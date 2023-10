Foto: Komandu sporta spēļu halles kapsulas iemūrēšanas svētki

Piektdien, 20. oktobrī, svinīgā pasākumā tika nosvinēti SIA "Latvijas Nacionālā sporta centra" (LNSC) jaunās sporta ēkas – Komandu sporta spēļu halles – kapsulas iemūrēšanas svētki. Jaunās Komandu sporta spēļu halles atrašanās vietā – Kr. Barona ielā 99C, Rīgā, – tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Jaunā halle nodrošinās mūsdienīgu un kvalitatīvu infrastruktūru ar tehniskiem un funkcionāliem risinājumiem komandu sporta spēļu treniņiem un sacensībām nacionālā un starptautiskā mērogā.

Kapsulas svētku dalībniekus – kolēģus un partnerus, kas saistīti ar ēkas būvniecību, – svētku uzrunās sveica Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" valdes priekšsēdētājs Daniēls Nātriņš, SIA "Arčers" valdes priekšsēdētājs Kārlis Balgalvis, Latvijas Futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko, Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis un Latvijas Ratiņbasketbola federācijas prezidents Aigars Miklāvs.

Ministre kapsulā ievietoja Latvijas karoga nozīmīti, jo tas ir valsts simbols, kas ar sportistiem ir kopā augstos sasniegumos, apbalvošanas ceremonijās. D. Nātriņš pievienoja svilpi kā simbolu – tiesneši ir kā sportā tā dzīvē, mēs esam par godīgu spēli. Būvnieks – medaļu kā vēlējumu augstiem sasniegumiem. R. Vējonis, atzīmējot basketbola simtgadi, pievienoja basketbolam veltīto pastmarku, V. Ļašenko – LFF suvenīru kā futbola vēstnesi, savukārt A. Miklāvs – eiro monētu ar Mildu finanšu labklājībai.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša: "Komandu sporta spēles mēs iemācāmies bērnībā – tā ir daļa no mūsu jaunās paaudzes vispārējās fiziskās sagatavotības. Spēlējot komandā, jau no mazotnes, cilvēki iemācās komandas darbu, neliekot uzsvaru tikai uz individuālu sniegumu. Strādājot komandā, katram ir sava loma, un tieši no savstarpējās sadarbības ir atkarīgs rezultāts. Šīs iemaņas noderēs arī ikdienas dzīvē – kopā darot, var sasniegt augstus mērķus, ko īpaši šogad ir pierādījušas Latvijas valstsvienības. Lai šī iedvesma no izlašu sasniegumiem kalpo kā motivācija mūsu jauniešiem! Atbilstoša infrastruktūra ir ne tikai papildus motivācija, bet sniedz plašākas iespējas strādāt pie fiziskās sagatavotības un emocionāli ir pozitīvi, ka tas notiek jaunās un mūsdienīgās telpās."

Komandu sporta spēļu halle tiek būvēta, ievērojot Latvijas un starptautisko profesionālā sporta organizāciju projektēšanas vadlīnijas, kas nodrošinās iespēju jaunajā Komandu sporta spēļu hallē organizēt augsta līmeņa sacensības. Būvniecībā tiek ievēroti vides pieejamības standarti, plānošanā iesaistot arī attiecīgo sporta veidu pārstāvjus, lai pēc iespējas racionāli pielāgotu telpas un funkcijas dažādu sporta viedu, tai skaitā paralimpiskā sporta vajadzībām.