Foto: Latvijā debiju piedzīvo sacensības kanikrosā ar šķēršļiem

Jūlija beigās Iecavas novadā ar Iecavas domes un Latvijas kamanu suņu sporta federācijas atbalstu norisinājās Zemgales kinoloģiskā kluba rīkotās sacensības kanikrosā ar šķēršļiem jeb biatlonā ar suni, kurām pirmo reizi bija Latvijas čempionāta statuss.

Kopumā dažādās vecuma un meistarības grupās startēja 98 dalībnieki no visām trim Baltijas valstīm, viņu vidū arī Latvijas armijas, Valsts policijas, robežsardzes un pašvaldības policijas darbinieki un kinologi, informē organizatoru pārstāvis Ivars Bācis.

Kanikross ar šķēršļiem jeb biatlons ar suni ir sacensības, kur sportists kopā ar suni noteiktā distancē pārvar vairākus dažādus šķēršļus, viens no kuriem ir šaušana pa biatlona mērķiem, līdz ar to arī kanikrosam ar šķēršļiem tiek lietots otrs nosaukums – biatlons ar suni. Šajās sacensībās dalībniekiem vajadzēja veikt 5km trasi, kurā bija jāpārvar 18 dažādi šķēršļi, ieskaitot smaguma vilkšanu, kāpšanu pāri 4 metri augstam šķērslim ar tīklu, rāpšanos virvē, peldēšanu pāri dīķim, šaušanu mērķī un citus. Lielākā daļa šķēršļu tika veikti kopā, bet tādus kā lielā trijstūra šķērsošana (4m augsts), kāpšana virvē, šaušana dalībnieks veica bez suņa. Par šķēršļu apiešanu vai neprecīzu izpildi dalībnieki saņēma soda laikus, kas tika summēti ar distances veikšanas laiku un veidoja dalībnieka rezultātu. Par neprecīzu mērķa sašaušanu dalībnieki saņēma soda apļus, kas bija jāveic kopā ar suni.

Zemgales kinoloģiskais klubs šobrīd Latvijā ir vienīgais suņu sporta klubs, kurš rīko šāda veida sacensības, kuras notika jau trešo gadu, taču šogad tās īpašākas padarīja tas, ka tām oficiāli bija piešķirts pirmā Latvijas čempionāta statuss. Piedalīties varēja dalībnieki ar jebkāda izmēra šķirnes vai bezšķirnes suni no 12 mēnešu vecuma. Pēc meistarības un vecuma dalībnieki bija sadalīti šādās grupās: sporta jeb profesionāļu grupa – suņu sporta cienītāji ar iepriekšēju pieredzi suņu biatlona sacensībās, kanikrosā, bikdžoringā vai dienestā esošas personas, jaunieši un jaunietes no 13-18 gadiem, seniori 40+ un tautas klase – suņu sporta cienītāji iesācēji vai sportisti bez rezultatīvas pieredzes sacensībās. Bija arī pati mazākā grupa bērni no 8-12 gadiem, kuriem distances garums bija 2km un arī šķēršļu skaists mazāks nekā pārējām grupām. Papildu individuālajam vērtējumam par godalgām sacentās arī komandas, kur varēja pieteikt ne mazāk kā 3-5 dalībniekus.

Vīriešiem sporta grupā trijiem labākajiem izdevās distanci veikt ātrāk par pusstundu. Pirmo vietu desmit dalībnieku konkurencē ieguva pirmo reizi Latvijā startējušais igaunis Raido Laidla, kurš trasē pavadīja 25:43 un par minūti apsteidza tuvāko sekotāju un labāko no mūsējiem Ivaru Veisi, kurš bija labākais pagājušajā gadā un šogad arī minibiatlonā ar suni. Ivaram tikai 18 sekundes piekāpās Uldis Kuklis, bet ar ceturto rezultātu kopējā ieskaitē sacensības pabeidza trešais labākais Latvijas pārstāvis un pats pirmais trasē devušais Valters Grabovskis, kuru līdz trijniekam šķīra diezgan daudz – ne daudz virs četrām minūtēm.

Sievietēm, kur arī startēja 10 dalībnieces un kur labākās distanci veica dažas minūtes virs pusstundas, pirmās divas vietas, veicot trasi divas reizes (katru ar savu suni), ieguva galvenā favorīte un iepriekšējo divu gadu uzvarētāja Gunda Šabanova, kura revanšējās par palikšanu bez godalgas šogad maijā minibiatlonā ar suni. Viņas uzrādītie rezultāti bija attiecīgi 31:53 un 32:34, tuvākās konkurentes apsteidzot vairāk nekā par minūti. Cīņā par trešo vietu pagājušā gada 4.vietas ieguvēja rīdziniece Diāna Spiridovska aiz trijnieka vēl nevēlējās palikt un pārspēja šī gada minibiatlona ar suni uzvarētāju Eviju Černiševu.

Tikmēr jauniešiem pārliecinošas uzvaras izcīnīja Mikus Kalniņš un Annija Degtereva, bet tautas klasē tik pat stabili pirmo vietu ieguva viens no labākajiem šķēršļu distanču skrējējiem Latvijā Edgars Apinis un rīdziniece Jekaterina Stepaņuka. Ja senioru grupā vīriem, kur piedalījās vairāk nekā desmit dalībnieku, rīdzinieks Andis Nelke bija vienīgais trasi ātrāk par pusstundu veikušais un svinēja uzvaru ar vairāk nekā piecu minūšu pārsvaru, tad dāmām uzvarētāja Iveta Lange sīvāko konkurenti Svetlanu Andreicēnu apsteidza tikai par 13 sekundēm, abām vienīgajām šajā grupā finišējot ātrāk par 40 minūtēm ( 38:02 un 38:15). Bērnu grupās pirmās vietas ieguva Kristaps Varusks un lietuviete Milda Venite.

Komandu vērtējumam bija pieteiktas 14 komandas no dažādiem suņu sporta klubiem. Pirmo vietu komandu vērtējumā ieguva viena no trijām pašu organizatoru Zemgales kinoloģiskā kluba pieteiktajām komandām - ZKK SPORTA ar precīzo šāvienu koeficentu uz sportistu 4 un vidējo ātrumu uz 1km 6:32. Otro vietu ieguva Igaunijas sportisti BALTOSPORT ar šāvienu koeficentu 1,3 un vidējo ātrumu uz 1km 7:37, bet godalgoto trijnieku noslēdza DODKEPU.LV PRO kluba komanda ar šāvienu koeficentu 1,8 un vidējo ātrumu uz 1km 7:39.