GoRR: pirmajā posmā Ventspilī Latvijas komandas kāpj teju uz visiem pjedestāliem

Otrdien, 27. jūnijā, pulksten 11:00 uzsākts Rīgas līča regates jeb Gulf of Riga Regatta (GoRR) sarežģītākais SPORTLAND posms no Ventspils uz Roju. Mērojamā distance apkārt Kolkas ragam lēšama 70 jūras jūdzēs jeb teju 130 kilometros. Vējš dienas pirmajā daļā stiprāks nekā rīta stundās rādīja prognožu modeļi. Ātrākās laivas vakarpusē nonāca pie Kolkas raga, kas iezīmē apmēram divas trešdaļas no kopējā distances garuma. Tikmēr lēnākās laivas ostā Rojā varētu ienākt pat no rīta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā skaidro sacensību galvenā sekretāre un regates līdzorganizatore Kristīne Kanska: "Šobrīd vēl nav zināms, cikos sportisti piestās Rojā, bet esam droši, ka tas nebūs iepriekš plānotajā laikā, kad pieņēmām lēmumu organizēt sacensības esošajā maršrutā. Patlaban jau esam pārplānojuši rītdienas sacensību dienu un trešo Rojas posmu nesāksim ātrāk par pulksten 15.00. Bet, jāatzīst, ka arī ar šo plānu pavisam droši rēķināties nedrīkst."

GoRR organizatori esot jau pieraduši pārplānot regati tās gaitā. Kā smejot nosaka Ilona Skorobogatova, sacensību līdzorganizatore, burāšanas sportā rēķināties ar posmu norisi var tikai tad, kad tie ir aizvadīti – līdz tam viss varot mainīties. "Teju katru gadu mums ir kāds posms, kuru stipra vai, gluži pretēji, lēna vēja dēļ ir nepieciešams atcelt, saīsināt vai pārcelt," tā Skorobogatova, papildinot: "esmu pārliecināta, neviens cits sporta veids nelīdzinās burāšanai. Te satiekas materiāltehniskais nodrošinājums ar cilvēku un dabu. Bet dabai vienmēr pieder gala vārds."

Ja šodienas diena ir īsts izaicinājums burātājiem, tad vakar, kad tika aizvadīts pirmais "SIGNET Bank" sacensību posms Ventspils piekrastē, esot bijis īstens deserts. Sacensību galvenais tiesnesis Ausmans norādīja: "Vakar Baltijas jūrā piedzīvojām burāšanas ideālākos laikapstākļus – gluds ūdens, pietiekami stiprs vējš un silts laiks." Pēc pirmās sacensību dienas burātāji savlaicīgi nonāca Ventspils jahtu ostā, kur vakarā notika arī svinīgā "SIGNET Bank" posma apbalvošana. Starp 48 komandām, kas sadalītas sešās grupās, teju uz visiem grupu pjedestāliem kāpa Latvijas komandas.

Starptautiskās apmērīšanas ORC1 grupā Latvijas jahta THORA ierindojās augstajā trešajā vietā, piekāpjoties kaimiņvalstu pieredzējušām komandām – ARABELA no Lietuvas un CAFE SAILING no Igaunijas. Tikmēr Latvijas komanda PROJECT A1 piekāpās THORA un astoņu jahtu konkurencē izcīnīja ceturto vietu. "Pēc fakta atnācām krastā kā pirmā ORC1 grupas komanda, taču pēc pārrēķina palikām ceturtie. Esam apmierināti ar komandas darbu un īpaši novērtējam arī mūsu konkurenta THORA lielisko sniegumu, kas uz jaunās laivas aizvada vien otro sezonu," tā īsi pirms starta šorīt norādīja PROJECT A1 komandas pārstāvis Ričards Omanbriedis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

SIGNET Bank pirmajā posmā Ventspilī ORC1 grupā uzvarēja:

1. ARABELA (LTU 2399), kapteinis Raimondas Siguždinis, Lietuva, Easy Wind jahtklubs

2. CAFE SAILING (EST 703), kapteinis Eero Pank, Igaunija, Kalevi jahtklubs

3. THORA (LAT 637), kapteinis Klāvs Vasks, Latvija, Rīgas sporta burāšanas centrs



Video: Mārcis Pļaviņš, Sky Route Films

Tikmēr spraiga cīņa notika ORC2 grupā, kur starp deviņām komandām Latviju pārstāv divas. Tiesa, šoreiz godalgotās vietas savā starpā sadalīja igauņi KATARINA JEE un SUGAR, kas izcīnīja pirmo un otro vietu, un lietuvieši NIDA III, kas ierindojās augstajā trešajā vietā. "SIGNET Bank" posma trešās vietas ieguvēji ir komanda, kas pērn GoRR izcīnīja zeltu. "Mēs, kā iepriekšējā gada čempioni savā grupā, protams, darīsim visu, lai čempiona titulu noturētu, bet, sakot atklāti, mums nav konkrētu ekspektāciju šim gadam, jo sacensības nav vieglas, konurenti ir spēcīgi un katru gadu mēs smagi cīnāmies, lai uzvarētu. Protams, darīsim visu arī šogad, lai tas notiktu. Ja piedzīvosim uzvaru, tas būs ļoti iespaidīgi! Bet, ja triumfs šogad ies secen, esmu drošs, ka būsim sajūsmināti arī ar dalību regatē," tā NIDA III komandas pārstāvis Mindaugas Jonuška.

SIGNET Bank pirmajā posmā Ventspilī ORC2 grupā uzvarēja:

1. KATARINA JEE (EST 464), kapteinis Priit Riim, Igaunija, Sāremā Merispordi Selts

2. SUGAR (EST 774), kapteinis Alari Akermann, Igaunija, Pērnavas jahtklubs

3.NIDA III (LTU 1111), kapteinis Arūnas Burkšas, Lietuva, Vētrungis jahtklubs

Tikmēr jaunizveidotajā daudzkorpusu jeb katamarānu ORC MH grupā, kur notiek mačreiss starp diviem sāncenšiem, uzvarēja Kani Keli komanda. Bet ORC Cruiser grupā pirmajā posmā uzvarēja komanda VENTOUX DEUX ar kapteini Daci Valgeri.

SIGNET Bank pirmajā posmā Ventspilī ORC Multihull grupā uzvarēja:

1. KANI KELI (LAT 606), kapteinis Jānis Vējš, Latvija, Daugavgrīvas jahtklubs

2. WIKI (LAT 11M), kapteinis Uldis Kronblūms, Latvija, Prestol

SIGNET Bank pirmajā posmā Ventspilī ORC Cruiser grupā uzvarēja:

1. VENTOUX DEOUX (LAT 283), kapteine Dace Valgere, Latvija, Daugavgrīvas jahtklubs

2. LINN (LAT 604), kapteinis Jānis Kamars, Latvija, Pilsētas jahtklubs

3. HELEENA (EST 829), kapteinis Aivar Laus, Igaunija, Sāremā Merispordi Selts

Latvijas jahtu savstarpējās salīdzināšanas sistēmas LYS grupās uzvarēja "SIGNET Bank" pirmajā posmā Ventspilī Igaunijas komanda BRIGITTA (LYS1 grupā) un komanda no Latvijas MOSQUITO (LYS2 grupā). "Šogad MOSQUITO ir noskaņojies kareivīgi - mēs cīnīsimies par katru posmu un par katru sekundi. Vakar, pirmajā sacensību dienā, bija plānots diezgan vājš vējš, kas visus nedaudz uztrauca, bet rezultāts iznāca daudz labāks, nekā bijām cerējuši - vējš izrādījās pietiekami stiprs. Pateicoties tam arī sacensība bija dinamiska, jo jahtu ātrumi pieauga. Tostarp vakar bija izvēles iespēja - burāt gar krastu vai dziļāk jūrā. Tā ir taktiska izvēle, jo krasta un jūras viļni atšķīras," skaidro MOSQUITO kapteinis Kārlis Balgalvis un norāda, ka tieši vējš bija vakar noteicošais sacensību rezultātu dažādībā. Vaicājot šorīt par SPORTLAND posmu no Ventspils uz Roju, kas tiek aizvadīts patlaban, Balgalvis min: "Piedzīvosim grūtāko un garāko regates posmu. Laika ziņas šobrīd paredz rīta pusē ļoti vāju vēju un vēlāk pretvēju līdz Kolkai, savukārt no Kolkas līdz Rojai sāna vēju. Ticamāk distancē pavadīsim padsmit stundas, kas nozīmē, ka Rojas ostā piestāsim pēc saulrieta - nakts vidū. Lēnākās komandas, iespējams, pat tikai pret rītu." Viņš arī tēlaini apzīmē, ka jūras braucieni ir liela loterija - nekad nevarot zināt, kas sagaidīs. Tikmēr, vaicājot par rīt Rojā gaidāmo pretvēja – pavēja posmu, Balgalvis norāda, ka piekrastes sporta braucieni ir daudz paredzamāki: "tur dominē jahtas kontrole, jahtas ātrums un tas, kā katra komanda spēj dotos resursus pārvaldīt."

SIGNET Bank pirmajā posmā Ventspilī LYS1 grupā uzvarēja:

1. BRIGITTA (EST 295), kapteinis Priit Jurioja, Igaunija, Pērnavas jahtklubs

2. GABRIEL (LAT 3), kapteinis Gundars Bērziņš, Latvija, Usmas jahtklubs

3. VENTA (LAT 1987), kapteinis Mārtiņš Grobiņš, Latvija, Rīgas sporta burāšanas centrs

SIGNET Bank pirmajā posmā Ventspilī LYS2 grupā uzvarēja:

1. MOSQUITO (LAT 580), kapteinis Kārlis Balgalvis, Latvija, Rīgas sporta burāšanas centrs

2. ELIXIR (LAT 356), kapteinis Uldis Lapsiņš, Latvija, Rīgas sporta burāšanas centrs

3. SILVER MOON II (FIN 3992), kapteine Salla Kaven, Somija, Kivenlahden Venekerho



Video: Mārcis Pļaviņš, Sky Route Films

Līdz sacensību noslēgumam 30. jūnijā saglabājas intriga, kuras burātāju komandas šogad nokļūs uz uzvaras pjedestāla. Tradicionāli regatē tiks izcīnīts arī Livonijas kauss. Pēc rīt gaidāmā Rojas piekrastes braucieniem notiks šodienas SPORTLAND un rītdienas Rojas posma apbalvošana un saviesīgs vakars burātājiem.

29. jūnija rītā GoRR sacensību flote dosies aptuveni 50 jūras jūdžu (92 kilometru) garā distancē no Rojas uz Kuresāri, Sāmsalā, kas ir ceturtais LAIVU LIETAS posms. Pēc finišēšanas Igaunijas salā nākošajā dienā 30. jūnijā paredzēts piektais piekrastes posms - apkārt Abrukas salai. Pēc tā - svinīga abu posmu apbalvošana, bet aptuveni pulksten 18.00 sākies regates uzvarētāju godināšana.

Uz goda pjedestāliem sacensību noslēgumā kāps katras grupas GoRR 2023. gada uzvarētāji un Latvijas jūras burāšanas čempioni. Tāpat ORC grupu komandām tiks pasniegts Livonijas kauss. Livonijas kausu izcīna ātrākās laivas visā flotē, kuras piecos posmos distancē pavadījušas visīsāko laiku pēc fakta. Angliski to apzīmē first boat home jeb laiva, kura pirmā šķērso finiša līniju.

GoRR ir ikgadēja lielākā starptautiskā regate Latvijā, kas ierasti aizrit nedēļas garumā pēc Jāņiem. Sacensībās piedalās komandas no Baltijas jūras reģiona, aktīvāk piedaloties tieši Baltijas valstu komandām. Sacensības notiek jau septīto gadu, to laikā tiek noskaidroti Latvijas jūras burāšanas čempioni un tiek izcīnīts Livonijas kauss, kas simbolizē Latvijas jūras burāšanas tradīciju atdzimšanu.