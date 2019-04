Foto: Latvijas čempionāta noskaidroti Latvijas spēcīgākie badmintona klubi

Tērvetes novada sporta hallē 6. un 7.aprīlī notika Latvijas klubu komandu čempionāts badmintonā. Spēcīgākajā "Top Media" līgā uzvarēja Rīgas komanda "RSP/RBS". "Megogo" līgā uzvarēja Salaspils badmintona kluba komanda, savukārt C līgā uzvarēja komanda "Karosta" no Liepājas.

Latvijas klubu komandu čempionāta piedalījās 24 komandas. Latvijas klubu komandu čempionāts badmintonā bija pieteiks 171 spēlētājs, taču vismaz vienu spēli spēlēja 142 spēlētāji. Čempionātā piedalījās arī trīs ārvalstu spēlētāji - divi no Vācijas un viens no Indijas.

"Top Media" līgā pirmo vietu izcīnīja Rīgas Skolēnu pils un Rīgas Badmintona skolas komanda "RSP/RBS", otrajā vietā Siguldas badmintona kluba un Siguldas Sporta skolas komanda "SBK/SSS", trešajā vietā Valmieras badmintona kluba un Valmieras bērnu sporta skolas komanda "VBK/VBSS". "Top Media" līga bija kā augstākā līga, kurā piedalījās 12 komandas, tai skaitā iepriekšējā čempionāta uzvarētājs - Valmieras komanda, kā arī viena komanda no "Megogo" līgas - Olaine, jo Salaspils komanda "Top Media" līgā atteicās piedalīties.

"Megogo" līgā piedalījās 13 komandas, kuras tika sadalītas B un C meistarības grupās. "Megogo" līgā B grupā uzvarēja Salaspils badmintona klubs, otrajā vietā Olaine, trešajā vietā Penkule. "Megogo" līgā B grupā piedalījas 8 komandas, tai skaitā Jelgava, LLU, Liepāja, NBS un Badmintonaklubs.lv.

"Megogo" līgas C grupā uzvarēja komanda "Karosta" no Liepājas, otrajā vietā Jaunolaine, trešajā vietā Jelgavas komanda, kura nosaukta celtniecības materiālu ražotāja "Ceresit" vārdā. C līgā piedalījās piecas komandas, tai skaitā Tērvete un Emburga.

"Top Media" līgā spēļu formāts bija tāds pats kā Eiropas klubu komandu čempionātā - piecas atsevišķas un pilnvērtīgas badmintona spēles - vīriešu un sieviešu vienspēles, vīriešu un sieviešu dubultspēles, kā arī jauktās dubultspēlēs. Lai noteiktu uzvarētāju, komandas pārstāvjiem jāuzvar vismaz trijās no piecām spēlēm.

"Megogo" līgas B un C meistarības grupās komandas spēlēja Badminton 100 formātā, kas pasaulē kļūst arvien populārāks un 2018.gada nogalē tika izmantots Jaunatnes Olimpiādes badmintona turnīrā Argentīna. Arī Badminton 100 formātā komandas spēlē visas piecas disciplīnas, taču nevis pilnvērtīgas spēlēs ar diviem uzvarētiem setiem, bet gan tikai 20 punktus, turklāt pēc tam, kad sieviešu vienspēle ir beigusies līdz ar uzvarošās komandas iegūtu 20.puntu, spēle turpinās ar vīriešu vienspēli no tā paša rezultāta, līdzīgi arī sieviešu, vīriešu un jauktā dubultspēle. Uzvar komanda, kura noslēgumā jauktajās dubultspēlēs izcīna 100.punktu, tāpēc arī šis formāts saucās Badminton 100. Šādā formātā vairāk izpaužas komanda, jo katra spēlētāja individuāli gūtais punkts ir no svara, turklāt šis formāts ir viegli saprotams līdzjutējiem, arī TV, jo vienas komandu spēles ilgums ir aptuveni viena stunda.

Latvijas klubu komandu čempionāta "Top Media" līgas uzvarētājs ieguva tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas klubu komandu čempionāta, kurš jūlija sākumā notiks Luksemburgā. 2017. un 2018.gadā Latvijas klubu komandu čempionāta uzvarētājs Valmieras badmintona klubs piedalījās Eiropas klubu komandu čempionātos Itālijā un Polijā.