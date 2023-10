Foto: Kenijiete un etiopietis Rīgā uzvar 5 km distancē; amerikānim jauns jūdzes rekords

Kenijiete Beatrise Čebeta un Etiopijas skrējējs Hagoss Gebrhivets svētdien Rīgā kļuva par pasaules čempioniem piecu kilometru skriešanā, Latvijas skrējējam Uģim Jocim sasniedzot jaunu Latvijas rekordu 14 minūtes un 14 sekundes. Savukārt ASV skrējējs Hobss Keslers svētdien Rīgā ar jaunu pasaules rekordu trīs minūtes un 56,13 sekundes pasaules čempionātā Rīgā uzvarēja jūdzes skrējienā.

Piecu kilometru distancē, kurai starts tika dots pie Akmens tilta, Čebeta pavadīja 14 minūtes un 35 sekundes.

Čebeta bija pārliecināta par saviem spēkiem finišā. "Tā kā tas ir pirmais šāda veida čempionāts, tad man nebija ieplānota kāda taktika. Biju pārliecināta par saviem spēkiem finišā, tāpēc pēdējos metros atlika vien uzticēties sev. Sacensības bija grūtas, jo jau no sākuma bija augstas temps," rīkotāji citē Čebetas stāstīto.

Viņa par četrām sekundēm apsteidza tautieti Lilienu Kasaitu Rengeruku un par piecām sekundēm - labāko no Etiopijas skrējējām pasaules rekorda īpašnieci šajā distancē Edžgajehu Taji.

Arī otrās vietas ieguvēja, Rengeruka atzina, ka sacensības bija ļoti grūtas. "Manu komandas biedri ir grūti pārspēt, taču centos tik, cik varēju. Esmu apmierināta ar savu sniegumu un savu ātrumu finiša spurtā. Šīs bija aizraujošas sacensības," teica Rengeruka.

Labākā no Etiopijas skrējējām pasaules rekorda īpašniece šajā distancē Edžgajeha Taje bija ļoti vīlusies par savu šīs dienas rezultātu. No uzvarētājas viņa atpalika piecas sekundes, bet no otrās vietas – četras.

"Man ir grūti samierināties ar rezultātu. Jā, man ir bronzas medaļa, taču esmu vīlusies par savu sniegumu. Kā pasaules rekordiste startēju ar savu mērķi. Esmu ļoti vīlusies un arī laikapstākļi nebija man pateicīgi," secināja Taje.

Latvijas skrējēja Evelīna Krista Sitnika ar rezultātu 17 minūtes un 27 sekundes ierindojās 32.vietā 34 dalībnieču konkurencē.

Piecu kilometru distancē elites grupā vīriešiem ar rezultātu 12 minūtes un 59 sekundes uzvarēja etiopietis Hagoss Gebrhivets.

Viņš par trim sekundēm apsteidza tautieti Jomifu Kedželču un par 17 sekundēm – personisko rekordu sasniegušo kenijieti Nikolasu Kipkoriru.

Gebrhivets un Kedželča ir vīlušies par vējainajiem laikapstākļiem distancē. Šogad pasaules čempionātā stadionā 5000 metros Gebrhivets bija sestais, piekāpjoties Kedželčam. Salīdzinot ar Budapeštā notikušajām meistarsacīkstēm, Gebrhivets Rīgā juties komfortablāk.

"Lielākā atšķirība starp Budapeštu un Rīgu ir laikapstākļi – Rīgā laikapstākļi ir tuvāki tiem, kas ir Etiopijā. Par to biju priecīgs, jo Budapeštā bija pārāk karsti un es nejutos labi. Tāpat šodien bija nedaudz vējains. Bija liela konkurence un ātrs skrējiens, taču mums jābūt gataviem šādam līmenim," rīkotāji citē Gebrhiveta stāstīto.

Kedželča bija sarūgtināts par šodienas rezultātu un to ietekmēja vējš, atzina sportists. "Ikreiz kad skrienu šādos apstākļos, tas nenospēlē par labu. Biju cerējis izskriet personīgo rekordu, taču vējš ietekmēja manu sniegumu un nevarēju sasniegt savu mērķi. Taktiski skrējiens bija pateicīgs," atzina Kedželča.

Turpretī Kipkorirs uzsvēra, ka izbaudījis skrējienu. "Bija aizraujošas sacensības. Vajadzēja smagi strādāt, taču esmu ļoti gandarīts par savu sniegumu," teica Kipkorirs.

Jocis ierindojās 37.vietā, finišējot par sešām sekundēm labojot Dmitrija Serjogina pagājušajā gadā Barselonā sasniegto rekordu, bet Edgars Šumskis ar rezultātu 15 minūtes un viena sekunde ieņēma 40. vietu 41 skrējēja konkurencē.

Jocis ir apmierināts par paveikto Rīgā notikušajā pasaules čempionātā piecu kilometru skrējienā, uzsvēra vieglatlēts. "Zināju, ka būs liela konkurence, tāpēc galvenais mērķis bija cīnīties par jaunu personīgo rekordu. Lai gan mani treniņi nebija pielāgoti tieši šim sacensībām, esmu apmierināts par paveikto. Pēc trešā kilometra vējš nedaudz apgrūtināja skrējienu un trase bija grūtāka, nekā biju domājis, taču skatītāji mani uzmundrināja un tas patiešām palīdzēja," rīkotāji citē Joča stāstīto.

ASV skrējējs Hobss Keslers svētdien Rīgā ar jaunu pasaules rekordu trīs minūtes un 56,13 sekundes pasaules čempionātā Rīgā uzvarēja jūdzes skrējienā.

Iepriekšējais pasaules rekords četras minūtes un 1,21 sekunde tika sasniegts 25.aprīlī ASV pilsētā Demoinā, izceļoties citam amerikāņu skrējējam Semjuelam Preikelam.

Arī nākamo 19 vietu ieguvēji sasniedza personiskos rekordus, bet 15 skrējēji distanci veica ātrāk nekā iepriekšējais pasaules rekords.

Keslers cīņā par zelta medaļu apsteidza britu skrējēju Kelamu Elsonu, kurš distanci veica 0,28 sekundes lēnāk nekā uzvarētājs, un bijušo pasaules rekordistu Preikelu (3:56,43).

No diviem Latvijas skrējējiem trasi ātrāk veica Ņikita Bogdanovs, finišējot pēc četrām minūtēm un 18,90 sekundēm un ieņemot 30.vietu 35 skrējēju vidū.

Divas vietas zemāk finišēja Jānis Razgalis, kura rezultāts ir četras minūtes un 23,08 sekundes.