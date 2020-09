Foto: Līdakas, asari un zandarti – spraigi sācies 'Latvijas Kauss spiningošanā 2020'

Šajā nedēļas nogalē norisinās vienas no Latvijas lielākajām un jau par tradīciju kļuvušajām makšķerēšanas sacensībām spiningošanā no laivām – "Latvijas Kauss 2020". Interese par pasākumu pieaug, un ar katru gadu tām piesakās arvien vairāk dalībnieku. Šogad startē 67 laivu ekipāžas, tostarp sešas no kaimiņvalsts Lietuvas.

Sacensību svinīgā atklāšana notika piektdien, 11. septembrī plkst 18.00, Krasta ielā 7, Daugavas krastā. Pēc atklāšanas sekoja krāšņa un iespaidīga dažādu sporta makšķerēšanas laivu parāde pa Daugavu un pilsētas kanālu. Agrā sestdienas rītā sākās aizraujoša, var teikt pat nervus kutinoša sacensība par balvu fondu un titulu "Latvijas Kauss spiningošanā 2020" uzvarētājs. Sacensības noslēgsies svētdienas vakarā ar apbalvošanas ceremoniju un emociju uzkrājumu līdz nākamajam gadam.

Kā portālu "Delfi" informēja rīkotāji, sestdien bija pirmā sacensību diena, – zivis ķērās salīdzinoši labi, asarus un līdakas dalībnieki salasīja salīdzinoši ātri, bet ar zandartiem gāja grūtāk. Tika noķerti 116 ieskaites asari, 92 līdakas un tikai astoņi ieskaites zandarti. Lielākā līdaka bija 96 cm.

"Šodien no makšķerēšanas viedokļa ir labāk, jo sliktākā laikā zivīm ir lielāka apetīte. Rit piektā sacensību stunda un daudzas komandas cīnās par tik vērtīgajiem punktiem, jo pat viens asarītis var izšķirt medaļas likteni. Zivis ķeras labi, bet arī šodien zandarti ir izaicinājums, savukārt līdakām un asariem apetīte ir laba," sacīja pasākuma rīkotāju pārstāve Evita Zeiļa.

Sacensības organizē Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija sadarbībā ar biedrību "Sporta makšķerēšanai".

Latvijas Kaussa ieskaitē jānoķer trīs līdakas, trīs asari un trīs zandarti, kuru garumu summa centimetros pārvēršas vērtīgajos punktos. Sacensības padara interesantas arī tas, ka rezultāti ir redzami tiešsaistē, izņemot pēdējo stundu, attiecīgi pat tad, ja visas deviņas zivis ir noķertas, sportisti analizējot konkurentu rezultātus var stratēģiski izdomāt, kā vēl uzlabot savu rezultātu un pakāpties uz augstāku vietu, vai piestrādāt pie tā, lai nosargātu savu līdera pozīciju.

Neskatoties uz to, ka distances ievērošana ir viena no makšķerēšanas sporta sastāvdaļām, piemēram, spiningojot laivām vienai no otras jāatrodas vismaz 50m attālumā, vīruss ieviesa savas korekcijas sacensību rīkošanā un tiesāšanā.

Ierasti rudenī Rīgas ūdeņos rīkoto sacensību norises vieta Laivu centrs Krasta ielā ir pietiekoši liela teritorija, lai dalībnieki varētu ievērot distanci atklāšanas un apbalvošanas ceremonijās. Savukārt sacensību norises kontrole bija jāpielāgo pastāvošajiem apstākļiem un šogad tā notiek bez tiesnešu palīgiem, kuri iepriekš atradās sportistu laivās. Tiesnešu kolēģijai tiek nosūtīti lomu fotoattēli. Jau iepriekš Latvijas Kauss ir noticis ievērojot "noķer, nofotografē, atbrīvo" principu (lomu nepatur, zivi saudzīgi atbrīvo uzreiz), kas tiek ievērots arī šogad, tādējādi rādot piemēru par saudzīgu attieksmi pret zivju resursiem.