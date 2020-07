Foto: Latvijas komandas sagaida Igaunijas lielākās regates izaicinājumus

Aizvadītajā sestdienā tika atklāta Igaunijas lielākā starptautiskā regate – "Muhu Vaina". Regate notiek jau 63. reizi un šogad sacensībās piedalās 107 komandas, to vidū piecas pārstāv Latviju, bet pārējie ir igauņu un somu sāncenši. Kā ziņo sacensību organizatori, kopā regatē piedalās teju 700 burātāju no trīs Baltijas jūras reģiona valstīm. Visa sacensību flote ir sadalīta piecās grupās, no kurām četras ir ORC ("Offshore Rating Congress") mērīšanas sistēmas grupas, bet viena ir "Folkboat" grupa. Sacensības notiks vienu nedēļu no 12. līdz 18. jūlijam. Regate viesosies Pērnavas jahtklubā, Kārdlas ostā (Hījumā salā), Haven Kakumāe un Kalevi jahtklubā Tallinā, Piritā, ziņo Latvijas Jūras burāšanas asociācija.

Latviju 63. "Muhu Vaina" sacensībās pārstāv piecas komandas:

ORC1 grupā (26 jahtu konkurencē)

SPIRIT (buras Nr. SWE 550), kapteinis Kristaps Remess (pēc diviem posmiem 10. vieta)

GURU (buras Nr. LAT 352), kapteinis Arnis Remess (pēc diviem posmiem 13. vieta)

PROJECT A1 (buras Nr. LAT 424), kapteinis Gatis Graudums (pēc diviem posmiem 15. vieta)

GABRIEL (buras Nr. LAT 3), kapteinis Andris Zirdziņš (pēc diviem posmiem 22. vieta)

ORC3 grupā (19 jahtu konkurencē)

RTS BALTIC (buras Nr. EST 919), kapteinis Juris Kuklis (pēc diviem posmiem 15.vieta)

Līdz šim sacensību flote ir veikusi divus piekrastes distances posmus Pērnavā, bet otrdien jau pulksten 10.00 tiks dots starts no Pērnavas uz Kuivastu ostu. Sacensībās tiks pavadītas aptuveni 60 jūras jūdzes jeb aptuveni 110 kilometru, un pēc finiša visas jahtas dosies tālāk uz Kārdlas ostu Hījūmā salā. Sacensību dalībnieki atzīst, ka tas būs nervus kutinošs pārgājiens, jo laika prognoze sola samērā nelielu vēju, kas, ticamāk, burātajiem būs liels izaicinājums. Tāpat zināms, ka šajā apvidū jahtas nereti nonāk uz sēkļiem.

"Gultne šeit pārsvarā ir akmeņaina un tas var sagādāt dažādus pārsteigumus," par burāšanas specifiku starp Igaunijas kontinentālo daļu un salām stāsta Jānis Norde no burāšanas komandas PROJECT A1. "Nereti burātāji, lai iespējami mazinātu sacensību distanci, izvēlas iet pāri seklākām vietām, kas, protams, ir pieļaujams. Tomēr jārēķinās, ka dažkārt sacensību azartā var gadīties navigācijas kļūdas, un jahtas mēdz uzskriet uz kāda zemūdens akmens. Tāpēc komandām jo īpaši skrupulozi ir jāstrādā ar navigācijas kartēm un jāpēta drošie burāšanas dziļumi, jo iegrimes jahtām ir atšķirīgas."

Viņš arī neslēpj, ka reiz arī PROJECT A1 jahta ir nolauzusi ķīli, uzskrienot uz sēkļa, kā arī citu gadu "Muhu Vaina" regatē tika zaudēts masts.

Arī GABRIEL komandas kapteinis A. Zirdziņš atzīst, ka tieši otrdiena būs liels izaicinājums ne tikai dalībniekiem, bet arī sacensību organizatoriem gan maršruta, gan vājā vēja dēļ.

"Mēs regatei pieejam viegli. Tā mūsu komandai ir skaista iespēja pavadīt kopā laiku uz ūdens, un savā ziņā to varu saukt par ceļojumu," tēlaini izsakās GABRIEL kapteinis, kurš neslēpj, ka viņa vadītai jahtai sacensties ar pārējām "Muhu Vaina" laivām ORC1 jahtu grupā ir diezgan sarežģīti, tomēr neraugoties uz to, līdzīgas dienas kā šodiena var atnest pārsteigumus arī jahtām, kuras nav kopvērtējuma rezultātu galvgalī.

"Stiprākā vējā ierasti vinnē stiprākās komandas. Taču mazā vējā un mainīgos laika apstākļos var notikt visādi – var palaimēties arī jahtām ar lielāku balli," ar pārdomām dalās A. Zirdziņš, atklājot, ka aizvadītajos divos regates norises gados tieši viņa komandai mainīgie laika apstākļi atnesa iespēju kāpt uz sacensību posmu goda pjedestāla pakāpieniem.

Līdz šim ORC1 grupā no četrām Latvijas komandām labāko sniegumu ir demonstrējusi jahta SPIRIT, kas savas grupas kopvērtējumā pēc aizvadītām divām sacensību dienām atrodas desmitajā vietā. Jahtas SPIRIT kapteinis K. Remess labprāt stāsta: ""Muhu Vaina" regate ir vecākā Igaunijas regate un tajā piedalās daudzi Eiropas un pasaules čempioni, no kuriem vairāki burā ORC1 grupā."

Pašam kapteinim komandu izdevās sakomplektēt vien nedēļu pirms sacensībām, un, ņemot vērā amatieru komandas sastāvu, viņš ir īpaši gandarīts par šā brīža sniegumu.

"Patīkami burāt vienā grupā ar pieredzes bagātiem burātajiem un mūsu grupā konkurence ir ļoti sīva, arī jahtu skaits ir pieklājīgs. Tāpēc jo īpaši priecājos par aizvadīto dienu rezultātiem – pirmajā dienā palikām vien divas minūtes aiz un divas minūtes pirms ļoti cienījamām komandām," saka K. Remess.

Viņš arī papildina, ka otrajā sacensību dienā, kad notika īsās pretvēja–pavēja distances, bija jūtams, ka komandai nav bijusi iespēja savstarpēji sastrādāties. Taču, neraugoties uz to, arī otrās dienas rezultāts ir nesis gandarījumu, jo komanda pagaidām startē pārliecinoši, "mums vakar bija devītā vieta un uzskatu, ka tas ir labs sniegums."

SPIRIT jahtas kapteinis arī atzīst, ka īpaši priecātos, ja komanda kādā no posmiem kāptu uz goda pjedestāla un regates kopvērtējumā spētu izcīnīt vietu olimpiskajā sešiniekā, "tas būtu lielākais gandarījums."

Regates programma

12. jūlijs – Pro Marine Trade Pērnavas aplis

13. jūlijs – Alter Marine Pērnavas īsās pretvēja-pavēja distances

14. jūlijs – Taktiskā Foodpack Pērnava – Kārdla distance

15. jūlijs – Hījumā, Kārdla aplis vai brīva diena (atkarīgs no laikapstākļiem un iepriekšējā posma finiša)

16. jūlijs – Hījumā, Kārdla - Haven Kakumāe posms

17. jūlijs – Santa Maria Haven Kakumāe posms

Plašāka informācija un rezultāti: http://www.muhuvain.ee/en

Pilnīgs "MuhuVaina Regatta 2020" komandu saraksts atrodams šeit: http://muhuvain.ee/onb

Regatei tiešsaistē reālā laikā ir iespējams sekot "Sportrec" vietnē šeit: http://sportrec.eu/ui/#1fgl8ev