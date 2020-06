Foto: Jahtu parāde Ventas upē iesāk Rīgas līča regati

Ar jahtu parādi Ventas upē un svinīgām uzrunām vakar atklāta Rīgas līča regate jeb "Gulf of Riga Regatta" (#GoRR). Kopā sacensībām reģistrējušās 47 jahtu komandas no sešām valstīm – Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Dānijas, Somijas un Polijas. Komandas sadalītas četrās grupās, ziņo organizatori.

Kā atzīst sacensību organizatori, tik liels burātāju skaits sacensībās Latvijā sen nav bijis un īpašs prieks par Baltijas jūras reģiona valstu komandām, kuras šogad burās #GoRR pirmo reizi. Kopā no Latvijas ir pieteikušās 28 komandas, desmit komandas no Igaunijas un to vidū arī pērnā gada uzvarētāji ORC 1 jahtu grupā – "JAZZ" komanda, sešas komandas pieteikušās no Lietuvas un pa vienai komandai no Dānijas, Polijas un Somijas.

Saglabājas intriga, kurš šogad nokļūs uz uzvarētāju pjedestāla, jo nav noslēpums, ka sacensību dalībnieku vidū ir burātāji, kuru vārdi zināmi ir ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Regates laikā noskaidrosies gan #GoRR uzvarētāji, gan Latvijas Atklātā jūras burāšanas čempionāta uzvarētāji, kā arī tiks izcīnīts Livonijas kauss.

Pirmdien aizritēs pirmā sacensību diena. Pirmā posma starts paredzēts plkst. 11.00. Regatei būs iespējams sekot līdzi reālā laikā virtuāli, jo tiks nodrošināta tiešsaistes globālās pozicionēšanas izsekošana visiem regates dalībniekiem Vakarā, pēc atgriešanās krastā, dažādus mītus par Baltijas jūras vides veselību lauzīs Latvijas Hidroekoloģijas institūts.

Kopumā regate ilgs piecas dienas. Otrdien sacensību flote piestās Igaunijā, Sāmsalas ostā Montu. Pēc tam divas dienas regate uzkavēsies Rojā, kur notiks medijiem un skatītājiem visērtāk vērojamās īsās pretvēja-pavēja distances. Regate noslēgsies 3. jūlijā Salacgrīvā.