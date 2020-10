Foto: Noskaidroti burāšanas sezonas slēgšanas regates 'Rudens kauss' uzvarētāji

Ar rekordlielu jahtu skaitu brīvdienās jahtklubā "Auda" tika aizvadīta rudens lielākā burāšanas regate jūras klases jahtām – "Rudens kauss". Divu dienu spraigās sacensībās uz ūdens par tradicionālajiem ceļojošajiem kausiem cīnījās 44 komandas, informēja organizatori.

Dalībnieki kopā tika sadalīti piecās grupās, no kurām lielo jahtu grupa ar 12 laivu konkurenci bija LYS1. Uzvaru izcīnīja "GABRIEL" komanda ar kapteini Andri Zirdziņu. "Mēs lielākā daļa komandas spējam būt laimīgi arī tad, kad neesam pirmie, protams ir ļoti patīkami uzvarēt, un iespējams pacēlums būs pamats, kādam ieguldījumam jahtā. Man personīgi tas apstiprina, ka esmu atradis īstos cilvēkus, ar kuriem kopā darīt šo jauko lietu, kas spēj mums dot pietiekami gandarījuma," sacīja LYS1 grupas uzvarētājs.

LYS2 grupā, kurā savstarpēju konkurenci sastādīja 11 komandas, uzvaras lauru plūca komanda "MOSQUITO" ar kapteini Kārli Balgalvi. "Šorīt no rīta pamostoties, pirmā doma, cik fantastiskas bija sacīkstes un pašas no sevis galvā ataust spilgtākās atmiņas un epizodes," sajūsmu par uzvaru neslēpj komandas kapteinis. ""Rudens kauss" ir vienas no būtiskākajām burāšanas sacensībām Latvijā un to apliecina rekordlielais komandu skaits. "MOSQUITO" pēc vētrainās sezonas iegūt "Rudens kausu" ir kā medusmaize! Ļoti liels gandarījums par to, ka varam būt konkurētspējīgi katrā startā, katrā posmā un ka šis rezultāts ir sasniegts ar darbu treniņos. Kopš sezonas atklāšanas esam bijuši uz ūdens vismaz divas reizes nedēļā. Arī tajā laikā, kad mums bija nolūzis masts."

Trešajā LYS grupā uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena kāpa komanda "KIKI" ar kapteini Edgaru Liepiņu. Atbildot uz jautājumu par to, ko komandai nozīmē uzvara vienā no lielākajām grupām, kurā konkurenci sastādīja 12 jahtas, viņš neslēpj, "uzvaras regašu etapos vai kopvērtējumos "KIKI" komandai nav mērķis, bet patīkams bonuss "burāšanas svētkos"."

Mazākā visām grupām bija LYS4 grupa, kurā kopā piedalījās četras komandas un jau ceturto gadu pēc kārtas uzvaru izcīnīja komanda "FROKEN YR", kurā divatā burā kapteinis Andrejs Rubahovs ar meitu. "Uzvara "Rudens kausā" man dod saprašanu, ka es līdz šim visu esmu darījis pareizi. Gan pašmācībā, gan piesaistot meitu pie burāšanas, gan tādā ziņā, ka viņa burā kopā ar mani. It sevišķi, redzot, ka uz citām laivām bija lielākas komandas, bet mēs to paveicam divatā," patieso gandarījumu par daudzkārtējo uzvaru burāšanas slēgšanas regatē pauž Rubahovs.

Lielākais šā gada pārsteigums "Rudens kauss" sacensībās bija katamarānu grupas izveide, kad kopā uz starta līnijas stājās piecas daudzkorpusu buru laivas. Vien nedēļu pirms sacensībām komandas pieņēma lēmumu piedalīties regatē un līdz šim pēdējo reizi katamarāni sacensībās piedalījās pirms četriem gadiem. Katamarānu grupa sacentās vienu dienu un uzvaru izcīnīja "KANI KELI" komanda ar kapteini Edgaru Salmani. Tiesa, pēc tam komanda "WIKI" izaicināja uzvarētājus uz revanšu svētdien, kad "WIKI" tomēr izdevās apsteigt iepriekšējās dienas uzvarētājus.