "Ghetto Fight" pankrationa cīņu turnīrs. Tajā Latvijas pankrationa cīkstoņi sacentās ar pretiniekiem no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Azerbaidžānas, Gruzijas un Baltkrievijas.

"Pasākuma devīze ir ''Fight with respect'' ("Cīnies ar cieņu"). Ar to mēs vēlamies akcentēt, ka cieņa un draudzība ir pats svarīgākais, kam jāvalda sportā," saka "Ghetto Fight" organizators Manvels Isadžanjans.

Šoreiz turnīrā piedalījās cīkstoņi no 23 Latvijas klubiem, kuri šogad cīnījās arī par Eiropas čempiona jostu pankrationā. Sacensības norisinājās vairākās kategorijās – "PIX-LAX" 40 kg, "Pleris Agon" 55 kg, 56 kg, 62 kg, 65 kg, 66 kg, 68 kg, 71 kg, 74 kg, 78 kg vīriešu un 55 kg - sieviešu kategorijā.

Supercīņās dominēja latvieši. "Pleris Agon" 62 kg kategorijā uzvarēja Antons Saņakovs (Daugavpils MMA klubs), "Pleris Agon" 66kg kategorijā par spēcīgāko tika atzīts Maksims Ržkovs (Rīgas "Sev Arch"), "Pleris Agon" 74 kg – Andrejs Koroļovs ("Sev Arch"), "Pleris Agon" 95 kg kategorijā - Aigars Milenbergs (Rīgas LNK MMA klubs), spēcīgākā sieviešu kategorijā – Valērija Sočenko ("Sev Arch"), "Pleris Agon" 78 kg kategorijā – Arzu Džafarovs.

Šogad otro reizi pēc kārtas "Ghetto Fight" norisinājās cīņā par nozīmīgo Eiropas čempiona titulu pankrationā. Latviešu cīņu meistari Artūrs Leisāns no Jūrmalas un Armands Tīlēns no Valmieras aizcīnījās līdz pusfinālam, bet finālā tikās sportisti no Lietuvas – Marius Bogdans ("Pantera") un Naglis Kanišausks ("Titanic"). Lietuviešu duelī labāks izrādījās un par Eiropas čempionu pankrationā tika atzīts Kanišausks.