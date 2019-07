Foto: Cīņu par pasaules čempionāta medaļām turpina daudzi Latvijas orientieristi

Bumbukalna mežā pie Buļļupes aizvadītas pasaules veterānu čempionāta orientēšanās sportā kvalifikācijas sacensības vidējā distancē un finālam kvalificējušies daudzi Latvijas sportisti. Fināls notiks rīt un uzvarētāju apbalvošana – pulksten 15 sacensību arēnā pie Buļļupes.

Šajā nedēļā Latvijā pirmo reizi notiek pasaules veterānu čempionāts orientēšanās sportā, kas pulcē vairāk nekā 3500 dalībniekus no 41 pasaules valsts. Pēc sacensībām sprintā, kas aizvadītajā nedēļas nogalē notika Rīgā, sākušās sacīkstes meža apvidū.

Vispirms otrdien Bumbukalnā norisinājās kvalifikācijas sacensības vidējā distancē, kurās tika noskaidroti tie dalībnieki, kuri rīt cīnīsies par pasaules čempionāta medaļām. A finālam jeb cīņai par čempiona titulu kvalificējas 80 labākie orientieristi katrā vecuma grupā, bet, ja grupā ir mazāk par 160 dalībniekiem, tad A finālā iekļūst labāko puse. Pārējie sacensību dalībnieki turpina startēt B finālā.

Latvijas labākajiem veterāniem jau labi iepazītais Bumbukalns lielas problēmas kvalifikācijas sacensībās nesagādāja un daudzi no mūsu sportistiem savās starta grupās bija starp labākajiem un izcīnīja vietu A finālā. Tā, piemēram, M35 vecuma grupā trešo labāko rezultātu uzrādīja Kristaps Jaudzems, bet Uldis Klepers un Māris Freimanis – attiecīgi 8. un 10. rezultātu. M40 grupā no pirmās starta grupas ar ceturto labāko rezultātu finālā iekļuva Toms Veits, bet otrajā starta grupā lielisku rezultātu uzrādīja Jānis Krūmiņš, kurš no līdera atpalika vien par 23 sekundēm, bet trešās vietas ieguvēju apsteidza par divarpus minūtēm. Šajā grupā jāpiemin arī Pauls Platais, kurš finišēja piektais.

Īpaši sīva cīņa par medaļām paredzama M45 vīru konkurencē un galvenie pretendenti būs tieši Latvijas orientieristi – pirmajā starta grupā kā uzvarētājs finālam stabili kvalificējās Latvijas orientēšanās izlases treneris Jānis Ozoliņš, no kura par dažām minūtēm atpalika Kaspars Cerjaks, Ilmārs Dāvidsons un Mārtiņš Godiņš (attiecīgi piektā, sestā un septītā vieta). Savukārt trešajā starta grupā labāko rezultātu uzrādīja UIdis Brucis, bet Ivaram Žagaram – trešā vieta.

M50 grupā par medaļām var pacīnīties Guntis Arnicāns (5. vieta 1. starta grupā), Jānis Virbulis un Sergejs Šadrins (sestais un septītais otrajā grupā), un Guntars Mankus un Ints Ulmanis (8. un 10. vieta trešajā starta grupā). Savukārt M55 grupā ar otro labāko rezultātu finālam kvalificējies Aigars Leiboms.

Vismaz pieci latvieši par čempiona titulu sīvi cīnīsies arī M60 vīru kompānijā, kur savā kvalifikācijas grupā pārliecinoši visiem pogas izgrieza Andris Kosmačovs, otrajā starta grupā tikai par sekundi no uzvarētāja atpalika Ģirts Mamis, trešajā grupā otro vietu izcīnīja Ivars Pucens, bet ceturtajā – kā sestais un astotais finišēja Harijs Lācars un Uldis Pekuss. Savukārt M70 vīru konkurencē trešajā starta grupā uzvarēja Ilmārs Limbēns.

Vidējās distances kvalifikācijā cerīgi nostartējušas arī mūsu dāmas. W45 grupā otru labāko rezultātu savās starta grupās uzrādīja Zaiga Ozoliņa un Irita Puķīte, ar otro vietu W50 grupā A finālam kvalificējās arī Ilze Lapiņa.

W55 grupā labāko rezultātu uzrādīja jau sudraba un bronzas medaļas pasaules čempionātos izcīnījusī Baiba Ozola, W60 grupā ar ceturto vietu kvalifikācijā lepojas Velga Buša, bet W65 dāmu konkurencē savā starta grupā galvas tiesu pārāka pār visām konkurentēm bija četrkārtējā pasaules veterānu čempione, pirmā Latvijas orientieriste, kas izcīnījusi medaļu elites grupā – Alīda Ābola. Savukārt Lauma Žilko savā starta grupā uzrādīja otro labāko rezultātu.

W70 grupā ar iegūto pirmo vietu pirmajā starta grupā finālam kvalificējās Māra Plaude, bet W75 grupā pirmo vietu savā starta grupā izcīnīja Māra Bolšteina. Uz medaļām var pretendēt arī Ilze Bruce, kura W80 kvalifikācijā finišēja ceturtā, bet W85 grupā trešo labāko rezultātu uzrādīja Raisa Mazzariņa.