Foto: Latvijas sportisti izcīna bronzas medaļas Eiropas čempionātā rogainingā

Ar Igaunijas sportistu triumfu Engures novadā noslēdzās 16. Eiropas čempionāts rogainingā, kas vienlaikus bija arī Latvijas čempionāts. No 247 komandām 24 stundu sacensībās labāko rezultātu uzrādīja "La Sportiva" no Igaunijas, bet bronzas medaļa absolūtajā vērtējumā tika latviešiem Zigmundam Bīberam un Albertam Jasānam no komandas "Laid mums tur laimē diet", informēja organizatori.

Eiropas čempionāta starts tika dots 22. augusta pusdienas laikā atpūtas kompleksā "Milzkalns", un sacensībās piedalījās 522 dalībnieki jeb 247 komandas no vairāk nekā 15 pasaules valstīm. Diemžēl daudzi favorīti nevarēja ierasties, jo to liedza epidemioloģiskā situācija viņu valstīs, taču cīņa par Eiropas čempionu titulu tik un tā bija sīva.

Visspēcīgākie Engures un Tukuma novadu mežos izrādījās igauņi, kuri vislabāk spēja pielāgoties tropiskajām lietusgāzēm, kas nakts tumsā dalībniekiem radīja papildus orientēšanās grūtības jau tā sarežģītajā un paugurainajā apvidū. Par Eiropas čempioniem kļuva pērnā gada pasaules čempions igaunis Timo Tammeme, kurš kopā ar Sanderu Linusu izveidoja komandu "La Sportiva". Viņi no maksimāli iespējamiem 483 ieskaites punktiem savāca 457 un pieveica 145 kilometrus. Otro vietu izcīnīja igauņi Sanders Mirme un Rīvo Ruse no komandas "Ilmäraeksimatud" (439 punkti), bet bronzas medaļa latviešiem Zigmundam Bīberam un Albertam Jasānam no komandas "Laid mums tur laimē diet", kam pa spēkam bija savākt 410 ieskaites punktus.

Par Eiropas čempioniem jauktajās komandās kļuva Krievijas sportisti "Team Blizzard" Natālija Zimina, Igors Manžanijs un Oļegs Kaļiņins (398 punkti), veterānu vīru konkurencē zelta medaļas izcīnīja Einārs Masteiko un Jānis Viškers (komanda "Onkuļi", 348 punkti), sudrabs Jevgēņijam Bondinam un Pēterim Druķim ("Auseklis", 341), bet bronza Viesturam Šlosbergam un Renāram Skudram ("Bez stresa", 337). Sieviešu konkurencē Eiropas čempionu godā tika kronētas igaunietes Pībe Tammeme un Hannula-Katrīna Pandiss (334 punkti), otrajā vietā Ukrainas sportistes Oļena Dotsenko un Olha Čeberakha (322 punkti), bet bronzas medaļa - igaunietēm Marjei Vīrmanai un Airi Alnekai, kuras vienlaikus kļuva par Eiropas čempionēm veterānu grupā un superveterānu grupā sievietēm.

No Latvijas sportistiem vēl jāatzīmē komanda "B3" jeb Mārtiņš un Ieva Godiņi, kas ar savāktajiem 319 punktiem kļuva par Eiropas čempionāta bronzas medaļniekiem veterānu grupā jauktajās komandās, Rolands Laveiķis un Guntis Dude – sudraba medaļa superveterāniem vīriem, Jānis Nagelis un Baiba Ozola, kas kļuva par Eiropas čempioniem superveterānu konkurencē jauktajās komandās, Iveta Zāģere un Velga Buša – sudrabs sieviešu veterānu un superveterānu grupās, Ligita Grunde un Alīda Ābola – Eiropas čempiones ultraveterāniem sievietēm un bronza superveterānu grupā, Viesturs Ziedins un Gunta Lebedoka – Eiropas čempioni ultraveterānu jauktajās komandās, Juris Drunka un Helmuts Lukačovs – sudrabs ultraveterāniem vīriem, Elīna Krēmere un Andris Pumpurs – bronzas medaļa junioriem jauktajās komandās, Volli Kukam un Rutai Kukai – sudrabs ultraveterāniem jauktajās komandās -, un Māra Bolšteina un Velta Zjatkova – šo sacensību vecākās dalībnieces kļuva par Eiropas vicečempionēm ultraveterāniem sievietēm.