Foto: Upesciemā petanka seminārā padomus sniedz Luksemburgas izlases treneris

Jūlijā Upesciema stadionā risinājās petanka sporta meistarklase, ko rīkoja Latvijas Petanka sporta federācija sadarbībā ar "Upesciema Warriors". Divas dienas Latvijas petanka spēlētāji apguva šīs spēles jaunas nianses, un petanka trenera gudrības.

Divu dienu semināra īpašais viesis bija Entonijs Di Marko (Anthony Di Marco) no Francijas. Di Marko šobrīd strādā Luksemburgā un trenē Luksemburgas sieviešu izlasi. Pagājušā gada rudenī līdzīgu meistarklasi Latvijā realizēja viens no pasaules vadošajiem petanka spēlētājiem, daudzkārtējais Eiropas un pasaules čempions Dilans Rošē (Dylan Rocher), bet tagad Upesciemā ar petankas noslēpumiem dalījās viņa tautietis Di Marko.

Piedāvājam Latvijas Petanka sporta federācijas sagatavoto interviju ar Luksemburgas izlases treneri Entoniju Di Marko.

Kā sanācis, ka petankas lielvalsts Francijas pārstāvis realizē meistarklasi Latvijā, kur šis sporta veids nav tik masveidīgs?

Pagājušajā gadā novembrī pasaules čempionātā iepazinos ar Lilitu un viņas tēvu (Latvijas Petanka sporta federācijas prezidentu Juri Silovu). Es toreiz biju Luksemburgas sieviešu izlases treneris. Saņēmu piedāvājumu par semināra un meistarklases rīkošanu. Vēlāk sazinājāmies un ar prieku uzņēmu šo piedāvājumu, pēc tam jau bija detaļu saskaņošana, un nu esmu te. Man uzdevums – apskatīties, kāds ir spēlētāju līmenis, iepazīties ar petanka attīstību un situāciju Latvijā, kā arī sniegt padomus.



Vai Covid-19 pandēmija ietekmēja meistarklasi?

Mums jau sākotnēji bija ieplānoti šie datumi un par laimi šoreiz Covid-19 neietekmēja. Protams, līdz pēdējam brīdim nebija skaidrība par situāciju gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Tomēr situācija bija labvēlīga un varēju ierasties uz paredzēto meistarklasi.



Kādi ir jūsu sportiskie panākumi – gan kā spēlētājam, gan kā trenerim?

Pats spēlēju petanku no 6 gadu vecuma. Man ir 46 gadi, tātad jau 40 gadus spēlēju šo spēli. Jaunībā esmu uzvarējis Francijas čempionātā, tad daudzkārt esmu bijis godalgotās vietās dažādos turnīros. Pirms gada pieņēmu piedāvājumu trenēt Luksemburgas izlasi, tā kā trenerim man vēl nav lielu panākumu. Spēlēju Luksemburgā jau 12 gadus, vietējā federācija palūdza arī trenēt, sporta diplomu esmu ieguvis Luksemburgā, tāpēc loģiski, ka pirmais trenera piedāvājums nācis no Luksemburgas.

Cik bieži sanāk braukāt pa dažādiem semināriem un meistarklasēm?

Vajadzēja braukt uz diviem pasākumiem Spānijā, bet, diemžēl, Covid-19 viesa korekcijas. Rudenī biju plānojis arī apmeklēt Eiropas čempionātu šeit Rīgā, bet atkal nekā. Pārsvarā braukāju pa Austriju, Slovākiju, Spāniju – tur piedalos semināros, kā arī piedalos turnīros.

Kam vairāk pievērsiet uzmanību šajos meistarības kursos Upesciemā?

Galvenais ir trenēt un uzlabot petankas tehniku. Lielāks uzsvars tieši uz praktiskām nodarbībām, bet esmu arī stāstījis par petankas niansēm un pirms katra praktiskā uzdevuma arī dodu teorētisko bāzi.

Uz ko vērsts akcents metienu izpildes nodarbībās?

Kā minēju, lielāku akcentu veltam bumbu mešanai. Tur svarīgi ir metiena augstums, precizitāte, katra metiena aprēķins.

Kāds iespaids par Latvijas spēlētājiem?

Biju uz sieviešu sacensībām Ventspilī. Man bija liels – un patīkams – pārsteigums par tur redzēto. Kādas 5-6 fināla spēlētajas rādīja labu sniegumu un viņām ir ļoti labs līmenis.

Kādi ir iespaidi par Latvijas petankas laukumiem un spēles apstākļiem?

Te Upesciemā ir ļoti sarežģīts laukums. Stingrs pamats, kāds ir Upesciemā, ir ļoti sarežģīts, tāpēc spēlētājam jāpārzina tehnikas nianses, spēlētājiem ir jābūt ar lielāku pieredzi un meistarību, lai te gūtu labu rezultātu. Šādi laukumi pārsvarā ir Eiropas un pasaules čempionātos, kad īpaši ir augstākas sarežģītības laukumi.

Sieviešu čempionātā Ventspilī laukuma virsma bija vairāk smilšaina, tas ir vienkāršāk spēlētājiem, bet te Upesciemā ir ļoti laba līmeņa laukums. Interesants.

Vai arī spēles ekipējumam ir nozīme?

Ja runājam par bumbām, tad praktiski nav nozīmes. Ir parasti trīs dažāda veida bumbas, spēlētāji parasti izvēlas vidējo, bet katram, protams, ir sava pieeja metieniem un par to arī runājām. Skaidrs, ka katram spēlētājam ir sava īpašā bumba.

Vai pašam Jums arī ir kāda īpašā, "zelta" bumba?

Jā, man no 20 gadu vecuma ir viena bumba, kura man ir mājās īpašā vietā, bet to jau sen nelietoju. Jo bumbas labāk mainīt ik pēc 2-3 gadiem.

Tad jums ir sava personiskā slavas zāle mājās?

Jā, man ir sava vitrīna ar savām medaļām, kausiem un citām trofejām.

Vai pats joprojām aktīvi spēlējiet un startējiet turnīros?

Jā, šobrīd spēlēju. Augusta plānoju atgriezties Latvijā uz turnīru Upesciemā. Oktobrī spēlēšu Spānijā.

Zināms, ka tikai ar petanku nevar pelnīt iztiku. Ar ko paralēli nodarbojas Luksemburgas izlases treneris?

Beļģijā strādāju tehniskās jomas laboratorijā. Man gan bieži treniņi Luksemburgā, nedēļas nogales ir diezgan noslogotas. Ja ir ģimene, tad grūti savienot petankas spēli, darbu un ģimeni. Jo petanka spēle prasa samērā daudz laika, ja grib kaut ko sasniegt.

Kā Jūs uzskatiet – petanks ir sporta veids vai izklaide?

Man tas ir sports un es to uztveru nopietni, jo daudz jāgatavojas ne tikai praktiski, bet arī psiholoģiski un emocionāli. Piemēram, pirms lielajiem čempionātiem daudz jātrenējas praktiski no rīta līdz vakaram. Tas prasa spēku, koncentrēšanos, uzmanību. Līdz ar to tas ir zināms režīms, jo jāspēj arī atpūsties. Tā kā jāievēro sportiskais režīms, tā nav nekāda izklaide.

Kas petankas spēlē ir svarīgāks – fiziskā gatavība un psiholoģiskā noturība?

Es teiktu, ka sacensību laikā svarīga ir psiholoģiskā noturība. Tur ir gan skatītāji, gan pats sacensību stress.

Kā petanka spēlētāji izvairās no stresa sacensībās un koncentrējas spēlei?

Sacensību laikā cenšos koncentrēties un norobežojos no tā, kas notiek tribīnēs. Cenšos neko lieki nedzirdēt un koncentrējos spēlei. Daži cenšas klausīties austiņās mūziku, bet es pats nemēdzu pirms sacensībām sevi noskaņot ar mūziku austiņās. Man ir 40 gadu pieredze, pašam ir sava metode, kā izvairos no stresa.

Kas jāizdara Latvijas petanka sporta sabiedrībai, lai uzlabotu šī sporta veida attīstību valstī?

Biežāk jāorganizē dažādi turnīri un semināri, kuros spēlētāji uzlabo savu spēlētprasmi. Vajag arī rīkot šāda veida meistarklases, kas paver citādāku skatu uz spēli. Piemēram, te treniņos man daži dalībnieki teica, ka kādu no vingrinājumiem nemaz nav zinājuši un tas liekas sarežģīts. Tomēr jau pēc brīža viņi ir apguvuši šo vingrinājumu un jūt, ka uzlabo metienu. It kā recepte jau liekas vienkārša – biežāk trenēties un biežāk piedalīties sacensībās, tomēr tas nav tik vienkārši.

Paldies par sarunu un gaidām Jūs atkal ciemos Latvijā!

Paldies Latvijas Petanka sporta federācijai par uzaicinājumu un lieliskajiem apstākļiem.