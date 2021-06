'Gulf of Riga Regatta': pirmajā dienā divās no trijām grupām uzvar igauņi

Aizvadīts Rīgas līča regates jeb "Gulf of Riga Regatta" (GoRR) pirmais sacensību posms, kurā pārstāvētas 40 komandas no četrām Baltijas jūras reģiona valstīm – Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Somijas. Mērena vēja apstākļos noskaidroti pirmā posma uzvarētāji. No trijām grupām vienā – līderi latvieši, ziņo organizatori.

Pirmās dienas distance bija 15 jūras jūdzes jeb 26 kilometrus gara. Starts dots netālu no Daugavgrīvas mola, bet laivu finišs tika pieņemts Daugavā. Kā skaidro sacensību galvenais tiesnesis Madis Ausmans, distance tika izveidot taktiski, "sportistiem bija nepieciešams pirms finiša Daugavā veikt divreiz vairāk halžu maiņu ar spinakeriem [pavēja burām]", kas bija ne tikai tehniski sarežģītāk, bet noteikti arī vizuāli interesantāk skatītājiem, kuri ieradās vērot sacensības klātienē.

Viņš arī min, ka finišs upē bija lielāks izaicinājums tieši Igaunijas sportistiem, kuri ierasti vairāk burā atklātos ūdeņos jūrā.

Tomēr ORC jahtu klasē tas netraucēja pirmās dienas posmā uz apbalvošanas pjedestāla Rīgā kāpt tieši Igaunijas komandām. 12 jahtu konkurencē pirmo vietu izcīnīja pasaules čempioni un pagājušā gada laureāti ORC grupā – komanda "SUGAR" ar kapteini Marjalīsu Umbu, otrajā vietā atstājot Igaunijas komandu "ANGEL-ROSE II", kura GoRR piedalās pirmo reizi.

Kā pastāstīja komandas kapteinis Svens Nūtmans, pirmās diena līcī vējš bija labs, bet mainīgs. Tā stiprums nepārsniedza 10 – 12 mezglus jeb 5 – 6 metrus sekundē. Līcī bija saglabājies, tā saucamais, vecais vilnis, kas padarīja burāšanu mazāk patīkamu, īpaši mazajām jahtām. To uzsver arī LYS2 grupas pirmā posma uzvarētājs komandas ELIXIR kapteinis Uldis Lapsiņš.

"Iepriekšējās dienas vilnis pirmajā aplī uz pieņemšanas boju mums skalojās pāri, bet otrajā aplī tas jau bija nedaudz pierimis," stāsta Lapsiņš. Viņš arī norāda, ka uzvaru šajā posmā palīdzēja izcīnīt tas, ka tika pieņemts taktiski pareizs lēmums – otrajā aplī izvēlēties kursu tuvāk Mangaļsalas molam, kur bija stiprāks vējš. Tas līdz ar komandas saliedēto darbu arī atnesa uzvaru LYS2 grupā 12 jahtu konkurencē.

Lielākajā LYS1 grupā, kurā startē 15 komandas, uzvaru izcīnīja Igaunijas kapteiņa Margusa Beļakova vadītā komanda "LILIANN", otrajā vietā ierindojās Latvijas komanda – jahta "GABRIEL" ar kapteini Andri Zirdziņu, bet trešie šoreiz palika lietuvieši – komanda "PRUS PRIMO" ar kapteini Gintaru Čomentausku.

Pirmās dienas uzvarētāji

ORC1 grupā

1. vieta Igaunijas komanda SUGAR (buras Nr. EST-774), kapteine Marjaliisa Umb

2. vieta Igaunijas komanda ANGEL-ROSE II (buras Nr. EST-850), kapteinis Sven Nuutmann

3. vieta Lietuvas komanda TE KYLA (buras Nr. LTU-2235), kapteinis Algirdas Žižys

LYS1 grupā

1. vieta Igaunijas komanda LILIANN (buras Nr. EST-396), kapteinis Margus Beljakov

2. vieta Latvijas komanda Gabriel (buras Nr. LAT-3), kapteinis Andris Zirdziņš

3. vieta Lietuvas komanda Prus Primo (buras Nr. LTU-2037), kapteinis Gintaras Chomentauskas

LYS2 grupā

1. vieta Latvijas komanda Elixir (buras Nr. LAT-356), kapteinis Uldis Lapsiņš

2. vieta Latvijas komanda Ella (buras Nr. LAT-660), kapteinis Romāns Mickēvičs

3. vieta Latvijas komanda Blondy (buras Nr. LAT-315), kapteinis Andris Zubrickis

Ar visiem rezultātiem iespējams iepazīties šeit: https://lv.regattas.eu/gorr

Otrdien regate dodas projām no Rīgas uz mazāko līča salu – Roņu salu. Starts pulksten 11.30 netālu no Daugavgrīvas moliem. Prognozēs ir lēns vējš un, ticamāk, komandas finišēs vēlu vai pat agri nākošās dienas rītā. Sacensību norisei reālā laikā ir iespējas sekot elektroniski [izvēloties kreisajā pusē attiecīgo sacensību dienu un sacensību grupu]: https://ej.uz/gorr2021

Regates programma:

29.jūnijs Otrā sacensību diena (Rīga – Roņu sala)

11.30 Brīdinājuma signāls uz ūdens (līcī)

30.jūnijs Trešā sacensību diena (Roņu sala – Salacgrīva)

Brīdinājuma signāls uz ūdens

01.jūnijs Ceturtā sacensību diena (Salacgrīva - Pērnava)

Brīdinājuma signāls uz ūdens

02.jūnijs Piektā sacensību diena (Pērnava - Pērnava)

Brīdinājuma signāls uz ūdens

~ 18.00 Apbalvošana un sacensību noslēgums Pērnavas jahtklubā