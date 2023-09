'Global Athlete': Krievija ieguvusi skatuvi kara propagandai paralimpiskajās spēlēs

Starptautiskā Paralimpiskā komiteja (IPC) devusi Krievijai starptautisku skatuvi kara propagandai Parīzes paralimpiskajās spēlēs, teikts sportistu kustības "Global Athlete" paziņojumā.

Piektdien IPC ģenerālsamblejā balsojumos tika pavērta iespēja Krievijas parasportistiem piedalīties 2024.gada Parīzes paralimpiskajā spēlēs. Lai gan balsojums bija par Krievijas Paralimpiskās komitejas pilnīgu diskvalifikāciju, taču tā iznākums faktiski nozīmē, ka Krievijas sportisti varēs piedalīties paralimpiskajās spēlēs.

"Global Athlete" uzsver, ka šāds solis izgaismo Krievijas ietekmi starptautiskajā sportā un, ņemot vērā to, ka turpinās karš Ukrainā, tas ir pretrunīgs un nostāda IPC vēstures nepareizajā pusē.

"Šodien IPC deva Krievijai starptautisku skatuvi kara propagandai Parīzes paralimpiskajās spēlēs. Kā jau to esam pieredzējuši, neatkarīgi no karogiem, himnām un nacionālajiem simboliem, Putins izmantos katru ieguvumu no sportistu dalības, lai attaisnotu karu un postījumus, kas nodarīti Ukrainas tautai," organizācijas paziņojumā citēts tās ģenerāldirektors Robs Kēlers.

Parīzes paralimpiskās spēles nākamgad norisināsies no 28.augusta līdz 8.septembrim.