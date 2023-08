Foto: Kaparkalēja kļūst par pasaules junioru čempioni rollerslēpošanā

Latvijas sportiste Linda Kaparkalēja savās mājās notiekošajā Pasaules kausa posmā un pasaules junioru čempionātā sestdien 200 metru super sprinta distancē izcīnīja zelta medaļas, bet Lauris Kaparkalējs, pirmo gadu startējot elitē, Pasaules kausa ieskaitē izcīnīja sudraba godalgu, informēja organizatori.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Juniorēm jau kvalifikācijā labāko laiku uzrādīja madoniete Linda Kaparkalēja, un spēcīgu turpinājumu parādīja arī pusfinālā, tāpat kā arī vēl divas latvietes: Adriāna Šuminska un Amēlija Zaķe. Noturēt pārākumu L. Kaparkalējai izdevās līdz galam, kā rezultātā, sportiste, mājinieku ovāciju pavadīta, kļuva par pasaules junioru čempioni, aiz sevis atstājot šī brīža kopvērtējuma līderi, itālieti Annu Mariju Gidi, kā arī Mariju Geraščenko no Kazahstānas.

Sieviešu elites grupā Pasaules kausa ieskaitē par labāko tika kronēta Jūlija Henriete Arnesena no Norvēģijas, tikmēr otrā individuālās disciplīnas zelta godalgas ieguvēja Linna Semskara un trešā - Žaklīna Loknere no Zviedrijas. Kitijai Auziņai veiksmīgi izslēgšanas braucieni ļāva nonākt līdz pat fināla braucieniem, kā rezultātā augstā ceturtā vieta, bet viņai pa pēdām, ieņemot 5. pozīciju, Samanta Krampe.

Pasaules junioru čempionāta ieskaitē ātrāko rezultātu uzstādīja zviedrs Antons Grāns, sudraba godalga komandas biedram Jonatanu Lindbergu, bet bronza – Itālijas sportistam Alessandro Corradi. Neveiksmīgs stars fināla braucienā liedza mājiniekam Silvestram Švaukstam pacīnīties par vietu uz goda pjedestāla.

Elites vīru grupā šodien dominēja sprinta meistars itālis Emanuele Bekis, bet pārsteigumu mājiniekiem, pirmo gadu startējot elites grupā, parādīja Lauris Kaparkalējs, finišējot otrais. Bronzas godalga – Mišelam Valerio no Itālijas. Līdzīgi kā junioriem, arī elites grupā, neveiksmīgs starts un laikapstākļi, traucēja Raimo Vīgantam pacelties augstāk par 4. vietu. Pusfināla braucienos atzīstamu sniegumu parādīja vēl divi Latvijas sportisti – Niks Saulītis (6. vieta) un Bruno Krampe (7. vieta).

"Linda Kaparkalēja, pasaules junioru čempione 200 metru sprintā: "Šodien viss gāja pēc plāna – jau no pirmā brauciena izvirzījos vadībā, uzstādot ātrāko kvalifikācijas laiku, veiksmīgi sanāca arī ceturtdaļfināls un pusfināls. Bet to, ka izdosies būt ātrākai par šī brīža kopvērtējuma līderi arī fināla braucienā, negaidīju. Laikam jau šis šoreiz ir ne tikai par smago darbu, ko ieguldīju treniņos, bet arī par skatītāju – madoniešu līdzi jušanu, kas tiešām dzina uz priekšu. Tāpēc vēlos pateikt lielu paldies viņiem par to!"