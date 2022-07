Foto: Skeitbordists Bogdanovičs uzsācis cīņu par dalību Parīzes olimpiskajās spēlēs

Jūlija sākumā no savas pirmās starptautisko sacensību tūres atgriezās viens no aktīvākajiem Latvijas skeitbordistiem – Latvijas Olimpiskās vienības sportists un "Boards.lv" komandas braucējs Artūrs Bogdanovičs (starptautiskajās skeitborda aprindās pazīstams kā Mr.Boga). Kopš maija mēneša Artūram izdevies paviesoties jau sešās Eiropas valstīs, kur viņš startēja vairākās pasaules līmeņa sacensībās, paralēli aktīvi trenējoties un brīvajā laikā arī iemūžinot piedzīvoto fotogrāfijās. Šajā tūrē noslēdzošās bija sezonas pirmās olimpiskās kvalifikācijas sacensības Romā – "Street Skateboarding Rome".

"Ir neaprakstāms prieks beidzot pilnvērtīgāk pieredzēt sportisko un arī vispārējo skeitbordista dzīvesstilu – kad dodies no viena pasākuma uz otru; kad esi tik daudz ārpus mājām, ka paspēj sailgoties pēc tām; kad ir tik daudz ko stāstīt un rādīt. Katra diena ir intensīva un nogurdinoša, bet tanī pašā laikā tas ir tas, kas mani stumj uz priekšu. Man ļoti patīk censties no katra brauciena izspiest maksimālu lietderības koeficientu" tā savas sajūtas apraksta Artūrs. Maijā sacensību sezonu jaunais skeitbordists atklāja ar braucienu uz Parīzi, kur norisinājās vienas no Eiropā pazīstamākajām ikgadējām sacensībām "Far'n'High". Neliela kļūda Artūru šķīra no pusfināliem, taču ovācijas citos dalībniekos un skatītājos izraisīja spēcīgs triks otrā brauciena noslēgumā.

Starp sacensībām Francijā Artūrs pavadīja nedēļu Beļģijā, kur vietējās skeitborda akadēmijā aizvadīja gan individuālos treniņus, gan kā ārvalstu viesis novadīja treniņus akadēmijas audzēkņiem. Vizītes izskaņā Artūram tika dota iespēja pievienoties starptautiski atzītā skeitborda apavu zīmola "Globe" Eiropas komandai – kopā ar tādiem braucējiem kā SImonu Deprē (Simon Deprez) (Beļģija) un Danniju Karlsenu (Dannie Carlsen) (Dānija) aizvadīja paraugdemonstrējumu sēriju divās Beļģijas pilsētās.

Atgriežoties Francijas dienvidkrasta pilsētā Montpeljē, Artūrs ņēma dalību vienā no iespaidīgākajiem ekstrēmo sportu festivālaFISE posmiem. Šis bija viens no pirmajiem šāda mēroga pasākumiem pēc pandēmijas radītajiem ierobežojumiem. Ar pārdomātu brauciena līniju skeitbordistiem ne tik iecienītā laukumā Artūram izdevās kvalificēties uz pusfināliem un nostiprināt sevi 14. pozīcijā, kopumā apsteidzot vairāk par pusi no sākotnējā dalībnieku skaita. Paralēli tam jaunietis izcēlās gan labākā trika konkursā, gan arī ārpus festivāla rīkotajās sacensībās ielās, ko paralēli organizēja viens no vietējiem skeitborda veikaliem.

"Far'n'High un FISE bija lieliska iesildīšanās Pasaules kausa un Olimpiskajām sacensībām, tā kā tajās nebija cīņa par reitinga punktiem. Tās bija pirmās šosezon, un es varēju bez papildu spriedzes pārbaudīt savu gatavību un nedaudz noriskēt, lai redzētu savu potenciālu un saprastu, pie kā vajag piestrādāt." tā par savu pirmo tūres daļu izsakās braucējs.

Pēc īsas atgriešanās mājup jūnija sākumā Artūrs devās uz Igauniju, kuras galvaspilsētā jau 22. gadu norisinājās labi pazīstamais starptautiskais skeitborda un BMX pasākums "Simple Session" – arī pirmais no Pasaules skeitborda kausa posmiem. Pērnajā gadā šeit Artūrs tika līdz fināliem un ierindojās 10. vietā. Šogad pēc atkārotas iekļūšanas finālā Artūrs spēja savu rezultātu uzlabot par divām pozīcijām – 8. vieta – tas ir labākais pašmāju skeitbordista rezultāts tik sīvā starptautiskā konkurencē. Artūrs azartiski iesaistījās arī papildus aktivitātēs Tallinas ielās, no kurām aizraujošākā bija lēkšana pāri saunai pašā pilsētas sirdī.

No Baltijas skeitbordists uzreiz devās uz Kopenhāgenu, kur reizi gadā pulcējas visa pasaules skeitborda elite, lai kopīgi ienestu skeitbordu pilsētas ielās. Dažādas aktivitātes dažādās lokācijās piecu dienu garumā ir kā vērienīgas skeitborda svinības, nevis oficiālas sacensības. Šajā pasākumā Artūrs vairāk koncentrējās uz fotografēšanu, tādejādi ņemot būtisku atpūtu pirms nozīmīgām sacensībām.

Vienas no tām bija otrais Pasaules kausa posms Prāgā – Mystic Cup. Uz treniņiem skeitparkā Artūrs ieradās jau trīs dienas pirms pasākuma sākuma un aktīvi sāka gatavot savus individuālos braucienus. Diemžēl tieši kvalifikācijas dienā braucēju nedaudz pievīla veselība, kas visticamāk arī atainojās salīdzinoši neveiksmīgā sniegumā. Taču bez konkrētā posma Artūrs tika uzaicināts arī uz privātām sacensībām Berounā, kur nostartēja veiksmīgi un pārliecinoši.

Stresa līmenis pieauga, ierodoties Romā. Pirmās kvalifikācijas sacensības uz Parīzes Olimpiskajām spēlēm notika tieši pretim Kolizejam un pulcēja 142 braucējus no visas pasaules. Strikts grafiks, antidopings, papildus nosacījumi un ierobežojumi ir tas, kas atšķir šīs sacensības no klasiskā formāta skeitborda sacensībām; katru posmu aizvada unikālos skeitparkos, kas tiek būvēti tieši sacensību nolūkam – tas nodrošina pilnībā vienlīdzīgas iespējas uz braucēju sagatavošanos startam. Sacensībā par pirmajiem Olimpiskā reitinga punktiem Artūrs sniedza pārliecinošu un tīru braucienu, stratēģiski izmantojot visu laukum un uzrādot labu triku daudzveidību. "Visā Olimpiskajā kvalifikācijā galvenais ir ņemt dalību katrā posmā, taču pašos posmos man ir būtiski noturēties uz dēļa visu brauciena laiku. Sezonas sākumā uzskatu, ka drošāks brauciens var būt vērtīgāks nekā riskants brauciens ar lielāku iespēju kļūdīties. Pēc pirmajiem startiem noteikti varēs pamainīt stratēģiju. Tīrs otrais brauciens tieši Romā man sniedza neaprakstāmu atvieglojumu. Bija grūti atslīpēt triku līniju kopā ar 20 citiem braucējiem vienlaicīgi tikai divos 45 minūšu treniņos un citā skeitparkā. Taču šāda veida adaptācija arī ir kaut kas, pie kā jāpiestrādā" īsumā pēc Romas posma apkopo Artūrs.

Pēc laba snieguma Romā sportists gandarīts atgriezās Latvijā, lai dotos ikgadējā pašmāju tūrē, ko organizē vietējais skeitborda medijs "RajonTV". Pagājušogad komanda devās cauri Latgalei, par ko vēlāk prezentēja video un izdeva foto-žurnālu. Šogad brauciena reģions bija Kurzeme, un arī tagad komanda čakli apstrādā materiālu kārtējai pirmizrādei un prezentācijai rudenī. Secīgi pēc tam Artūrs sevi pierādīja vietējās sacensībās Saldū un Cēsīs, kā arī bija galvenais viesis savas dzimtās pilsētas – Iecavas – jaunā skeitparka atklāšanā. Jūlija izskaņā Artūrs izcīnīja sev nozīmīgu uzvaru vasaras lielākajos Baltijas mēroga mačos – Latvijas skeitborda līgas posmā "Ghetto Games" festivāla ietvaros Ventspilī. Turpat Mr.Boga uzstādīja vēl arī nebijušu lēcienu augstumā, pārlecot 17 skeitborda dēļiem (virs divu metru atzīmes).

Skeitbordista otrā lielā sacensību tūre sāksies augustā ar pasākumiem Spānijā un Šveicē. Pēc tam sekos ilgāks gatavošanās periods līdz pasaules čempionātam Brazīlijā, kas būs noslēdzošais Olimpiskās kvalifikācijas posms šosezon, taču sezonas otrajā pusē daudz kas ir atkarīgs arī no finansēm.