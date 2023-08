Foto: Madonā sākas Pasaules kausa posms rollerslēpošanā, Vīgants finišē aiz pjedestāla

Madonas pievārtē esošajā Sporta un atpūtas bāzē "Smeceres sils" trasē aizvadīta pirmā no trīs Pasaules kausa un pasaules junioru čempionāta rollerslēpošanā sacensību dienām. Šodien, negaisa un spēcīgā lietus dēļ, kas piemeklēja Madonu agrā rīta stundā, sākotnējais starta laiks tika pārcelts par stundu, lai 130 sportisti no 10 valstīm, kas ieradušies uz sacensībām, varētu droši sacensties par ātrākā titulu klasiskajā stilā ar individuālo startu. No latviešu sportistēm elites grupā Kitijai Auziņai – 5. vieta, savukārt vīru konkurencē – Raimo Vīgants, kuram līdz medaļai trūka vien 16 sekundes, ierindojās 4. vietā.

Junioru sieviešu grupā, cīnoties PČ ieskaitē, uz starta līnijas izgāja 25 sportistes, kur kā ātrākā finišēja igauņu sportiste Gerda Kivila (20:49.7), kura arī pagājušajā gadā kā jaunākā sacensību dalībniece izrādījās ātrākā šajā disciplīnā. Sudraba un bronzas godalgas zviedru sportistēm – Norai Valleniusai (+0:10.7) un Mirai Goeransonei (+0:28.4). Labākais rezultāts no latvietēm, ierindojoties 12. vietā, Adriāna Šuminska.

Latvijas sieviešu elites grupas pārstāve Kitija Auziņa 10km ierindojās 5. vietā 20 dalībnieču konkurencē. Uzvaras laurus plūca godalgotā Zviedrijas slēpotāja Linna Semskara (26:15.4), kas šogad 10km masu starta distancē uzvarēja arī Norvēģijas prestižo "Blink Festivalen", otrā vieta - igaunietei Keidi Kāsiku (+0:57,4), savukārt trešā – zviedriete Žaklīna Loknere (+1:10,1). Labāko astotniekā, uzrādot atzīstamu sniegumu, vēl viena Latvijas sportiste – Samanta Krampe.

Pasaules junioru čempionāta titulu šodien klasiskajā solī ieguva zviedrs Antons Grāns (20:40,7), par pusminūti apdzenot tuvākos konkurentus – komandas biedru Jonatanu Lindbergu (+0:28,4) un kazahu Sultānu Bazarbekovu (+0:30,1). Labākais no latviešiem – madonietis Silvestrs Švauksts, ierindojoties 9. vietā, labāko piecpadsmitniekā arī Jēkabs Skolnieks (12.) un Gustavs Sināts (13.).

Viskuplākais sportistu skaits – 42, šodien elites vīru grupā, kur 15km distancē augstākais rezultāts starp latviešu sportistiem bija olimpietim Raimo Vīgantam, kuram 4. vieta, no godalgas atpaliekot vien 16 sekundes. Uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena, izcīnot labāko rezultātu pirmo reizi klasikas distancē Madonā, itālim Tanelam Mateo (34:43.7), otrais, viņa komandas biedrs – Tommaso Delladžiakoma (+0:31.1), bet bronza – norvēģim Kasperam Herlandam (+ 0:38.4).

"Šodien man gāja pat labāk nekā biju gaidījis – šī ir augstākā vieta, ko klasikā Pasaules kausa posmos Madonā esmu ieguvis," teica Latvijas izlases sportists Raimo Vīgants. "Laikapstākļi bija karsti un spiedīgi, bet tas man būtiski netraucēja, jo trasē jutos tiešām labi. Pieļaujot dažas taktiskas kļūdas, sanāca pazaudēt dažas sekundes, bet kopumā esmu tiešām apmierināts ar rezultātu – aizvadīti seši stabili apļi, pēdējos divos sevi nedaudz piespiežot un izliekot maksimumu. Rīt jauna diena ar 200m sprintu, kurai jāpieiet ar vēsu prātu, nedrīkst pieļaut muļķīgas kļūdas, un katru izslēgšanas braucienu jāprogresē ātruma ziņā. Protams, gaidām klātienē daudz līdzjutējus, kas īpaši Latvijas sportistus "dzīs uz priekšu!"

Jau sestdien tiks aizvadīta 200 m sprinta distance uz Raiņa ielas Madonā, plānotā sacensību programma: 16.00 sāksies visu grupu kvalifikācijas braucieni, 17.30 ceturtdaļfināli, 18.00 pusfināli, bet 18.20 fināla braucieni. Bet svētdien no plkst. 10.00 - masu starts Madonas pilsētas ielās.