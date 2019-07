Gunta Vaičule Universiādes 200 metru priekšsacīkstēs ieņēmusi otro vietu

Viena no vadošajām Latvijas skrējējām Gunta Vaičule trešdien Itālijā sasniedza pusfinālu pasaules Universiādes 200 metru distancē.

Savā priekšsacīkšu skrējienā Vaičule ar laiku 23,22 sekundes finišēja otrajā vietā un droši kvalificējās pusfinālam. Arī starp visām 55 priekšsacīkšu dalībniecēm viņai bija otrais labākais rezultāts.

Šajā pašā distancē trešdien startēja arī Evija Šēfere, kura ar laiku 24,36 sekundes savā skrējienā bija piektā un netika pusfinālā. Summā viņai 29. rezultāts.

Pusfināli šajā distancē gaidāmi ceturtdien.

Zīmīgi, ka pirms diviem gadiem Vaičule tieši 200 metros izcīnīja sudraba godalgu.

Šajā pašā disciplīnā vīriešiem Reinis Kreipāns savā priekšsacīkšu skrējienā finišēja sestais ar laiku 22,35 sekundes, kas ir viņa personīgais rekords. Tiesa, kopējā ieskaitē tas bija vien 48. rezultāts starp 57 finišu sasniegušiem sportistiem.

Savukārt peldēšanā 400 metru kompleksajā distancē Emīls Pone palika 31. vietā starp 39 dalībniekiem un tālākām kārtām nekvalificējās.

Latvijas vīru komanda jaukajā stafetē 4x100 metru peldējumā savā priekšsacīkšu grupā ieņēma piekto vietu, bet komandas uzrādītais laiks trīs minūtes un 51,78 sekundes bija 22. labākais rezultāts, kas gan neļāva kvalificēties fināla sacensībām. Latvijas komandu šajā peldējumā pārstāvēja Pone, Tomass Jegorovs, Andrejs Frolovs un Jevgēņijs Boicovs.

Desmitcīņā startējušais Pauls Bertrams Klucis sacensības nenoslēdza, jo nestartēja pēdējā disciplīnā 1500 metru skrējienā. Klucis 100 metru sprintā ar rezultātu 11,87 sekundes kopvērtējumā ieņēma 14. vietu, tāllēkšanā, aizlecot 6,33 metrus tika sasniegts 12. labākais rezultāts, bet lodes grūšanā latvietim neizdevās uzrādīt rezultātu.

Sacensību turpinājumā Klucis augstlēkšanā ar 1,88 metriem bija desmitais, 400 metru skrējienā ar 56,64 sekundēm izcīnīta 12. vieta. Šādu vietu latvietis ar 17,57 sekundēm ieņēma arī 110 metru barjerskrējienā un diska mešanā, kur rīku raidīja 30,39 metru tālu.

Tāpat 12. pozīcija arī šķēpmešanā, to raidot 28,29 metru tālumā, bet kārtslēkšanā rezultātu neviens no mēģinājumiem nebija veiksmīgs. Kopumā desmitcīņā startēja 14 sportisti, bet Klucis bija viens no diviem, kuri sacensības nenoslēdza.

Latviju sacensībās pārstāv 32 sportisti no 11 Latvijas augstskolām, kā arī divām ārzemju izglītības iestādēm. Latvijas studenti startē deviņos sporta veidos: basketbolā vīriešiem, džudo, šaušanā, paukošanā, peldēšanā, tekvondo, tenisā, sporta vingrošanā un vieglatlētikā.

Pirms diviem gadiem Universiādē Latvijas delegācija izcīnīja trīs medaļas. Pie sudraba tika basketbolisti un Gunta Vaičule 200 metru sprintā, kamēr bronzu trīssoļlēkšanā ieguva Māra Grīva.

Pasaules Universiāde noslēgsies nedēļas nogalē.