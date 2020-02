'Ghetto games' ar posmu Barselonā sāks pirmo ielu futbola Eirolīgas tūri

Jaunu lappusi savā attīstības vēsturē atvērusi viena no lielākajām ielu sporta un kultūras organizācijām "Ghetto Games", kas kopā ar vēl desmit valstu partneru līdzdalību organizēs pirmo ielu futbola Eirolīgas tūri.

Atklāšanas posms jau 21. martā Barselonā. Savukārt Rīgā, ar grandiozu Eirolīgas finālturnīru 13.maijā, tiks atklāta jaunā "Ghetto Games" sezona Latvijā.

"Ghetto Football: Euroleague 2020" sastāvēs no desmit ielu futbola 3:3 turnīriem un viena finālturnīra 11 dažādās Eiropas valstīs. "Grand Prix" posmi aizsāksies marta otrajā nogrieznī un noslēgsies pašā aprīļa nogalē:

21. martā Barselona, Spānija

28. martā Milāna, Itālija

1. aprīlī Djakova, Horvātija

4. aprīlī Budapešta, Ungārija

11. aprīlī Prāga, Čehija

15. aprīlī Brisele, Beļģija

18. aprīlī Amsterdama, Nīderlane

22. aprīlī Kopenhāgena, Dānija

25. aprīlī Berlīne, Vācija

29. aprīlī Varšava, Polija

Pasākumi notiks vēsturiskās ielu futbola vietās vai pilsētu centra nostūros, tādējādi pievēršot sabiedrības uzmanību arī tajos pilsētas apgabalos - tā sauktajās "ghetto" vietās, kur pasākumi tik bieži nenorit, pilnveidojot arī mazāk attīstītus apgabalus. "Ghetto Games" komanda, kopā ar vietējiem organizatoriem, pirms pašiem pasākumiem, vairākās vietās arī organizēs uzkopšanas talkas.

Šī projekta galvenais mērķis ir sniegt ikvienam interesentam iespēju izbaudīt kvalitatīvu ielu futbolu, kā arī apceļot citas Eiropas valstis un iepazīt viņu kultūru. Statistika un fakti liecina, ka "Ghetto Games" organizācija ir veiksmīgi panākusi dažādu sociālo grupu iekļaušanu sabiedrībā caur sportu Latvijas galvaspilsētā Rīgā, tāpēc vēlas nest savu vēstījumu tālāk Eiropā.

Katram no projekta partneriem ir iespēja sūtīt trīs komandas uz trim dažādām Eiropas valstīm, kas nozīmē, ka katrs "Ghetto Football Euroleague 2020" posms būs starptautiski pārstāvēts. Katrā turnīrā komandas krāj reitinga punktus. Turklāt spēles notiks bez tiesnešiem, kas saistās ar saukli - "Game without judges, life without judges".

Eirolīgas superfināls norisināsies 13. maijā Rīgā, līdz ar "Ghetto Games" 12. sezonas atklāšanu, kur 24 labākās Eiropas ielu futbola vīriešu komandas un 12 sieviešu komandas sacentīsies par uzvaru visā līgā. Vīriešu komandas finālturnīram kvalificējas pēc principa: desmit katra "Grand Prix" posma uzvarētāji, 12 reitinga labākās komandas un divas "wild card" ieguvušās Latvijas komandas. Sieviešu vienības katras valsts organizācija atlasa pēc saviem ieskatiem.