Foto: Taivānas badmintonisti izcīna divus titulus 'Yonex Latvia International'

Taivānas badmintona spēlētāji izcīnīja divus no pieciem tituliem Jelgavā notikušajā Pasaules reitinga badmintona turnīra "Yonex Latvia International". Tāpat turnīrā uzvarēja arī Itālijas, Igaunijas un Dānijas badmintonisti. "Yonex Latvia International" jau septīto gadu pēc kārtas notika Jelgavā. Šogad turnīrs notika no 1. līdz 4.septembrim, Zemgales Olimpiskajā centrā pulcējot 219 spēlētājus no 35 valstīm.

Taivānas spēlētāji Jelgavā uzvarēja sieviešu vienspēlēs un vīriešu dubultspēlēs, kā arī izcīnīja 2.vietu vīriešu vienspēlēs un dalīto trešo vietu sieviešu dubultspēlēs. Daudz medaļas izcīnīja arī Polijas spēlētāji – otrās vietas vīriešu un sieviešu dubultspēlēs, kā arī dalītās trešās vietas visās trīs dubultspēļu kategorijās.

Diemžēl, sieviešu vienspēlēs fināls izpalika, jo Francijas spēlētājai Annai Tatranovai, kas iepriekš, iespējams, necerēja tikt līdz finālam, neizdevās samainīt lidmašīnas biļetes, tādējādi taivāniete Wang Pei Yu izcīnīja pirmo vietu bez cīņas. Sieviešu vienspēlēs trešo vietu dalīja šveiciete Dounia Pelupessy un vjetnamiete Thi Anh Thu Vu. No Latvijas spēlētājiem līdz 1/8 fināliem aizcīnījās Jekaterina Romanova un Diāna Stognija, tādējādi dalot 9.-16.vietu.

Vīriešu vienspēlēs nepārspēts palika itālis Christopher Vittoriani, kas divos setos (21-18, 21-15) uzvārēja taivānieti Cheng-Han Tsai. Dalīto trešo vietu izcīnīja singapūrietis Lim Shun Tian un vjetnamietis Nguyen Hai Dang. Šajā disciplīnā neviens no Latvijas spēlētājiem nepārvarēja kvalifikāciju.

Sieviešu dubultspēlēs, atkārtojot 2019.gada panākumu, uzvarēja Igaunijas pāris Kati-Kreet Marran & Helina Rüütel, kas trijos setos (20-22, 21-14, 21-16) uzvarēja Polijas pāri Dominika Kwasnik & Kornelia Marczak. Trešo vietu dalīja Polijas pāris Paulina Hankiewicz & Magdalena Swierczynska un Taivānas pāris Lee Yu-Hsuan & Wang Pei Yu. No Latvijas pāriem līdz 1/4 fināliem tika Diāna Stognija & Ieva Pope un Jekaterina Romanova & Anna Kupča.

Vīriešu dubultspēļu finālā pārliecinoši uzvarēja Taivānas pāris Lai Po Yu & Tsai Fu Cheng, divos setos (21-8, 21-7) uzveicot Polijas pāri Michal Sobolewski & Adam Szolc. Dalītajā trešā vietā Polijas pāris Milosz Bochat & Szymon Slepecki un Paak Shing Raymond Chong & Paak Yee Chong no Lielbritānijas. Pamatturnīra startēja arī divi Latvijas pāri – Gustavs Dāvis Brečs & Pauls Eliass Rozenvalds un Edijs Līviņš & Toms Preinbergs, kas tālāk par pirmo kārtu netika.

Jauktajās dubultspēlēs pirmo vietu izcīnīja Dānijas pāris Emil Lauritzen & Signe Schulz, kas divos setos (21-11, 21-8) uzvarēja Francijas pāri Enogat Roy & Anna Tatranova. Dalītajā trešajā vietā Igaunijas pāris Kristjan Kaljurand & Helina Rüütel

un Polijas pāris Szymon Slepecki & Dominika Kwasnik. No Latvijas, pateicoties reitingam un izlozei, pamatturnīrā piedalījās četri pāri – Artūrs Akmens & Annija Rulle-Titava, Andis Bērziņš & Arīna Babre, Gustavs Dāvids Brečs & Evelīna Smirnova, Leonardo Golovčenko & Marta Heize, taču tālāk par pirmo kārtu neviens no Latvijas pāriem netika.

Badmintonisti ierādās jau nedēļu iepriekš

Lai gan Jelgavā notiekošais Pasaules reitinga badmintona turnīrs "Yonex Latvia International" sākās tikai 1.septembrī, bet jau sestdien, 27.augustā Jelgavā ieradās pirmie turnīra spēlētāji no Austrumu Timoras un Malaizijas. Pirmdien, 29.augustā viņiem pievienojās arī spēlētāji no ASV, Indijas, Taivānas, Bahreinas un Singapūras.

Daži no tālo valstu spēlētājiem ierādās Latvijā pa tiešo no ļoti tālām valstīm, piemēram Raymond Sign no Austrumu Timoras, savukārt spēlētāji no Taivānas un Singapūras Latvijā ieradās no Francijas, kur iepriekšējā nedēļā piedalījās Pasaules reitinga badmintona turnīrā "Victor Nouvelle-Aquitaine", kas notika Francijas pilsētā Bordo.

Latvijā ātrāk iebraukušajiem badmintona spēlētājiem bija noorganizēta iespēja no rīta un vakaros trenēties Ozolnieku sporta skolas zālē, tai skaitā kopā ar Latvijas spēlētājiem. Ozolniekos bija iekārtoti četri badmintona laukumi. Atbraukušie spēlētāji izmantoja arī trenažieru zāles Jelgavā, kā arī veica rīta skrējienus Pasta salā, Jelgavā.

Šogad Latvijas turnīrā piedalās 219 spēlētāji no 35 valstīm. Kopš turnīrs notiek Jelgavā, tajā piedalījušies spēlētāji jau no 60 valstīm. Šogad Jelgavā pirmo reizi piedalās dalībnieki no Austrumu Timoras, Singapūras, Taivānas, Vjetnamas un Ēģiptes.

Pēc "Yonex Latvia International", nākamais Pasaules reitinga badmintona turnīrs notiks no 12. līdz 15.septembrim Spānijas salā Ibiza. "Daļa no tālu ceļu mērojošiem Latvijas turnīra dalībniekiem piedalīsies Spānijas turnīrā "Iberdrola Spanish International", tādējādi Latvijā spēlētājus no Austrumu Timoras, Indijas un citām valstīm varēs redzēt Jelgavā arī ilgāk," stāsta "Yonex Latvia International" turnīra direktors Kristians Rozenvalds.

"Šogad, atšķirībā no citiem gadiem pirms Covid, nācās vairāk iespringt ar spēlētāju transportu no lidostas uz Jelgavu. Bija daudz atceltu un pārceltu reisu, bija bagāžas pazušanas gadījumi, taču, redzot kas šobrīd notiek citās lidostās pasaulē, mēs bijām tam sagatavojušies," informē Kristians Rozenvalds.

"Turnīra rīkošanas vēsturē pirmo reizi saskārāmies ar situāciju, kad pirmais prom braucošais dalībnieks, kas zaudēja kvalifikācijas turnīrā, Latviju pameta vēl tad, kad pēdējie pamatturnīra dalībnieki nebija ielidojuši. Sanāca, ka mazliet ietaupījām, jo auto bija nodarbināts abos virzienos," atceras Kristians Rozenvalds.

Latvijas turnīrs ar domām par Ukrainu

Nākamajā nedēļa pēc "Yonex Latvia International" bija jānotiek pasaules reitinga badmintona turnīram Harkivā. "Man tas likās pašsaprotami, ka laikā, kad mēs varam rīkot turnīru, bet nākamais pasaules un Eiropas kalendārā ieplānotais turnīrs nevar notikt kara dēļ, mēs savā turnīrā Latvijā godinām Ukrainu un tās cietušās pilsētas un badmintona centrus," norāda turnīra "Yonex Latvia International" direktors Kristians Rozenvalds, atgādinot, ka Kijiva, Harkiva, Mikolajiva Odesa un Dņipro ir tās piecas pilsētas, kuras Ukrainas Badmintona federācija ir izvēlējusies, lai to vārdā tiktu nosaukti badmintona korti Jelgavas turnīrā.

Kortu nosaukšana Ukrainas pilsētu vārdā nebija vienīgā "Yonex Latvia International" sociālā aktivitāte saistībā ar Ukrainu šogad. Visos trīs Latvijas starptautiskajos Pasaules un Eiropas reitinga turnīros Ukrainas spēlētāji ir atbrīvoti no turnīra dalības maksas, tiek bezmaksas izmitināti sadarbībā ar pašvaldībām un pabaroti sadarbībā ar turnīra sponsoriem. Šie nosacījumi ir vienādi aktuāli uz Eiropas U17 reitinga turnīru "Yonex Latvia U17", Liepājā, no 11. līdz 13.augustam, Pasaules reitinga badmintona turnīru "Yonex Latvia International", Jelgavā, no 1. līdz 4.septembrim un Pasaules junioru reitinga turnīru "Yonex Latvia Junior", Siguldā, no 11. līdz 13.novembrim.

Jelgavas turnīra rīkošanā ļoti aktīvi iesaistījās arī Jelgavā dzīvojošie Ukrainas civiliedzīvotāji. Viņi darbojās kā brīvprātīgi lidostā, sagaidot turnīra viesus, palīdzēja zāles iekārtošanā Zemgales Olimpiskajā centrā, tiesāja spēles kā līnijtiesneši. Savukārt Valērija Kiričenko, kas kara pirmo mēnesi bija spiesta pavadīt bunkurā Baltkrievijas pierobežā, turnīra atklāšanas pasākumā savas emocijas izpauda dejā, bet ukraiņu jauniete Anželina Djačenko, kas pirms kara piedalījās vairākos vokālistu konkursos Ukrainā, kopā ar klātesošo Ukrainas vēstnieku Oleksandru Miščenko un Ukrainas badmintonistiem, nodziedāja ukraiņu patriotisko dziesmu "Červona kaļina".