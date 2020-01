Foto: Latvijas badmintona Gada balvas saņem Reinis Krauklis un Jekaterina Romanova

Latvijas badmintona Gada balvas pasniegšanas ceremonijā balvas kā 2019.gada spēlētājs un spēlētāja saņēma Reinis Krauklis un Jekaterina Romanova. Zīmīgi, ka abi šie spēlētāji pirms tam tik godināti arī kā Latvijas reitinga līderi 2019.gadā gan vienspēlēs, gan dubultspēlēs, informē Latvijas Badmintona federācija.

Šogad Latvijas badmintona Gada balvas tika pasniegtas 19 nominācijās, tai skaitā nosakot gada labāko spēlētāju, junioru, senioru, treneri, tiesnesi, pāri, sasniegumu, aktīvāko spēlētāju, klubu, mediju, pašvaldību, augstskolu un skolu, uzlecošo zvaigzni, paraugu citiem, badmintona vēstnesi, organizāciju, kura mīl badmintonu, kā arī piešķirot balvu par mūža ieguldījumu.

Balvu "Gada pāris" saņēma Liāna Lencēviča & Jekaterina Romanova. Zīmīgi, ka šis pāris saņēma arī balvu "Gada sasniegums" par izcīnīto trešo vietu Pasaules reitinga turnīrā "RSL Lithuanian International". "Tas, ka šī brīža milzīgās konkurences apstākļos kāds no Latvijas nokļūst uz pjedestāla kādā no Pasaules badmintona reitinga turnīriem, ir ļoti nozīmīgs notikums. Mums šādu uzvaru ir ļoti maz, tāpēc priecājamies un lepojamies ar tām, kuras mūsu spēlētāji ir izcīnījuši," uzskata Latvijas Badmintona federācijas Valdes loceklis un Tiesnešu komisijas vadītājs Gunārs Lūsveris.

Balvu "Gada seniors" jau otro gadu pēc kārtas saņēma Uģis Briedis, kurš arī 2019.gadā, tāpat kā 2018.gadā, kļuva par Latvijas senioru absolūto čempionu, uzvarot vīriešu vienspēlēs, dubultspēlēs un jauktajās dubultspēlēs.

Balvu "Gada juniors" saņēma Patriks Kandis no Talsiem. Patriks 2019.gadā bija arī Latvijas badmintona reitinga līderis U17 vecuma zēnu vienspēlēs un dubultspēles, kā arī kļuva par Latvijas U17 čempionu zēnu vienspēlēs. Latvijas badmintona Gada balvas balsojumā Patriks Kandis saņēma visvairāk balsis.

Balvu "Uzlecošā zvaigzne" saņēma Artūrs Dzirkalis no Jēkabpils, kurš 2019.gada nogalē visus pārsteidza ar uzvaru U19 Latvijas čempionātā vīriešu vienspēlēs, lai gan tobrīd bija vēl U17 vecumā.

Balvu "Gada klubs" saņēma "Baloži". Šis klubs 2019.gadā Ķekavā organizēja Latvijas čempionātu, bet 2019.gaga nogalē Rīgā aizsāka tradīciju organizēt masveidīgu turnīru "Zelta volāns". "Šis klubs nav ne pats lielākais, ne pats spēcīgākais, taču rāda citiem priekšzīmi, kā ir organizējams kluba darbs, organizējot jauniešu grupas un treniņprocesu, piesaistot sponsorus, organizējot turnīrus un pasākumus kluba biedriem," komentē Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds.

Balvu "Gada treneris" saņēma Pauls Gureckis, kurš ikdienā trenē badmintonistus Rīgas skolēnu pils nodarbībās. 2019.gadā Pauls Gureckis tika apstiprināts arī par Latvijas U15 treneri, gatavojoties Eiropas U15 čempionātam, kurš notiks Francijā no 14. līdz 16.februārim. "Es gribu īpaši izcelt Paulu kā treneri ar pozitīvu un nopietnu attieksmi gan ikdienas treniņu darbā, gan arī darbojoties treneru komisijā, kur viņš vienmēr cenšas iedziļināties un sniegt ieteikumus, kur ieguvēji ir maksimāli vairāki spēlētāji no dažādiem klubiem. Es saskatu viņā vēlmi attīstīties un virzīties uz priekšu, kā arī redzu patiesu ieinteresētību trenējot jaunos spēlētājus. Tas ir arī plašāks skatījums uz notiekošo Latvijas badmintona attīstībā," pasniedzot balvu, teica Latvijas Badmintona federācijas Valdes locekle un Treneru komisijas vadītāja Diāna Šavalgina.

Balvu "Gada vēstnesis" saņēma Diāna Baltiņa no Valmieras, kura TV raidījuma "Gudrs, vēl gudrāks" intervijās nesavtīgi reklamēja savu aizraušanos ar badmintonu, radot par to interesi arī citiem.

Balvu "Gada aktīvākais" saņēma Annemarija Priede no Rīgas. 2019.gada sezonā viņa piedalījās 74 Latvijas badmintona reitinga turnīros. 2019.gadā Latvijas badmintona reitinga sistēmā tika reģistrēti 680 turnīri, taču, lai nemaldinātu, jāatzīmē, ka tie nav 680 atsevišķi notikumi, jo vienās sacensībās var notikt pat vairāk nekā 20 badmintona turnīri, piemēram vīriešu vienspēles un dubultspēlēs, vīriešu un sieviešu dubultspēles, jauktās dubultspēles, kā arī turnīri dažādās vecuma un meistarības grupās. 2019.gadā Latvijas badmintona reitinga sistēma ir ievadītas 97 sacensības, tai skaitā 63 Latvijas turnīri, 2 Baltijas čempionāti, 5 sacensības Lietuvā un Igaunijā, kā arī 27 Pasaules un Eiropas reitinga turnīri.

Balvu "Gada pašvaldība" tika piešķirta Saulkrastiem, kur 2019.gada vasarā tika iekārtoti pieci badmintona laukumu, mudinot ar šo sporta veidu nodarboties Saulkrastu iedzīvotājus un atpūtniekus. Ar pašvaldības atbalstu tika sarīkots Latvijas reitinga badmintona turnīrs "Saulkrastu Kokteilis", vasarā te notika Latvijas U17 izlases koptreniņi, bet oktobrī Saulkrastos pirmo reizi notika arī Latvijas U15 čempionāts.

Balvu "Gada medijs" tika piešķirta Sporta TV kanālam "Best4Sport", kurš 2019.gadā tiešraidē translēja 5 nozīmīgākos Pasaules badmintona federācijas notikumus, tai skaitā Pasaules komandu čempionāta finālus no Ķīnas, Pasaules čempionāta finālus no Šveices, Pasaules junioru čempionāta finālus no Krievijas, Pasaules junioru komandu čempionāta finālus no Krievijas, kā arī HSBC Pasaules tūrēs finālspēles no Ķīnas. "Katra sporta veida federācijas sapnis ir nokļūt TV ekrānos. Tagad badmintonam tas ir izdevies arī Latvijā, jo ārzemēs, jo īpaši Āzijā, badmintons vienmēr ir bijis viens no visskatītākajiem sporta veidiem. Turklāt, ar katru badmintona translāciju pieaug šī sporta veida popularitāte Latvijā, jo badmintona skatīšanās aizrauj, tur viss notiek dinamiski, bet vienlaicīgi arī saprotamā ātrumā un formātā," stāsta Latvijas badmintona federācijas Valdes priekšsēdētājs un digitālā mārketinga aģentūras TopMedia vadītājs Mārtiņš Kažemaks.

Balvu "Par mūža ieguldījumu" saņēma brāļi Inesis un Māris Deksnis, kuri badmintonu spēlē jau nepilnus 60 gadus un piedalījās pirmajos Rīgas un Latvijas čempionātos, bet pēcāk iedzīvināja badmintonu Siguldā, kas šobrīd ir kļuvusi par vienu no Latvijas badmintona centriem. Brāļi Dekšņi bija liecinieki Latvijas badmintona federācijas dibināšanai 1964.gada 20.novembrī, kad Latvijas Sporta biedrību un organizāciju savienības padomes prezidijs pieņēma lēmumu "Par federāciju nosaukumu piešķiršanu rajonu un pilsētu sekcijām". 2019.gadā Latvijas badmintona federācija svinēja savu 55 gadskārtu.

Balvu "Gada paraugs" tika piešķirta Ivo Keišam, kurš ar savu ikdienas treniņu procesu badmintona laukumos un sporta zālēs, kļuvis par apbrīnas objektu ne tikai badmintonistiem. Saņemot balvu, Ivo Keišs uzvēra, ka visiem badmintonistiem novēl darīt visu iespējamo, lai uzturētu sevi tādā fiziskā formā, lai varētu badmintonu spēlēt tik ilgi, cik paši to vēlas, nevis spiesti pārtraukt dēļ traumas un savainojumiem.

Balvu "Gada skola" saņēma Rubenes pamatskola, kurā bērniem ir iespēja ikdienā spēlēt badmintonu, taču spēcīgākie papildus trenējās arī Valmieras bērnu sporta skolā. Viens no skolas audzēkņiem ir Rolands Bratčikovs, kurš iekļauts Latvijas U15 izlasē, lai 2020.gada 14.-16.februārī piedalītos Eiropas U15 čempionātā. 2019.gadā Rubenes pamatskolas komanda piedalījās Latvijas skolu komandu čempionātā. Rubenes pamatskolā sporta nodarbības vada Santa Krasovska, kura 2019.gada tika atzīta arī par Gada sporta skolotāju. Zīmīgi, ka Latvijas Gada balvu sportā jau vairākus gadus pēc kārtas saņem sporta skolotāji, kuri aktīvi sporta stundās spēlē arī badmintonu, tā, piemēram, pirms gada šo balvu saņēma Pēteris Krastiņš no Salas, vēl pirms gada Mārīte Pokšāne no Riebiņiem, bet vēl senāk Natālija Gorškova no Jelgavas 4.vidusskolas.

Balva "Gada augstskola" tika piešķirta RSU, lai šī augstskola tikai 2019.gada nogalē uzsāka aktivitātes badmintonā. "Jā, uz šo balvu pretendēja arī LLU, kur badmintons studentiem ir bezmaksas pieejams jau 5 reizes nedēļā, kā arī RTU, kuras studenti šogad ļoti veiksmīgi piedalījās SELL spēlēs. Taču īpaši gribētos izcelt tieši jaunpienācēju RSU, kur jau noorganizēts nakts turnīrs, atrasta iespēja iknedēļas treniņiem, liekot cerības uz Latvijas Universiādi un Latvijas klubu komandu čempionātu. Pieaugot aktīvo augstskolu sarakstam, mēs varam domāt arī par Latvijas augstskolu komandu līgu, kas vēl vairāk veicinātu studentu iesaistīšanos," stāsta Kristians Rozenvalds.

Balvu "Gada tiesnesis" saņēma Andrejs Šlikovs no Olaines, kurš no Latvijas tiesnešiem 2019.gadā bija kā tiesājis visvairāk Pasaules un Eiropas reitinga turnīru spēlēs - 166, tai skaitā pasaules reitinga turnīros Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Ukrainā un Baltkrievijā, kā arī Pasaules junioru reitinga turnīrā Klaipēdā un Eiropas U17 reitinga turnīros Viļņā un Tartu. Andrejs Šlikovs nevarēja klātienē piedalīties balvas saņemšanā, jo arī šobrīd ir Zviedrijā, kur tiesā spēlēs Pasaules reitinga badmintona turnīrā.

Šogad pirmo reizi tika piešķirta balva "Gada organizācija", tādējādi atzīmējot organizācijas, kuras rada īpašus apstākļus badmintonam. Kā pirmā organizācija šo balvu saņēma "Nacionālie bruņotie spēki", jo šī organizācija ir nodrošinājusi iespēju savējiem aktīvi nodarboties ar badmintonu Sporta kompleksā Krustabaznīcas ielā, tāpēc likumsakarīgi, ka NBS spēlētāji šogad aktīvi piedalījās daudzos badmintona turnīros, tai skaitā izveidojot savu komandu uz Latvijas klubu komandu čempionātu.