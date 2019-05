Grosberga un Silds izcīna Latvijas čempionu titulus garajā distancē

Nedēļas nogalē Kapusilā, Smiltenes pusē noskaidroti 2019. gada spēcīgākie orientieristi orientēšanās sporta garajā jeb klasiskajā distancē. Jau trešo gadu pēc kārtas dāmu konkurencē uz pjedestāla augstākā pakāpiena kāpa cēsniece Sandra Grosberga (CPSS/Meridiāns/Pārgauja), bet starp vīriem šoreiz uzvara igaunim Lauri Sildam, kurš startē Latvijas orientēšanās klubā Alūksne-Ape.

Čempionāts notika līdz šim sacensībās neizmantotā apvidū ar ierobežotu mežizstrādi un daudz dažāda izmēra un skrienamības purviem, un gan dāmu, gan vīru spēcīgākajās elites grupās uz starta stājās gandrīz visi šobrīd spēcīgākie Latvijas, kā arī vairāki Igaunijas sportisti. Sacensības organizēja Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar SIA "O!Latvija" un orientēšanās klubu "Azimuts". Latvijas čempioni tika noskaidroti ne tikai elites grupās, bet arī visās citās vecuma grupās, un pavisam šajās sacensībās piedalījās teju 600 orientieristi.

Elites grupā dāmu konkurencē Sandra Grosberga 9,6km garo distanci veica stundā divās minūtēs un 16 sekundes, otrās vietas ieguvēju Lauru Vīķi (Kāpa OK) apsteidzot par nedaudz vairāk nekā sešām minūtēm. Bronza valmierietei Līgai Valdmanei (ZVOC/VBSS), finišējot septiņas minūtes aiz uzvarētājas. Līga Valdmane lielāko daļu distances atradās otrajā vietā, un vēl trīs punktus pirms beigām bija 24 sekundes priekšā Laurai Vīķei, taču pieļāva vairāk nekā minūtes kļūdu uz pirmspēdējo punktu. Cīņā par labāko trijnieku distances pirmajā daļā iesaistījās arī Irita Puķīte (Kāpa OK), taču garajā etapā uz 9. kontrolpunktu pieļāva aptuveni deviņas minūtes lielu kļūdu.

"Tikai dienu pirms sacensībām atgriezos no treniņnometnes Norvēģijā, kur apvidi bija fiziski ļoti smagi, tāpēc šoreiz garajā distancē jutos gandrīz kā treniņā. Bija ļoti viegli skriet un jutu, ka ātrums ir labs, lai gan nespiedu no sevis maksimumu. Arī mana orientēšanās tehnika šoreiz bija gandrīz izcila, un noguruma dēļ pieļāvu tikai dažas nelielas kļūdas distances beigās. Jāatzīst gan, ka distance laikam tomēr bija par īsu priekš šī apvidus, kas bija diezgan labi skrienams. Starptautiskajās sacensībās garo distanci nekad neskrien 62 minūtes," komentē uzvarētāja Sandra Grosberga.

Lauri Silds vīru 14,7km garajā distancē pavadīja stundu 18 minūtes un astoņas sekundes, sudraba ieguvēju Artūru Pauliņu (Azimuts OK-Sm BJSS) apsteidzot par nedaudz vairāk nekā divām minūtēm, bet Mārtiņu Sirmo (Auseklis IK), kuram bronza, par četrām ar pusi minūtēm. Lauri Silds pēc finiša atzina, ka distancē iztika bez lielām kļūdām, kā arī apvidus bijis līdzīgs tam, kāds atrodams pie viņa mājām Viru pilsētā Igaunijas dienvidos.

Distanci pārliecinoši sāka Uldis Upītis (Kāpa OK), atrodoties vadībā pēc pirmajiem trim punktiem, taču uz ceturto punktu pieļāva gandrīz divu minūšu kļūdu, pēc kuras vairs nespēja atgūties un, pieļaujot vēl vairākas kļūdas distances turpinājumā, finišēja 10. vietā. Pēc Ulda Upīša kļūdas uz dažām minūtēm vadību pārņēma Mārtiņš Sirmais, taču diezgan izšķirošs izrādījās etaps no astotā uz devīto kontrolpunktu, pēc kura Lauri Silds kļuva par līderi un vietu sadalījums labāko trijniekā vairs nemainījās līdz pat finišam.

Artūrs Pauliņš, kurš finišēja kā labākais starp Latvijas sportistiem, pēc finiša atzina, ka šoreiz pietrūka ātrums, lai cīnītos par uzvaru: "Ja skaita, ka vēl nesen bija desmit dienu periods, kad vispār neaizvadīju nevienu skriešanas treniņu, un pēdējā mēneša laikā esmu aizvadījis trīs intervāla treniņus, tad varbūt rezultāts ir OK, neko diži labāku es nevaru sagaidīt. Pēdas trauma nav rokas pirkstiņš, pilnībā esmu ticis vaļā tikai no iekaisuma pēdā, bet sāpes un diskomforts joprojām eksistē. Ir visu laiku jādomā kad skriet un ko skriet, jo katru dienu skriet es nevaru. Priekšrocība bija tāda, ka es šobrīd neesmu ātrs un ir laiks vairāk kartē apskatīties, un līdz ar to sanāk drošāks skrējiens. Distances otrajā pusē mazais skrieto sacensību skaits nospēlēja savu - sāku "peldēt" un bieži nekontrolēju, kā skrienu, bet es rēķinu, ka zaudēju ap vienu minūti, pārējais ir jau kur trāpīt kādā labākā dzīvnieku taciņā vai kāds labāks mikro variants."

Latvijas čempionāts orientēšanās sportā ir Latvijas Orientēšanās federācijas organizētu orientēšanās sacensību sērija, kurā tiek noskaidroti Latvijas čempioni vairākās orientēšanās sporta disciplīnās. Pēdējos gados notiek atsevišķs čempionāts garajā distancē un sprintā, sprinta stafetē (vasaras sākumā) un vidējā distancē un stafetē (vasaras beigās), kā arī atsevišķs nakts orientēšanās čempionāts un čempionāts orientēšanās maratona distancē (rudenī).

Nākamās godalgas tiks sadalītas 1. un 2. jūnijā Limbažos, kur norisināsies 2019. gada Latvijas čempionāts sprintā un sprinta stafetē.