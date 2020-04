'Ghetto Games' organizē sportiskas un intelektuālas tiešsaistes sacensības

Viena no Eiropā lielākajām ielu sporta un kultūras organizācijām "Ghetto Games" ir izveidojusi platformu, kurā ikviens var nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un sacensties, neapmeklējot masveida treniņus vai sportiskus pasākumus – "Ghetto EKO Games". Zaļā starta gaisma šim projektam tiks dota jau šajā sestdienā, kad ikviens interesents varēs izvēlēties sev piemērotāko disciplīnu un izaicināt sevi un citus dažādās aktivitātēs, astoņu dienu garumā. Reģistrācija projektam ir jau sākusies ghetto.lv vietnē, ziņo "Ghetto Games".

Pašreizējā situācija pasaulē liek mums katram uz brīdi apstāties un pārplānot savus dienas plānus un ierasto ikdienu, taču cilvēka viena no pamatvajadzībām ir sports un emocijas, ko tas sniedz. "Ghetto Games" komanda ir izstrādājusi programmu "Ghetto EKO Games", kas ir saīsinājums no "Esi Kustīgs Onlainā", tādā veidā parādot, ka neatkarīgi no tavas atrašanās vietas un situācijas valstī, ikviens var būt aktīvs, jo tas uzlabo gan mūsu fizisko, gan emocionālo veselību.

"Ghetto EKO Games" programmā aktivitātes tiek sadalītas trijos blokos – fiziskās aktivitātes, e-sports un citas interesantas iespējas tiešsaistē, kurās var piedalīties visa ģimene kopā. Izstrādājot šādu programmas principu, tās veidotāji ir domājuši par dažādām sabiedrības grupām un tās interesēm.

Pirmajā blokā dalībniekiem ir iespējams izvēlēties kādu no deviņām piedāvātajām fiziskajām aktivitātēm, un astoņu dienu laikā gan sacensties savās disciplīnās, gan krāt kilometrus, kuri tiks summēti kopā.

Starp aktivitātēm varēs atrast skriešanu, riteņbraukšanu, nūjošanu/iešanu, "planku", "krēsliņu" ("wall sit"), futbolu, basketbolu, ielas deju "online" sacensības un katru rītu plkst. 7.30 "Zoom" platformā tiešsaistes treniņus kopā ar treneri. Skriešanas, riteņbraukšanas un nūjošanas disciplīnās ir iespējams izvēlēties sev ērtāko un piemērotāko distances garumu. Labākie un aktīvākie dalībnieki tiks apbalvoti.

Tiešsaistes vide mūsdienu pasaulē ir neatņemama sastāvdaļa, tāpēc programmā “Esi Kustīgs Online” kā otrais bloks tiek piešķirts e-sportam, kurā var piedalīties liels daudzums cilvēku, neizejot no mājām.

Kā liecina ”Ghetto Games” veiktā aptauja par ”online” spēļu nepieciešamību un lietošanu jauniešu vidū, kurā piedalījās 144 respondenti, lielākā daļa jeb 81,8% atzina, ka spēlē datorspēles, no tiem 45,1% tās izmanto katru dienu. Raugoties uz mūsdienu tendencēm un jauniešu interesēm, būtiski ir veidot komunikāciju ne tikai ar klātienes spēlētājiem, bet arī ar tiem jauniešiem, kuri ļoti labā līmenī pārzina e-sporta nianses un to aktualitātes. Sacensības notiks ”FIFA20”, ”NBA 2K20”, ”NHL20”, ”UFC 3” spēlēs uz ”PlayStation 4” un ”Xbox” platformām.

Mums katram ir jābūt atbildīgam par savām rīcībām un jāsaudzē apkārtējā sabiedrība, bet tas neliedz asināt prātus un pavadīt laiku kopā ar savu ģimeni jēgpilni un interesanti, tāpēc trešajā blokā lielāks uzsvars tiek likts uz ģimenēm un intelektuālo atjautību, kur katram būs iespēja uzzināt daudz jauna par Latvijas pilsētām un rast atbildes uz āķīgiem jautājumiem.

“Esi Kustīgs Online” ir ne tikai programma, kura veicinās aktīvu dzīvesveidu sabiedrībā, bet tā ir jauna perspektīva tiešsaistes vides cienītājiem un izaicinājumus mums katram, pārvarēt sevī slinkumu un atrast katrā problēmā risinājumu.

Vairāk informācijas par sacensību un aktivitāšu norisi un darbības plāniem meklē ghetto.lv ”EKO Games” sadaļā.

Veicot maksas reģistrāciju katrs dalībnieks pēc sacensību noslēguma saņems uz mājām "Ghetto"zeķu komplektu un medaļu par piedalīšanos.

Dalības maksa:

Jauniešiem līdz 18 gadiem – bez maksas (izņemot e-sportu)

Pārējiem – 15 EUR (t. sk. e-sporta aktivitātes)