Glovackis pēc cīņas ar Briedi: pēc sitiena ar elkoni man ausīs pamatīgi 'zvanīja'

Polijas bokseris Kšištofs Glovackis pēc skandalozās cīņas ar Mairi Briedi vēlas revanša dueli pret latvieti, sacīja sportists.

Latvijas vadošais bokseris Briedis sestdien "Arēnā Rīga" trešajā raundā nokautēja Glovacki un savā īpašumā ieguva Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempiona jostu pirmā smagā svara kategorijā (līdz 90,7 kilogramiem), turklāt viņš sasniedza arī Pasaules boksa supersērijas finālu. Dueļa norise gan tiek vērtēta pretrunīgi, jo otrajā raundā latvietis pēc sitiena pa pakausi atbildēja ar spēcīgu sitienu ar elkoni pa Glovacka žokli. Turklāt otro reizi viņš poli nokautēja, kad vairākas reizes bija atskanējis otrā raunda beigu zvans.

Sarunā ar portālu "Przegladsportowy.pl" Glovackis neslēpa vilšanos par sestdienas cīņas iznākumu, tomēr viņš cer aizvadīt vēl vienu cīņu ar Briedi.

"Kā gan man justies pēc kaut kā tāda, kas notika Rīgā? Situācija ir slikta, un arī skumja, jo tā tam nevajadzēja būt. Par to visu biju ļoti dusmīgs. Ko gan vairāk varu teikt?" jautāja Glovackis, kurš tikai daļēji atceras, kas ringā noticis otrajā un trešajā raundā. "Pēc tam, kad Briedis iesita ar elkoni, man bija ļoti grūti. Pēc otrā raunda man ausīs pamatīgi zvanīja, bet to, kas notika pēc tam, es neatceros. Žoklis vēl joprojām sāp pamatīgi. Šeit nav nekā uzjautrinoša. Nevaru muti atvērt plaši un pat nevaru normāli parunāt."

Briedis throws a brutal elbow pic.twitter.com/BLAsRxoVOh — 🇨🇦Brick Hithouse🏀 (@DFSBBallGuy) June 15, 2019





Glovackis uzskata, ka Brieža sitiens ar elkoni bija ļoti svarīgs brīdis sestdienas cīņā.

"Pēc raunda beigām devos uz savu stūri. Treneris ar mani runāja, bet es neko nedzirdēju. Nespēju koncentrēties, jo ausīs bija pamatīga dunoņa. Tas nebija labi," pauda poļu bokseris, kurš pēc sestdienas dueļa neieradās uz preses konferenci. "Man nav ne jausmas, vai dzirdēju signālu par otrā raunda beigām. Pēc sitiena ar elkoni man ausīs tomēr pamatīgi zvanīja."

"Nevainošu Briedi notikušajā, ja viņš beigās kļūs par supersērijas čempionu un aizvadīs ar mani atkārtotu cīņu. Es to ļoti vēlos," uzsvēra Glovackis.

Polijas sportists piekrita, ka viņš neesot rīkojies "tīri", iesitot Briedim pa pakausi, pēc kā viņš saņēma pa seju ar elkoni.

"Tas bija viegls sitiens pa pakausi, tam norisinoties cīņas karstumā, turklāt ar dūri, nevis elkoni. Nenoliedzu to. Zinu, ko izdarīju, bet iepriekš vēl nekad nebiju pieredzējis, kad kāds atbild tā, kā to darīja Briedis. Izjutu to uz savas ādas. Atkārtošos vēlreiz - vēlos revanšu," kaujiniecisks bija Glovackis.

Pēc cīņas izskanēja arī versija, ka Glovackim pēc sitiena saņemšanas ar elkoni vajadzēja palikt guļam uz grīdas. Tādā gadījumā cīņas tiesnešiem būtu kaut kas jādara - iespējams, pat jāpiešķir Briedim diskvalifikācija.

"Protams, es varēju tā rīkoties, bet kā tas izskatītos? Man ausīs zvanīja, bet neesmu tas, kurš padodas. Es tādas lietas nedaru. Vēlējos, lai cīņa turpinās, tāpēc es piecēlos un turpināju boksēt. Rēķinājos, ka raunds drīz beigsies, bet tā nebija. Varbūt pieņēmu nepareizu lēmumu, bet es vienkārši centos būt es pats - ringā kāpu, lai cīnītos."

Tiesa, pagaidām nav skaidrības par to, vai Briedis tiešām ir ieguvis WBO jostu, jo viņš to joprojām nav fiziski saņēmis, apliecināja sportista pārstāvis Raimonds Zeps.

Iepriekš bija plānots, ka Briedis ar Glovacki sestdien sadalīs arī prestižo Pasaules Boksa padomes (WBC) čempiona jostu, tomēr tas nenotika organizācijas un supersērijas rīkotāju nesaskaņu dēļ saistībā ar cīņas tiesnešiem.

Briedis supersērijas finālā tiksies ar kubieti Junieru Dortikosu, kurš turpat Rīgā desmitajā raundā nokautēja amerikāni Endrū Tabiti, iegūstot Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) čempiona jostu.