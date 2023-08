Foto: LJF Kausā iejādē kopvērtējumā uzvar Airisa Penele

Nedēļas nogalē sporta centrā "Kleisti" notika Latvijas Jātnieku federācijas kausa izcīņas sacensību iejādē trešais, noslēdzošais posms. Paralēli tika aizvadīts arī LJF kausa paralimpiskajā un speciālajā iejādē 3.posms.

Sarežģītākajā konkurencē, Lielajā aplī, uzvaru izcīnīja Airisa Penele ar zirgu Quince, kura kopvērtējumā ieguva 138.286%. Sportiste piedalījās divos no trim posmiem. Otrajā vietā ierindojās Elza Zaķe ar zirgu A Splash of Class, ar 135,051% kopvērtējumā. Arī Zaķe startēja divos no trim posmiem. Trešajā vietā Lielajā aplī palika Elena Tretjakova ar zirgu Idalgo ar 120,650%.



Airisa Penele: "Šī gada iejādes sezona palēnām tuvojas noslēgumam. Quince šogad ir aizvadījis jau deviņus startus un tas, mūsu gadījumā, pirmajai lielajai sezonai ir ļoti optimāli. Iespējams, rudenī vēl dosimies uz kādām sacensībām, bet šobrīd laiks jāvelta treniņiem un tehnikas slīpēšanai.

Man ļoti patika CDI Rīga 2023 sacensības, kas pavisam nesen norisinājās Kleistu sporta centrā. Augstākā līmeņa iejādes tiesnešu redzējums ir ļoti svarīgs, jo tādejādi var uzzināt, pie kādām niansēm turpmāk piestrādāt. Es saņēmu tiesnešu komentārus, ka Quince ir perspektīvs zirgs, un tas dod man iedvesmu tālākam darbam."

LJF Iejādes sekcijas vadītāja Anita Mangale: "Ļoti izaicinošos laikapstākļos, bet tomēr Latvijas Jātnieku federācijas kausa iejādē trešais posms notika, kad paredzēts. Visi, kuri bija iesaistīti sacensību organizēšanā, darīja visu iespējamo un neiespējamo, lai posms netiktu pārcelts un laukums būtu kvalitatīvs. Vēl naktī mūsu darbinieks Andrejs Bistrovs darbojās uz laukuma, lai no tā nosūknētu ūdeni. Saku lielu paldies mūsu sacensību komandai un visiem dalībniekiem, jo laikapstākļus ietekmēt mēs nevaram."

LJF kausa iejādē Vidējā apļa kopvērtējumā pelnītu uzvaru izcīnīja Sergejs Šakurovs ar zirgu Falestra, ar 140,119%. Otrajā vietā Jūlija Pumpure ar Vivaldi, ar 134,314%, bet trešajā pozīcijā Jūlija Kosova ar Kaivo, ar 131,717%.

Mazajā aplī pirmajās trīs vietās ierindojās: Terēze Rozenberga ar zirgu Rostoka (135,303%), Anastasija Bakhareva ar Volador PM (133,088%), Kristīna Rozīte ar Graciuss (133,037%).

Labākā Izaicinājuma kausā palika Patrīcija Baranovska ar zirgu Licenciado JF. Ar 136,754%. Nominācijā bērniem kopvērtējumā uzvaru izcīnīja Hanna Mālniece ar zirgu Royal Ocean, ar 136,339%.

Speciālajā paralimpiskajā iejādē uzvara pienācās Dainim Vjateram ar zirgu Glaudijas, kurš ieguva 129,275%. Grade I kopvērtējumā uzvara Rihardam Snikum ar 144,938%, bet atvērtajā klasē labākais Maksims Griščenko ar 125, 500%. Sacensībās veiksmīgi startēja arī Latvijas labākā Grade IV paralimpiskā jātniece Alise Muižniece.