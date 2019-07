Aizvadītajā nedēļas nogalē noslēgusies piecu dienu ilgā Rīgas līča regate ("Gulf of Riga Regatta 2019"; turpmāk - GoRR), kas mainīgos laikapstākļos viesojās piecās līča ostās, informēja organizatori.

Trīs burāšanas klasēs uz apbalvošanas pjedestāla kāpa ne tikai GoRR regates un Latvijas Atklātās jūras burāšanas čempioni, bet tika arī noskaidroti pirmie Livonijas kausa ieguvēji. Par čempioniem un Livonijas kausa inaugurantiem kļuva komandas "Jazz" (ORC klasē) un "Castor" (LYS2) no Igaunijas un komanda "Extra Brust" (LYS1) no Latvijas.

Ņemot vērā to, ka šīs sacensības bija ne tikai starptautiskā Rīgas līča regate jeb GoRR, bet vienlaikus arī Latvijas Atklātais jūras burāšanas čempionāts, visi godalgoto vietu ieguvēji vienlaikus kļuva par laureātiem abās sacensībās. Turklāt, neraugoties uz dažādo rezultātu aprēķina sistēmu, šoreiz sakrita, ka arī Livonijas kausa ieguvēji ir tās pašas komandas.

Katras klases GoRR un Latvijas Atklātā jūras burāšanas čempionāta laureāti ir:

ORC klase:

1. vieta komanda no Igaunijas JAZZ, kapteinis Risto Riim (buras numurs EST-465). Livonijas kausa ieguvēji.

2. vieta komanda no Lietuvas EXTREME, kapteinis Aistis Kalanavičius (buras numurs LTU-1620)

3. vieta komanda no Igaunijas SUGAR 2, kapteinis Alari Akermann (buras numurs EST-711)

LYS1 klasē :

1. vieta komanda no Latvijas EXTRA BRUT, kapteinis Aleksejs Aleksejevs (buras numurs LAT-577). Livonijas kausa ieguvēji.

2. vieta komanda no Lietuvas PRUS PRIMO, kapteinis Gintaras Chormentauskas (buras numurs LTU-2037)

3. vieta komanda no Latvijas PROJECT A1, kapteinis Jānis Norde (buras numurs LAT-424)

LYS2 klasē:

1.vieta komanda no Igaunijas CASTOR, kapteinis Joosep Laus (buras numurs EST-39). Livonijas kausa ieguvēji.

2.vieta komanda no Latvijas DIKS, kapteinis Ģirts Fišers-Blumbergs (buras numurs LAT-454)

3.vieta komanda no Latvijas TERRADO, kapteinis Romāns Mickēvičs (buras numurs LAT-572)

Atskatoties uz aizvadītajām sacensībām ORC grupas uzvarētājs, igauņu jahtas "Jazz" kapteinis Risto Rīms atzinīgi vērtē regates nedēļu un sniedz šādu komentāru par uzvaru: "Manuprāt, GoRR ir viens no labākajiem burāšanas notikumiem Baltijas reģionā. Turklāt šajās sacensībās ORC klasē piedalījās arī pasaules čempioni - komanda SUGAR2. Un mūsu klasē JAZZ, SUGAR2 un EXTREME komandas ļoti sīvi cīnījās par uzvaru šajā čempionātā, lai iegūtu zelta pjedestāla pakāpienu. Šoreiz uzvara ir mūsu, un mēs esam ļoti priecīgi par to. Īpaši priecājamies par to, ka līdz ar uzvaru GoRR pirmo reizi esam kļuvuši arī par Latvijas čempioniem, kas ir milzīgs pagodinājums, un tieši mums ir tas gods vest uz Igauniju pirmo Livonijas kausu. Esam patiesi gandarīti un arī nākamajos gados noteikti plānojam piedalīties Rīgas līča regatē, tas nu ir droši!"