Foto: Garkalnes kausā dominē Somijas petanka spēlētāji

Ar Somijas petanka spēlētāju uzvarām Upesciema stadionā noslēdzies “Garkalnes kauss 2020”, ko septīto reizi rīkoja petanka spēlētāju klubs “Upesciema Warriors” sadarbībā ar Garkalnes novada domi.

Sestdien Upesciema stadiona petanka laukumos notika sacensības trijniekos, bet svētdien turpat risinājās sacensības divniekos. Lai gan sporta sacensības joprojām ietekmē Covid-19 pandēmija, rīkotājiem izdevās pulcēt kuplu dalībnieku pulku – trijniekos piedalījās 41 komanda, bet divniekos startēja 58 dueti.

Trijnieku sacensībās spraigā cīņā līdz finālam tika Somijas komanda “Paaso” (Arttu Poikolainen / Jarmo Heinonen / Iivo Paaso) un Latvijas-Lietuvas apvienotā komanda “Magnificent” (Edgars Silovs / Artūrs Akmentiņš / Linas Budrikas). Finālā negaidīti pārliecinoši, bet pelnīti ar 13-0 pārāki bija Somijas petanka spēlētāji, kuri visā turnīrā rādīja stabilu sniegumu. Trešā un ceturtā vieta Igaunijas vienībām - “Zeremii” (Roger Viks / Margus Berkmann / Veiko Proos) un “Kakk” (Kaido Kopel / Kaarel Mikk / Mihkel Filipenko).

Otrajā spēļu dienā Upesciema stadionā atkal dominēja Somijas petanka meistari, kuri svinēja uzvaru divniekos. Divnieku finālā arī iekļuva spēlētāji, kuri pirms dienas trijnieku sacensībās tikās zelta spēlē. Un atkal pārāki bija somi “Seppo” (Arttu Poikolainen / Seppo Kujanpaa), bet ar sudrabu nācās samierināties “Braļukas” komandai (Edgars Silovs / Linas Budrikas). Trešā vieta Igaunijas duetam “Funky” (Toomas Hoole / Jaan Joonas), bet ceturtie palika Latvijas pārstāvji “Kurland” (Raido Blumbergs / Andris Padrevics).

“Milzīgs gandarījums par turnīru un prieks, ka laika apstākļi lutināja petanka spēlētājus. Ļoti draudzīgs un mierīgs turnīrs, par ko visi dalībnieki noslēgumā neslēpa gandarījumu. Jāatzīst, ka tik raiti bez lieliem laika kavēkļiem līdz šim nebija ritējis neviens no turnīriem. To, ka turnīrs allaž ir augstā līmenī, apliecināja brāļi lietuvieši, sagādājot patīkamu pārsteigumu – apbalvošanas ceremonijā saņēmu īpašu medaļu par sporta veida attīstīšanu un labo darba ortanizāciju turnīra sarīkošanā,” saka sacensību galvenais rīkotājs un Latvijas Petanka sporta federācijas prezidents Juris Silovs. “Daudzas spēlēs iznākums nebija prognozējams, cīņas bija ļoti spraigas, tāpēc piemiņas veltes saņēma visi dalībnieki. Varbūt trijniekos varēja vēlēties spraigāku finālu, jo somu drošā uzvara bija neliels pārsteigums. Divniekos somi atkal dominēja, tā kā šogad “Garkalnes kauss” abās disciplīnās aizceļoja uz Somiju. Jāsaka liels paldies visiem dalībniekiem, kas paši jau radīja to patīkamo un omulīgo sajūtu divu dienu garumā. Ceram, ka pasaule drīz uzvarēs cīņu ar Covid-19 un nākamgad “Garkalnes kausā 2021” redzēsim daudz lielāko ārvalstu spēlētāju pārstāvniecību.”