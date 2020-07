Foto: noskaidroti 'Gulf of Riga Regatta 2020' uzvarētāji un Latvijas jūras burāšanas čempioni

Nedēļas noslēgumā Kuivižos tika noskaidroti Rīgas līča regates jeb "Gulf of Riga Regatta" (GoRR) laureāti 47 jahtu konkurencē. Visa sacensību flote tika sadalīta četrās ORC un LYS grupās, no kurām divās grupās uzvaras laurus plūca komandas no Latvijas – "Roccabella" (kapteinis Valters Romans) un "Blondy" (kapteinis Andris Zubrickis), bet pārējās divās kaimiņvalstu komandas - "Cool Water" (Lietuva; kapteinis Raimonds Šiugždins) un "Sugar" (Igaunija; kapteine Marjalīsa Umbe).

"Kopā regatē piedalījās 47 komandas no sešām Baltijas jūras reģiona valstīm. Un regatē iztikām bez protestiem," tā par aizvadītās nedēļas sacensībām Protestu komitejas priekšsēdētājs no Somijas Juhani Soini, kurš GoRR regatē kā sacensību komitejas pārstāvis piedalījās pirmo reizi. Viņš atzīst, ka tā esot bijusi ļoti interesanta nedēļa, un J.Soini papildina, ka "šī regate iespiedīsies atmiņā ar komandu pozitīvo garu un burāšanas entuziasmu, kādu varēja novērot starp dalībniekiem. Nevarēja nepamanīt arī savstarpējo draudzīgumu dalībnieku starpā." Tomēr laika apstākļi burātājus nelutināja un tie nodrošināja iespēju mēroties spēkiem ārkārtīgi dažādos nosacījumos, kas šāda tipa burāšanas sacensības padara tikai interesantākas.

Jautājot par to, kādas bija aizvadītās sacensību dienas J.Soini dalās, ka "kopumā vējš atnesa burātajiem ne mazums izaicinājumu. Regates vairāki posmi notika piekrastē, kur kopējie distances garumi bija ap piecām jūras jūdzēm (deviņi kilometri). Viens šāds piekrastes posms tika aizvadīts Ventspilī, bet divi Rojā. Rojas sacensībās vējš bija īpaši mainīgs un tas nebija vienkārši kombinācijā ar pieaugošām straumēm no dienvidiem."

Viņš arī dalās, ka jūras burāšanas posmi bija aptuveni 55 – 65 jūras jūdzes gari (102 – 119 kilometri), no kuriem tieši posms Ventspils – Roja bija lielākais pārbaudījums komandām, jo vēja ātrums brīžiem uzkāpa virs 30 mezgliem (15 metri sekundē). Vienai jahtu komandai nepaveicās vairāk, un lūza masts. "Pēdējais sacensību posms paredzēja šķērsot Rīgas līci no Rojas uz Kuivižiem, kad komandas bija līča vidū, sāka pakāpeniski pierimt vējš," atceras protestu komitejas priekšsēdētājs no Somijas. Viņš vien piebilst, kas aizvadītā nedēļa lika sacensību dalībniekiem izbaudīt pilnu laikapstākļu buķeti un tas parasti burātājiem patīk.

Sacensību pjedestāla izkārtojums ORC1 grupā:

1. COOL WATER, kapt. Raimondas Šiugždinis (LT)

2. KETURI VĖJAI, kapt. Adomas Janulionis (LT)

3. NIDA III, kapt. Arūnas Burkšas (LT)

"Mēs izbaudījām regati un kopējo sacensību atmosfēru, bet ierasti lielāko gandarījumu rada tieši sāncensība uz ūdens. Jāatzīst gan, ka mums kā ORC1 jahtu grupas pārstāvjiem gribētos tomēr, lai mūsu grupā piedalās vairāk citu valstu komandas," ar noskaņu par aizvadīto GoRR sacensību nedēļu dalās jahtas COOL WATER kapteinis R.Šiugždinis, un cer uz sīvāku starptautisko konkurenci nākamā gada GoRR. Nav noslēpums, ka Latvijas burātājus ORC grupā pārstāvēja tikai viena jahta no Latvijas – jahta SPIRIT ar kapteini Kristapu Remesu. Un astoņu jahtu konkurencē SPIRIT komanda ieņēma sesto vietu. Kā atzīst GoRR organizatori visām jahtām ir iespēja pacīnīties par uzvaru arī starptautiski atzītajā ORC grupā, tomēr pagaidām Latvijas komandu vidū ierastāka ir dalība vietējā LYS.

Organizatori gan cer, ka nākamgad Latvijas burātāji sastādīs lielāku konkurenci gan lietuviešiem, gan igauņiem. "Ieskatam, ORC1 grupā no astoņām komandām piecas bija Lietuvas komandas un pa vienai komandai no Igaunijas, Latvijas un Polijas. Bet, piemēram, ORC2 grupā visas septiņas komandas bija tikai no Igaunijas, kas kļuva arī par sava veida joku regates laikā, un šī grupa neformāli tika pārdēvēta par igauņu grupu," tā par komandu sadalījumu sacensību sekretāre un organizatore Kristīne Kanska.

Sacensību pjedestāla izkārtojums ORC2 grupā:

1. SUGAR, kapteine Marjaliisa Umb (EE)

2. JAZZ, kapteinis Risto Riim (EE)

3. KATARINA JEE, kapteinis Mart Tamm (EE)

Attiecīgi ORC2 jeb Igaunijas komandu grupā uzvaras laurus plūca jahta SUGAR ar kapteini Marjalīsu Umbu. Interesanti, ka tieši SUGAR komanda 2019. gadā ieguva pasaules čempionu titulu, un daļa augstās godalgas ieguvēju pārstāvēja komandu arī GoRR, palīdzot izcīnīt uzvaru Latvijā.

"Tā bija labi organizēta sacensību nedēļa. Noteikti nevarētu teikt, ka šīs bija vieglas sacensības mūsu komandai. Jā, tiesa! Mēs no pieciem posmiem uzvarējām četros, tomēr katrā posmā mums bija smagi jāpacīnās par uzvaru. Arī mūsu oponentiem bija nevainojamas iespējas vinnēt šo regati. Un viņi bija gatavi uzvarēt, tāpēc katrā posmā bija jāiegulda maksimāla atdeve," tā par sacensību norisi pēc kāpšanas uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena ORC2 grupas Igaunijas komandas SUGAR kapteine M.Umba. Viņa arī atzīst, ka lepojas ar savu komandu, "posmā, kad burājām no Ventspils uz Roju un mūs pārsteidza ļoti spēcīgas vēja brāzmas, mēs kontrolējām jahtu un teju visu posmu izmantojām spinakeru [pavēja buru]."

SUGAR kapteine neslēpj, ka tieši otrais posms, kad sacensību organizatori stiprā vēja dēļ bija spiesti mainīt maršrutu un aizstāt pārgājienu no Ventspils uz Sāmsalas Montu ostu ar pārgājienu uz Roju, būs viens no tiem, par kuru komanda runās vēl ilgi. "Lieki teikt, ka arī diena Rojā, kad cīnījāmies pretvēja – pavēja distancē bija izaicinājumu piesātināta – vienā brīdī komandas varēja būt līderpozīcijās, bet citā mirklī atkrist uz pēdējo vietu. Tomēr mums tā izrādījās veiksmes pilna diena," tā SUGAR komandas kapteine, kura neslēpj, ka ar komandas dalību GoRR sāncenši var rēķināties arī nākamajā gadā.

Sacensību pjedestāla izkārtojums LYS1 grupā:

1. ROCCABELLA, kapteinis Valters Romans (LV)

2. GURU, kapteinis Arnis Remess (LV)

3. PRUS PRIMO, kapteinis Gintaras Chomentauskas (LT)

Līdz pat noslēdzošajai sacensību dienai liela intriga par to, kurš kāps uz goda pjedestāla saglabājās LYS1 grupā. Piektajā posmā no Rojas uz Kuivižiem tikai viens punkts šķīra PROJECT A1 komandu no pirmās vietas. "Gājām uz risku un lēnā vējā izvēlējāmies citu taktiku nekā mūsu sīvākie konkurenti. Šoreiz risks neatasnojās un atkritām kopvērtējumā uz piekto vietu," tā burāšanas komandas Sarma&Norde pārstāvis Jānis Norde no jahtas PROJECT A1. Viņš arī norāda, ka bieži, lai gūtu uzvaru garos sacensību pārgājienos ar samērā līdzīgiem apstākļiem ir jāuzdrīkstas eksperimentēt. J.Norde dalās, ka dažkārt šāda uzdrīkstēšanās attaisnojas un aizved līdz uzvarai, "šoreiz tā bija izšķiršanās par "visu vai neko" un šoreiz nepaveicās". Tiesa, PROJECT A1 nepalika bez uzvaras. Komanda izcīnīja Livonijas kausu, ko piešķir tai komandai, kura pēc pārrēķina regates kopējo distanci veic visātrāk.

Attiecīgi LYS1 grupā uz goda pjedestāla pirmā pakāpiena ar viena punkta pārsvaru kāpa komanda ROCCABELLA ar kapteini Valteru Romanu, atstājot aiz sevis pieredzējušo komandu GURU ar kapteini Arni Remesu. Kā atzina V.Romans, "bija grūtāk, nekā, iespējams, tas citiem izskatījās. Mūsu komandā bija trīs jaunieši vecumā līdz 21 gadam ar nelielu iepriekšēju pieredzi jūras burāšanā uz lielām laivām. Lai sekmētu jaunās paaudzes aktīvāku iesaisti, mēs apzināti centāmies viņus maksimāli likt pie darba un uzticējām atbildīgas pozīcijas. Un komandas darbs bija neticams! Esmu ļoti pateicīgs viņiem par to! Protams, mums šoreiz paveicās un, laikam jau, nedaudz vairāk kā citiem."

Sacensību pjedestāla izkārtojums LYS2 grupā:

1. BLONDY, kapteinis Andris Zubrickis

2. FILIAS, kapteinis Andris Treijs

3. DIKS, kapteinis Girts Fisers-Blumbergs

Runājot par uzvaru LYS2 grupā, komandas BLONDY kapteinis Andris Zubrickis uzsvēra, ka konkurence šogad bija ļoti sīva un lielākā no visām grupām, "mūsu grupā sacentās 18 komandas. Liels izaicinājums bija arī mainīgie laikapstākļi – brīžiem vēja bija par daudz un sacensību organizatoriem nācās pat atcelt vienu posmu, citas dienas vējš bija ļoti mainīgs un tas pakutināja nervus visiem burātājiem. Bet mums šī diena ar mainīgo vēju bija izšķiroša. Tad notika abi īsie posmi Rojā, un abos BLONDY komanda guva uzvaras. Tieši šīs uzvaras aizveda mūs tālāk līdz kopvērtējuma labajam rezultātam, apsteidzot mūsu grupas sīvākos sāncenšus – komandas FILIAS un DIKS."

Ierasti, arī šogad sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta zinātniecēm Ventspilī, pirmajā sacensību dienā, notika izglītojoša brīvdabas lekcija burātājiem par Baltijas jūras vides veselību, par mirkoplastikas daudzumu Baltijas jūras ūdeņos un par invazīvajām sugām. Šo lekciju mērķis ir izglītot burātājus par vides jautājumiem, lai vienoti varētu iestāties par Baltijas un pasaules ūdeņiem.