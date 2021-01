Handbola virslīga varētu atsākties janvāra izskaņā

30. janvārī atsāksies "SynotTip" handbola virslīga, kurā startē Latvijas pieaugušo vīriešu labākās komandas, nolēmusi Latvijas Handbola federācija.

Šāds lēmums pieņemts, jo saskaņā ar 7. janvāra Ministru kabineta (MK) rīkojuma Nr.4 grozījumiem tika atļauts piedalīties gan treniņos, gan sacensībās junioru izlašu sportistiem, kas vēl nav sasnieguši pilngadību.

"SynotTip" handbola virslīgas komandās šāds spēlētāju skaits ir ļoti liels. Līdz ar to, iepriekš tika lemts, ka no 9. novembra tiek apturēti visi čempionāti, jo daudzām komandām bija problemātiski nokomplektēt sastāvu, tieši no sastāva un treniņprocesa izkrītošo jauniešu dēļ.

LHF sacensību direktors Eduards Žabko norāda, ka pēc jauno MK noteikumu izvērtēšanas ir skaidrs, ka čempionātu ir iespējams atsākt: "Pateicoties šiem grozījumiem, treniņus var atsākt junioru izlašu spēlētāji, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, taču ir starp izteiktiem līderiem savos "SynotTip" virslīgas klubos, kā arī Latvijas junioru izlašu bāzes klubs - Murjāņu sporta ģimnāzija."

Viņš arī atzīmē, ka iepriekš pieņemtais lēmums par čempionāta atcelšanu bija saistīts ar cerībām, ka vīrusa izplatība sabiedrībā samazināsies un jau pēc neilga laika atkal varēs atsākties treniņi un sacensības: "Skaidrs ir arī tas, ka situācija ar vīrusu valstī un pasaulē diemžēl tik drīz neatrisināsies, kā tika cerēts. Mēģinājām savu pienesumu dot, strauji apturot čempionātu handbolā, bet jau mēnešus vēlāk redzam, ka būs jāiemācās sadzīvot ar šo vīrusu. Tādēļ tiek pieņemts lēmums turpināt "SynotTip" handbola virslīgu ar janvāra beigām/februāra sākumu, stingri ievērojot visus drošības pasākumus atbilstoši MK noteikumiem un LHF drošības noteikumiem attiecībā uz vīrusa izplatīšanās ierobežošanu."

"SynotTip" handbola virslīga atsāksies ar pirmās kārtas neizspēlētajām spēlēm. Plānots, ka pagaidām arī netiks grozīts sacensību nolikums, un spēles norisināsies iepriekš paredzētajā kārtībā.

"Tā kā vēl nav skaidrs, vai Baltijas handbola līga (BHL) varēs norisināties Latvijā saistībā ar visu drošības noteikumu izpildīšanu, tad šobrīd "SynotTip" handbola virslīga tiks turpināta bez izmaiņām izspēles kārtībā. Ja Latvijas klubi varēs pārstāvēt BHL, tad "SynotTip" handbola virslīgas izspēles forma tiks precizēta saspringtā spēļu grafika dēļ un par to tiks paziņots papildus līdz februāra vidum," stāsta Eduards Žabko par paredzēto izspēles kārtību.

Atskatoties uz janvārī aizvadītajām spēlēm pret Itālijas izlasi, Eduards Žabko norāda, ka tieši šīs spēles visspilgtāk parādīja, ka "SynotTip" handbola virslīgas atsākšana ir nepieciešama:

"Liels paldies pieaugušo vīriešu izlases spēlētājiem, treneriem un funkcionāriem, kas šajā sarežģītajā laikā nenolaida rokas, cīnījās, uzņēmās atbildību un Valmierā uzvarēja atbildes spēli pret Itālijas valstsvienību, kura vairs nav pieskaitāma pie pastarītēm, jo komandas kodolu veido nobrieduši Vācijas, Francijas un Spānijas spēcīgu līgu spēlētāji. Vēlreiz – apsveicu un paldies par emocijām!"

"Tomēr, šī uzvara bija grūta un tieši izlases spēle visvairāk raksturoja šī brīža Latvijas situāciju handbolā un sportā kopumā. Tātad, bija skaidri redzams, ka Latvijā spēlējošie spēlētāji, kas praktiski netrenējas no oktobra beigām un bija bez spēļu prakses, nebija ne tuvu tam sportiskajam līmenim, kādus esam pieraduši viņus redzēt. Prieks par debitantiem Kušneru un Jablonski, kuri sev atvēlētajā spēles laikā uzbrukumā Itālijā realizēja vārtu gūšanas iespējas praktiski simtprocentīgi, kā arī par pieredzējušajiem spēlētājiem Valmierā, kas saspringtā spēlē kopā ar leģionāriem spēja izcīnīt tik svarīgo uzvaru, tādējādi atgādinot, ka jāstrādā un jācīnās ne tikai uz laukuma, bet arī ārpus tā."