Ar saviesīgu regati Daugavā un svinīgu ceremoniju svētdien, 26. jūnijā, atklātas "Gulf of Riga Regatta" (GoRR) sacensības, kas ir lielākais starptautiskais burāšanas notikums Latvijā. Kopā sacensībām reģistrējās 45 komandas – 27 komandas no Latvijas, 10 no Igaunijas, septiņas no Lietuvas un pērnā gada LYS2 grupas uzvarētāju komanda no Somijas.

Pirmdien paredzēts GoRR pirmais posms, tomēr lēnā vēja dēļ sacensībās var būt izmaiņas. Šodien un citas dienas regatei varēs sekot tiešsaistē KWINDOO aplikācijā.

Atklāšanas dienā šogad pirmo reizi tika organizēta saviesīgā jeb promo regate pie Vanšu tilta, kad teju visi sacensību dalībnieki uzvilka zēģeles un sveica Rīgas iedzīvotājus un viesus. Simboliskajā regatē uzvarēja ātrākā laiva pēc faktiskā laika, komanda no Lietuvas "Arabela" (LTU 2399) ar kapteini Raimondas Šiugždinis, kurš GoRR pirmo reizi piedalās tieši ar Italia 11.98 modeļa jahtu.

"Rīgas līča regate ir iekļauta mūsu sezonas kalendāros kā viena no centrālajām regatēm," skaidro Šiugždinis. Viņš arī piebilst, ka dalība šogad nebūs pārāk vienkārša, jo viņa komanda nav veidota no profesionāliem sportistiem un regates posmos dalībnieki mainīsies. "Neraugoties uz to, esam šeit un plānojam būt pirmie," smaidot nosaka pasaules burāšanas atzinību guvušais "Arabella" komandas kapteinis.

"Arabella" šogad startēs ORC I grupā līdz ar citām sešām laivām. To vidū arī četras komandas no Latvijas – "Gabriel" (LAT 3), kas ir pērnā gada uzvarētāji LYS1 grupā, "Project A1" (LAT 424) un divas jaunas pašmāju jahtas, kuras tikai šogad papildināja Latvijas sacensību floti – komanda "Nicole" (LAT 645) un "Thora" (LAT 637).

"Pēc gadu ilga pārtraukuma esam atgriezušies jūrā, neraugoties uz to, ka daudzi mani mēģināja atrunāt. Jūra arvien vēl ļoti stipri pievelk manu sirmo galvu," smejot saka jahtas "Nicola" kapteinis Arnis Remess, kurš šogad piedalīsies sacensībās ar X41 modeļa jahtu, kas pērn rudenī izjauktā veidā iegādāta Somijā. Remess atzīst, ka liels izaicinājums bija ne tikai jahtas tehniska sagatavošana regatei, bet arī komandas nokomplektēšana. "Burāt gribētāju ir daudz, taču ne visiem ir iespēja atvēlēt laiku," viņš skaidro un papildina, ka šogad uz "Nicola" satiekas astoņi burātāji, kas ir divu komandu apvienojums, – iepriekšējā "Guru" komanda, kuru kapteiņoja arī pats Remess seniors, un viņa dēla Kristapa Remesa komanda.

Ļoti interesants papildinājums Latvijas flotē šogad ir pilnīgi jauna J-112E modeļa jahta "Thora", kas pirmo reizi sacensību formātā burās tieši GoRR. Kā paskaidroja jahtas īpašnieks un komandas veidotājs Klāvs Vasks, ir izveidota jauna komanda no pieredzējušiem pašmāju burātājiem, kuriem ir milzīgs cīņas spars. "Katrs esam burājuši daudz, ceru, ka ātri pieradīsim pie laivas. Kā reiz šonedēļ netiek prognozēti stipri vēji un tas mums ļaus labāk sastrādāties un parādīt sniegumu, uz kuru šī laiva ir spējīga. Ceram būt vieni no ātrākajiem savā grupā," tā Vasks.

ORC II grupu šogad veido deviņas komandas no Igaunijas un Lietuvas. To vidū arī pērnā gada uzvarētāji komanda no Igaunijas "Sugar" (EST 774) ar kapteini Alari Akermanu, kuri centīsies aizstāvēt izcīnīto titulu. "Mūsu komandā šogad burās septiņi burātāji, ieskaitot, divus burātājus no Latvijas. Esam burājuši līdzīgā sastāvā arī iepriekš, tomēr pamata komanda patlaban cīnās par ORC čempiona titulu Itālijā," Akermans skaidro izmaiņas komandas sastāvā.

"ORC Cruiser" grupa šogad GoRR ir izveidota pirmo reizi un tajā par tituliem cīnīsies četras komandas – trīs no Latvijas un viena no Igaunijas. "Priecājamies, ka vairākas Latvijas komandas šogad izvēlējās pāriet no LYS uz ORC un "ORC Cruiser" grupām, tai skaitā, pērnā gada LYS I grupas uzvarētāji, komanda "Gabriel"," tā sacensību organizatore un galvenā sekretāre Kristīne Kanska, kura skaidro, ka kopumā Baltijas jūras reģionā ļoti vienkāršotā laivu apmērīšanas sistēma LYS strauji zaudē popularitāti un esam palikuši teju pēdējie, kuri burā šajā grupā. Viņa arī atzīst, ka pārmaiņas ir jūtamas, tomēr līdz pilnīgai atteikšanās no LYS GoRR regatē, ticamāk, pāris gadi vēl būs jāpaciešas.

LYS I un LYS II grupās šogad burās vairāk nekā puse no sacensību flotes – kopā 25 komandas. LYS I grupa 12 komandas, to vidū arī leģendārā jahta "Lietuva" (LTU 632), kas pirmo reizi viesojas GoRR. Savukārt LYS II grupā šogad dalību ņems 13 komandas, kur čempionu titulu centīsies aizstāvēt arī pērnā gada uzvarētāji, komanda no Somijas, "Silver Moon II" (FIN 3992) ar kapteini Sallu Kāvenu. "Šī būs lēna un visai smaga regate lielā karstuma un bezvēja dēļ. Mums veicas labāk stiprākos laikapstākļos, tomēr esam priecīgi atkal atgriezties GoRR, kas ir daļa no mūsu atvaļinājuma programmas, ko pavadām ierasti šajā laikā Latvijā," tā priecīgi saka Kāvena.

Šodien ar pirmo posmu "Rīga - Rīga" tiks iesākta GoRR sportiskā daļa. Pulksten 12.00 dienā, saskaņā ar sacensību instrukciju tiek plānots starts līcī pie Daugavas iztekas jūrā, kuru būs iespējams vērot no moliem. Tiesa, īpaši lēnā vēja dēļ ir iespējamas izmaiņas sacensību gaitā un regates organizatori aicina sekot paziņojumiem oficiālajā elektroniskajā ziņojumu vietnē un arī operatīvai neformālai informācijai sociālajos tīklos "Facebook" un "Instagram". Regatei arī šogad varēs sekot attālināti, izmantojot KWINDOO aplikāciju.

Rīgas līča regate jeb GoRR šogad notiek no 26.jūnija līdz 1.jūlijam. Rīt visa flote, startējot 10.00 pie Rīgas moliem, burās tālāk uz otro Latvijas ostu – Salacgrīvu, kur 28.jūnija vakarā pulksten 20.30 pilsēta sagaidīs burātājus ar īpašu koncertu, uzstājoties grupai Homeopāti. Koncertu varēs baudīt visi Salacgrīvas viesi bez maksas. Taču no trešdienas, 29.jūnija, regate dosies tālāk uz Igauniju, uz Sāmsalas ostu – Koiguste, kur dalībnieki viesosies pirmo reizi regates pastāvēšanas vēsturē. Noslēdzošais sacensību posms, kā arī Latvijas Atklātā jūras burāšanas čempioni, GoRR uzvarētāji un Livonijas kausa ieguvēji tiks noskaidroti beidzamajā regates ostā Kuresārē, kur sacensības piestās no 30. jūnija līdz 1. jūlija svinīgajam apbalvošanas noslēgumam.

GoRR ir ikgadēja lielākā starptautiskā regate Latvijā, kas ierasti aizrit nedēļas garumā pēc Jāņiem. Sacensībās piedalās komandas no Baltijas jūras reģiona, aktīvāk piedaloties tieši Baltijas valstu komandām. Sacensības notiek jau sesto gadu un to laikā tiek noskaidroti Latvijas jūras burāšanas čempioni un tiek izcīnīts Livonijas kauss, kas simbolizē Latvijas jūras burāšanas tradīciju atdzimšanu. Regati organizē Latvijas Jūras burāšanas asociācija sadarbībā ar Latvijas Zēģelētāju savienību un Igaunijas partneriem - Saaremaa Merispordi Selts.