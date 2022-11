Foto: 'CS:GO' turnīra 'Red Bull Flick' nacionālais fināls Rīgā

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 5. novembrī, pirmoreiz Latvijā, mākslas centrā "Digital Art House" norisinājās datorspēles "CS:GO" turnīra "Red Bull Flick" nacionālais fināls, informēja organizatori.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc diviem atlases posmiem 22. un 29. oktobrī, kuros piedalījās 97 komandas, katrā komandā spēlējot diviem spēlētājiem, uz nacionālo finālu devās 8 labākās komandas, lai sacenstos par iespēju izcīnīt ceļazīmi uz "Red Bull Flick" pasaules finālu Kopenhāgenā.

Pasākuma dienā organizatori bija īpaši parūpējušies par spēlētāju labsajūtu visas dienas garumā, sākot no zonas, kur dalībniekiem iesildīties spēļošanā un pārspriest spēles stratēģiju, kā arī unikālu iespēju kāpt uz skatuves zem iespaidīgajām spēles projekcijām. Sākot no plkst. 12:00 līdz pat 22:00 vakarā, tika aizvadīti ceturtdaļfināli, pusfināli un fināli, kurus varēja vērot gan klātienē, gan arī tiešraidē "UniCon" "Youtube" un "Twitch" platformās. Komandas uz vietas atbalstīja draugi un fani, kas neskopojās ar ovācijām un emocijām, padarot spēles vēl azartiskākas.

"Red Bull Flick" turnīrs no ierasta "CS:GO" spēļu turnīra ir īpašs tieši ar netradicionālajām spēles kartēm. Spēles formātā ir 5 kartes, katra ar savu specifiku – kā piemēram, vienā kartē var izmantot virsmas, no kurām atsperties un uzlidot augstāk kā ar parasto lēcienu, citās savukārt pieejamas virsmas uz kurām var sērfot un iegūt lielāku ātrumu, līdz ar to šķērsot karti ātrāk. Vēl kartēs bija pieejami arī teleporti un iespēja uz noteiktu laiku izveidot sienu, kas aptur pretinieku. No piecām pieejamajām kartēm, spēlētāji izvēlējās trīs, kurās tika izspēlēti 3 raundi. Uzsākot raundu, abām komandām ir 100 "biļetes", kas ik pēc 2 sekundēm samazinās par vienu biļeti, likvidēts pretinieks nozīmē arī vienu likvidētu biļeti, kamēr, ja vismaz viens spēlētājs stāv uz kontrolpunkta, tad viņa komandai biļetes netiek atņemtas.

Spēlēs piedalījās "CS:GO" Latvijas komūnā zināmi vārdi, bet netrūka arī jauno censoņu, par kuriem līdz šim nebija dzirdēts. Pirmajā ceturtdaļfināla spēlē tikās komandas "Premgods", kuri bija favorīti skatītāju acīs, un komanda "MIX". Kā jau turnīra favorīti, "Premgods" uzvarēja ceturtdaļfināla spēli un devās gaidīt savus pretiniekus pusfinālā. Tad sekoja pirmais pārsteigums. "Malco", komanda ar 2 spēlētājiem, kuru vārdus pazīst dauzi arī ārpus "CS:GO", pret komandu "Speed", kura guva virsroku.

Pēcāk sekoja pārsteidzošas spēles, kā min e-sporta komentētājs Pauls Spakovskis: "Pēc šīs spēles sekoja kaut kas, ko es esmu piedzīvojis tikai dažas reizes 7 gadu komentēšanas pieredzē. Uz turnīru bija pieteikušies divi puiši, alexray21 un Smokk, pārstāvot komandu "Imanta Power", ar kuriem man nebija neviena kopīga paziņa, un par kuriem sākumā domāju, ka, nu, puiši tika līdz LAN pasākumam, ar to arī apsveicu. Bet, kas par cīņu no viņu puses! Uzvarēja "vlmgamersss", kuru pārstāvēja divi valmierieši Yamero un Flairr, ar lielāko biļešu vadību, kuru redzējām turnīrā, un šie divi 18 gadus vecie jaunieši atstāja otru komandu putekļos."

"Pēc šīs spēles likās, ka ir redzēts viss, bet ieradās divi jaunieši, Bobo un Chipans, kuri ar nepareizi uzrakstītu komandas nosaukumu bija paņēmuši līdzi tik lielu fanu pulku, ka šķita, ka bijušā naktskluba sienas neizturēs tās ovācijas un decibelus, kuri tika sasniegti, kad šo komandu izsauca uz skatuves. Komanda "lsuhi"- spraigā cīņā uzvarēja komandu "Sunshine", un, lai arī reizēm likās, ka "Sunshine" savus pretiniekus uzvarēs, tieši skatītāju atbalsts kalpoja kā papildus dzinulis, lai apturētu "Sunshine" centienus uzvarēt spēli."

Pēc izspēlētām intensīvām un spraigām spēlēm, kur dažos raundos biļešu starpība mainījās ik pa cīņai, trešo vietu izcīnīja "Speed" komanda, iegūstot balvu no datortehnikas veikala "Dateks" 200 eiro vērtībā. Kamēr notika uzvarētāju intervija, uz skatuves jau gatavojās abas finālistu komandas, lai noskaidrotu, kura komanda dosies uz Kopenhāgenu pārstāvēt Latviju "Red Bull Flick 2v2" turnīrā. Aizkadrā virmoja dažādi viedokļi, bet vairums bija pārliecināti, ka "Imanta Power" varētu turpināt savu uzvaras gājienu un uzveikt savus pretiniekus arī finālā, tomēr komanda "Premgods" šoreiz parādīja savas spēles prasmes labāk un ieguva ceļazīmi apmaksātam braucienam uz Kopenhāgenu, kā arī 600 eiro dāvanu karti no "Dateks", kamēr "Imanta Power" ieguva godalgoto 2. vietu un 400 eiro dāvanu karti no "Dateks".