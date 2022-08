Foto: Latvijas petanka spēlētāji starp uzvarētājiem 'Warriors Cup 2022'

Pagājušās nedēļas nogalē Upesciema stadionā pulcējās vairāk nekā simts petanka spēles piekritēji, kuri divās dienās sadalīja "Warriors Cup 2022" uzvarētāju titulus gan divnieku, gan trijnieku sacensībās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Devītais petanka turnīrs "Warriors Cup" tradicionāli risinājās Upesciema stadionā, kur esošie vairāki petanka spēles laukumi spēj uzņemt lielu dalībnieku skaitu. Šogad divnieku sacensībās par spēcīgākā dueta titulu cīnījās 53 komandas, bet trijniekos sacentās 38 vienības.

Divnieku sacensībās priekšsacīkstēs trīs komandas uzvarēja visās četrās savās spēlēs, bet izslēgšanas turnīrā neviena no viņām neaizsniedzās līdz zeltam. Par divnieku sacensību uzvarētājiem kļuva komandas "Lucky One" spēlētāji Lilita Ābelīte (Latvija) un Luks Katazo (Luksemburga), kuri priekšsacīkstēs cieta vienu zaudējumu. Finālā "Lucky One" ar 13-5 pārliecinoši apspēlēja Lietuvas duetu "Ri-Kas-5" (Ričards Gaška/ Kastutis Pažemeckas), bet bronzu ieguva igauņu pāris "Veronika (Veronika Sāra/ Kenets Mūsikus), kuri ar 10-4 pieveica zviedru duetu BSS (Džonijs Ekholms/Niklass Tiftings). Tikai piektie palika "Flying Dutcman" (Edgars Silovs (Latvija)/ Entonijs di Marko (Francija)), kuri bija labākie priekšsacīkstes un sagādāja nākamajiem čempioniem vienīgo zaudējumu.

"Flying Dutchman" izdevās revanšēties nākamajā dienā trijnieku sacensībās, kur jau pieminētajam duetam pievienojās igaunis Veiko Pross. "Flying Dutchman" un "Lucky One", kuriem pievienojās igaunis Mihels Filipenko, priekšsacīkstēs uzvarēja visās piecās spēlēs, tomēr finālā abām komandām nebija lemts tikties. Pusfinālā "Lucky One" negaidīti ar 8-9 zaudēja Somijas trijniekam "Finland" (Aku Haljoki / Samuli Kankkunen / Juuso Siro), bet vēlāk "Lucky One" samierinājās ar bronzu.

Trijnieku fināls izvērtās petanka sacensībām negaidīti – "Flying Dutchman" atstāja "sausā" "Finland" 13-0. Tas nozīmēja tikai vienu, ka zaudētājiem bija jārespektē petankas nerakstītais likums un pēc cīņas godam jāskūpsta Fannija, ko somu sportisti arī izdarīja.

Juris Silovs, "Warriors Cup" rīkotājs: "Jāatzīst, ka deviņu gadu laikā izdevās sarīkot labāko turnīru. Visādā ziņā – gan profesionālā ziņā, gan norises ziņā, gan organizatoriskā ziņā un arī laika apstākļu ziņā. Upesciemā petanka spēlei ir svarīgi laika apstākļi un šoreiz divas dienas Māte Daba lutināja dalībniekus. Priecēja dalībnieku skaits, kas pieauga pēdējā brīdī. Lai gan netika sasniegti rekordi, atgriežamies labāko laiku "sliedēs". Pārsteigumi bija abās dienā, jo negaidīti starp uzvarētājiem ir "Upesciema Warriors" pārstāvji.

Nākamgad būs desmitais, jubilejas turnīrs, un tam jāsāk gatavoties jau tuvākajā laikā. Iespējams, rīkosim trīs dienas, jo daudzi dalībnieki izteica vēlmi piedalīties individuālajās sacensībās "tet a tet". Jāatzīst, ka bez savas uzticamās komandas un Ropažu novada domes atbalsta turnīru būtu bijis vēl grūtāk noorganizēt tādā līmenī. Ropažu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne pati apmeklēja sacensības klātienē un neslēpa pārsteigumu par redzēto un milzīgo petanka spēlētāju pieplūdumu Upesciema stadionā."