Gatavojoties Eirokausiem, handbola sacensības atsāk 'Tenax' un 'Celtnieks Rīga'

Lai Dobeles "Tenax" komanda varētu labāk sagatavoties Eirokausu spēlēm, Latvijas Handbola federācija lēmusi atļaut "Tenax" un "Celtnieks Rīga" komandām aizvadīt savstarpējo spēli Latvijas čempionāta un Baltijas līgas ietvaros.

No 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību. Tāpat ir noteikti dažādi ierobežojumi, kas nopietni skar arī Latvijas Handbola federācijas (LHF) rīkotos čempionātus. Kopīgi ar klubiem izvērtējot visus apstākļus, tika nolemts pārcelt visas spēles līdz ārkārtas stāvokļa beigām.

Tomēr jau decembra vidū Latvijas handbola čempionvienību "Tenax Dobele" sagaida spēles Eiropas Handbola federācijas (EHF) rīkotajā Eiropas kausa turnīrā, kas nozīmētu, ka dobelniekiem būtu jāaizvada šīs spēles bez spēļu prakses vairāk nekā mēneša garumā. Līdz ar to, izvērtējot situāciju, "Tenax Dobele" un "Celtnieks Rīga" komandas pieņēmušas lēmumu aizvadīt savstarpējo spēli iepriekš paredzētajā datumā, 6. decembrī, pulksten 17.00, Dobeles sporta hallē.

"Tenax Dobele" galvenais treneris Sandris Veršakovs komentē: "Jau vairāk nekā mēnesi ierobežojumu dēļ neesam aizvadījuši nevienu spēli, un tas, protams, nav labi, ka ir šāds pārrāvums sezonas laikā. Lai gan spēļu nav, tomēr cītīgi trenējamies, lai būtu gatavi. Jau decembrī mums būs jāaizvada EHF Eiropas kauss, tāpēc ar treniņiem vien nepietiek - vajag arī spēļu praksi. Līdz ar to priecājamies par katru spēli, ko varam aizvadīt vēl pirms šī kausa. Žēl, ka nevarējām turpināt Latvijas čempionātu. Visu laiku esam gatavi spēlēt, un tas būtu devis mums lielisku spēļu praksi pirms Eiropas kausa."

"Arī mēs šobrīd aktīvi trenējamies, bet diemžēl tā pat kā pārējām komandām arī mums spēļu prakses nav", skaidro Ivars Dumrāns - handbola kluba "Celtnieks Rīga" treneris. "Protams, mūsu nepilngadīgie spēlētāji nevar piedalīties treniņprocesā un trenējas individuāli, tomēr tas nav tas pats, kas aizvadīt pilnvērtīgus treniņus kopā ar komandu. Žēl, jo beidzot arī jaunie spēlētāji bija sajutuši komandu ne tikai ģērbtuvē, bet arī laukumā. Vēl arī izkritis no treniņprocesa ir mūsu spēlētājs no Vācijas - Mads Renfordts. Viņš šobrīd ir students un tā kā ierobežojumi skāra arī augstskolas, tas viņš vēl pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas lēma par atgriešanos Vācijā pie ģimenes. Vēl arī bija satraukums par spēlētāju motivāciju trenēties, tomēr satraukumam nebija pamata, jo visi, kas piedalās treniņos to dara ar maksimālu jaudu, lai gatavotos spēlēm par kurām tomēr vēl skaidrības nav."

Arī LHF sacensību direktors Eduards Žabko apstiprina komandu gatavību šai spēlei: ""Tenax Dobele" un "Celtnieks Rīga" handbola komandas pēdējos gados ir vadošās komandas gan "SynotTip" virslīgas laukumā, gan ārpus tā. Tā kā "Tenax Dobele" un "Celtnieks Rīga" savstarpējās spēles vienmēr ir izsaukušas augstu rezonansi handbola un sporta cienītājos, šo spēli varēs vērot arī Latvijas Televīzijas 7. kanālā. Jā, izpaliks klātienes skatītāja faktors, kas ir svarīgs gan spēlētājiem, gan sportam kopumā, taču tiek darīts viss iespējamais, lai visi būtu veseli, tai pašā laikā pilnībā nezaudētu spēļu praksi, jo "Tenax Dobele" komandai drīzumā būs jāspēlē arī starptautiskajā Eiropas kausa turnīrā."

Kā jau šogad ierasts, savstarpējais mačs tiks aizvadīts gan "SynotTip" handbola virslīgas, gan Baltijas handbola līgas (BHL) ietvaros.

Rūpējoties par abu komandu spēlētāju drošibu pirms spēles tiks nodrošināta testēšana abu komandu