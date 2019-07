Foto: Lielākajā Baltijas regatē ar Igaunijas prezidentes dalību Latvijas komandai bronza

Igaunijā aizritēja nedēļu gara regate 62. "Muhu Väin Regatta", kas ir lielākā Baltijas valstīs. Pēc septiņiem posmiem, kuros Latvijas komandas uzrādīja teicamu sniegumu, ESTLYS I grupas kopvērtējumā "Extra Brut" komanda ieņēma bronzas vietu uz godalgotā pjedestāla.

"Lai arī cerējām uz otro vietu, tomēr esam priecīgi par sasniegto rezultātu paliekot kā trešie labākie ESTLYS I grupā. Mums ir patiess gods kāpt uz pjedestāla lielākajā un cienījamākajā Baltijas valstu regatē, kurā piedalāmies jau četrus gadus. Turklāt konkurēt un pacīnīties ar pasaules labākajām komandām, kas mūsu klasē bija, piemēram, KATARINA JEE, viennozīmīgi palīdz veidot izpratni par mūsu komandas līmeni uz pasaules burāšanas fona," tā par sasniegumiem jahtas EXTRA BRUT kapteinis Aleksejs Aleksejevs. Viņš arī norāda, ka šogad izveidotā komanda ļoti labi sastrādājās. "No sacensību rezultātiem redzam, ka taktiskos lēmumus garajos burāšanas posmos esam pieņēmuši pareizi, vien īsajās distancēs nepieciešams uzlabot savu sniegumu, kas faktiski mūs arī ierindoja trešajā vietā. Protams, apzināmies, ka arī šī vieta mums gandrīz izpalika, jo tikai par diviem punktiem pārspējām mūsu konkurentus, komandu no Latvijas PROJEKTS A1, kas liek izdarīt secinājumus," papildina Aleksejs Aleksejevs, norādot, ka EXTRA BRUT komanda pagaidām vēl nav domājusi par dalību nākamā gada 63. "Muhu Väin Regatta", bet gan skatās uz šā gada sezonu.

"Plānojam piedalīties jau šajā nedēļā Lietuvas burāšanas čempionātā Klaipēdā, kas būs arī teicama iespēja pacīnīties ar labākajām komandām no Lietuvas. Turklāt arī Igaunijas komanda KATARINA JEE piedalīsies Lietuvas lielākajā regatē un tā jau atkal būs mums iespēja mēroties spēkiem," tā EXTRA BRUT kapteinis.

Bez EXTRA BRUT augstā sasnieguma arī pārējās komandas no Latvijas uzrādīja labus rezultātus, konkurējot ar spēcīgiem burātājiem no četrām valstīm. Četras Latvijas komandas no piecām vairākkārtēji kāpa uz atsevišķu posmu pjedestāliem.

ESTLYS I grupa (24 jahtu konkurence) kopvērtējuma rezultāti:

3.vieta – jahta EXTRA BRUT (buras Nr. LAT 577), kapteinis Aleksejs Aleksejevs

Trīs uzvaras sacensību posmos:

2.vieta 1.posmā Kārdla – Hāpsala;

3.vieta 2.posmā Hāpsala – Kuivastu;

1.vieta 4.pomsā Abrukas aplis Romasārē.

4.vieta – jahta PROJEKTS A1 (bura Nr. LAT 424), kapteinis Jānis Norde

Četras uzvaras sacensību posmos:

3.vieta 1.posmā Kārdla – Hāpsala;

2.vieta 4.pomsā Abrukas aplis Romasārē;

1.vieta 6.posmā Pērnavas īsajās distancēs;

2.vieta 7.posmā Pērnavas aplis.

6.vieta – jahta GABRIEL (buras Nr. LAT 3), kapteinis Andris Zirdziņš

Viena uzvara sacensību posmā:

2.vieta 5.posmā Romasāre – Pērnava.

9.vieta – jahta GURU (buras Nr. LAT 352), kapteinis Arnis Remess

ORC I grupa (9 jahtu konkurence) kopvērtējuma rezultāti:

5.vieta – jahta SPIRIT (buras Nr. SWE 550), kapteinis Kristaps Remess

Viena uzvara sacensību posmā:

2.vieta 5.posmā Romasāre – Pērnava

"Muhu Vain Regatta" šogad notika 62.reizi un tā ir viena no plašāk apmeklētajām regatēm Baltijas valstīs. 125 dažāda tipa jahtas tika iedalītas četrās klasēs – ORC, ESTLYS, FOLKBOATS, OPEN 800. Klases tālāk sadalītas deviņās grupās, kurās Latvija tika pārstāvēta divās – ORC I (9 jahtu konkurence) un ESTLYS I (24 jahtu konkurence). "Muhu Vain Regatta" tiek uzskatīta par vienām no prestižākajām un sarežģītākajām sacensībām Baltijā. Īpaša uzmanība šai regatei tiek piešķirta Igaunijā, turklāt vienā no sacensību posmiem, Romasāres posmā apkārt Abrukas salai, uz nelielās FOLKBOAT grupas jahtiņas burāja arī Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida.

Kopumā sacensības ilga astoņas dienas, aizvadot septiņus posmus starp Igaunijas piekrastes pilsētām un salām. Katrā posmā jahtu ieņemtā vieta veidoja punktu skaitu. Kopvērtējumā par labākajām komandām tika atzītas tās, kuras saņēma mazāko punktu skaitu (low-point system). Turklāt saskaņā ar burāšanas sacensību nolikumu, viens sliktākais rezultāts no septiņiem tika svītrots, kas nozīmē, ka kopā uzvarētājs tika noskaidrots pēc sešu posmu labākajiem rezultātiem.