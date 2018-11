Iemācījos boksēties bez rokām – intervija ar Mairi Briedi

Briedim cīņa pret Mikaeljanu bija smaga, jo nācās sadzīvot ar sāpēm gan izdarot sitienus, gan tos saņemot. Tomēr viņam izdevās gūt uzvaru pēc punktiem ar 116:110, 115:111, 114:112. Tiesa, pēc cīņas daudzi šādu vērtējumu neuzskatīja par taisnīgu, tomēr iznākumu tas nemainīja – Briedis iekļuva WBSS pusfinālā un ieguva Pasaules boksa padomes (WBC) dimanta jostu. Nākamais pretinieks Briedim būs polis Kšištofs Glovackis.

Šī cīņa ir tikai viena no aktualitātēm, kurā pēdējā gada laikā iesaistīts Briedis. Vasarā viņš pārtrauca sadarbību ar savu promouteri Alu Siestu jeb Albertu Hačuturovu, kurš pēc tam mēģināja sarīkot pamatīgu nomelnošanas kampaņu. Sarunā ar portālu "Delfi" Briedis pastāstīja par aizvadīto cīņu, piedzīvotajām grūtībām, par skandāliem un tuvāku un tālāku nākotni.

Traumētas rokas, lauzts deguns un pārsista bungādiņa





Cik daudz laika pēc cīņas parasti vajag, lai pilnībā atjaunotos no visiem sasitumiem?

Tas atkarīgs no tā, kāda bijusi cīņa. Skrāpējumi sadzīst pēc divām dienām. Pēc šīs cīņas vairāk sāp pakausis, lai arī tur nedrīkst sist.

Pret Mikaeljanu šoreiz kaut kā izteikti bija šie "netīrie" sitieni pa pakausi.

Jā, lai arī ringa tiesnesis bija tāds, kurš ir ļoti pazīstams un tiesājis Maika Taisona cīņas (Gvadalupe Garsija). Šoreiz kaut kā aizrādījumi netika izteikti, kad tos vajadzēja. Kā ir, tā ir. Vienreiz viņš punktu atņēma, bet tajā brīdī varbūt viņš uzskatīja, ka misija ir pabeigta. Tāpēc viņš varēja dauzīt tālāk.

Vai tev pašam ir izdevies atrast atbildi, kāpēc šī cīņa bija tik smaga?

Pirms cīņas plānoju, ka boksēšos ar kreiso roku, jo labā roka bija izoperēta. Rehabilitācijai pēc tik smagām operācijām, kurās tiek veikta kaulu transplantācija, vajadzēja būt sešiem mēnešiem. Es jau ar šo roku pamazām sāku sist pēc viena mēneša. Dakterim aizsūtīju video, kur es atspiežos pret zemi, un viņš teica, ka tas neesot iespējams. Dzēru tādas lietas, kā bebru dziedzerus, kas tika vesti no dažādām pasaules valstīm, veicām dažādas procedūras, lai roka sadzītu. Roka sadzija tik, cik tā sadzija. Sparingu sesijas veicu ar vienu roku, lielu uzsvaru likām uz kreiso roku, bet sparingu trešajā nedēļā sanāca, ka arī kreiso roku savainoju. Roku ar pretsitienu izlauza elkonī uz otru pusi. Un viss. Man vairs nebija, ar ko sist – ar labo roku nevaru uzsist, tagad ar kreiso tas pats. Vēl pirms tam man pārsita bungādiņu, līdz ar to nevarēju iet uz baseinu un "staipīt" plaušas. Mēģinājām kaut ko mainīt, bet nav nekas labāks par baseinu, jo tur var atslābināties un "staipīt" plaušas. Tāpēc mana elpa palika nedaudz seklāka. Un pēc tam pēdējā gatavošanās nedēļā treniņā man salauza degunu. Es domāju: "Vau, nu kas tas ir?" Asinis visu laiku tecēja. Kā redzējāt, cīņā asinis mazāk tecēja, jo "cutman" nostrādāja ļoti labi. Šis viss man un manai komandai bija liels pārbaudījums.

Ņemot vērā visus šo apstākļus, vai nebija drošāk neboksēties?



Principā pareizāk būtu neboksēties un atlikt cīņu, un tad pēc vairākiem mēnešiem, kad traumas sadzijušas, kāpt ringā. Labi, bungādiņa un deguns vēl nav tik nopietnas traumas, bet sparingā savainotais elkonis atņēma mums daudz no tā, ko bijām gatavojuši. Tā kā šī ir boksa supersērija, tad rezervisti būtu gatavi ieņemt manu vietu. Tur ir izdzīvošanas atlase – ja nevari, esi brīvs un ej staigājies. Jāstāv ar kājām uz zemes – pēc boksera no Latvijas ar mūsu mazo tirgu tik komerciālā sporta veidā jau neviens rindā nestāv un labi varējām redzēt, kas notika ar krievu bokseriem pirmās supersērijas sezonas laikā - ar visu viņu lielo tirgu nebija iespējams sarunāt nevienu nopietnu cīņu, jo viss krējums bija turnīrā tā, ka palikt bez supersērijas tagad man nozīmētu pazaudēt daudz vairāk kā tikai vienu izlaistu cīņu. Es noriskēju, aizbraucu tāds, kāds es biju un bokss bija tāds, kāds tas bija. Iemācījos boksēties bez rokām. Iespējams, ka kāds teiks, ka tās ir atrunas, bet tāda bija realitāte. Protams, ka mēs pirms cīņas teicām, ka viss ir forši. Mēs zinājām, ka pretiniekam ausis ir lielas, jo visapkārt ir cilvēki, kas var viņam informāciju aiznest. Sapratu, ka līdzjutējiem varētu rasties jautājumi par sniegumu, bet kāpēc pretiniekam iedot priekšrocības, pirms cīņas pasakot, ka tev jācīnās ar bokseri, kurš ar vienu roku tev nemaz nevar nopietni iesist.

Viņš jau zināja, ka man iepriekš bija problēmas ar ribām. Vienā brīdī cīņas laikā viņš sāka man "klapēt" pa ribām, bet mēs ar Mareku (Osovski) to vietu bijām aiztrenējuši. Sitām arī ar bumbām pa to vietu, to nostiprinot, lai nebūtu tā, ka riba atlūzt vaļā. Vismaz tas bija novērsts.

Viss kas pirms cīņas varēja noiet greizi, nogāja greizi.

Jā, es pat negribu domāt, kas vēl varēja notikt. Šis gads bija grūtākais manā karjerā. Arī Krievijā es boksējos ar vienu roku. Ar labo roku es uzsitu vienu sitienu, un tā sāka man sāpēt. Droši vien boksa eksperti ir pamanījuši, kā pamainījusies mana labās rokas sitiena trajektorija, precizitāte un pareizība – vairs sitiens nav kā dūriens ar šķēpu, bet tagad situ tikai tā, lai pieskaitītu kādu punktu. Kādreiz man dominējošā roka bija labā – Čars un citi nokauti tika panākti ar labo roku.

Dod Dievs, lai tagad viss nostiprinātos. Labajai rokai kauls ir sadzijis, tagad jānostiprina visi audi. Tad varēs atkal pilnvērtīgi cīnīties

Kurā brīdi tu tik nopietni savainoji labo roku? Cīņā pret Oleksandru Usiku?



Nē, tas jau gadiem ilgi bija krājies. Izteikti šīs problēmas sākās ar cīņu pret Marko Huku, un vēlāk jau bija pavisam slikti.. Tas saliektais koks, kas ir mana roka, tagad ir jāmēģina iztaisnot. Roka ir sadzijusi, tagad visu vajag nostiprināt. Tam laika vajadzētu pietikt.

Atgriežoties pie pašas cīņas, vai Mikaeljans tevi ar kaut ko pārsteidza?

Mani pārsteidza, ka viņš visu laiku trāpīja pa pakausi. Es pat vienā brīdī nolamājos, jo nesapratu, kāpēc es visu laiku šos sitienus izlaižu. Tā tomēr ir mana veselība. Pakausī ir vestibulārais aparāts, kas ir ļoti svarīgs pie kustībām un sadzīviskām lietām.

Man arī nebija tas roku ātrums, tā brīvības sajūta, jo es zināju, ja es sitīšu, tad man sāpēs. Nevis tāpēc, ka man trāpa, bet tāpēc, ka es situ. Visu laiku biju sasprindzis, un tas atņēma enerģiju, brīvumu un reakciju. Pēc sitiena es sastingu, un viņš varēja man uzsist.

No malas izskatījās, ka viņu nevarēji aizsniegt, jo Mikaeljans ieturēja distanci.

Gan viņš ieturēja distanci, gan arī es biju par tālu. Kustības man bija tikai uz priekšu un atpakaļ, bet vajadzēja arī uz sāniem. Es atlecu, viņš atlēca un sanāca liela distance starp mums. Tāpēc atkal bija uzbrukumi jāgatavo no sākuma.

Droši vien ar savu cīņas manieri arī tu viņu pārsteidzi, jo noteikti Mikaeljans bija gaidījis, ka būsi daudz uzbrūkošāks.

Iespējams, es viņu patīkami pārsteidzu. Man svarīgākais bija kustēties, lai trāpītu es, nevis viņš. Tā varēju gūt punktus, bet man nebija, ar ko uzsist. Tas ir tāpat kā spēlēt bungas bez vālītēm.

Foto: World Boxing Super Series

Ņemot vērā visus šos apstākļus, kādas pašam bija sajūtas pēc cīņas?

Pirmās sajūtas bija, ka vajag visu ātrāk izdarīt tā, lai es varētu pilnvērtīgi boksēties, lai varētu izdarīt to, ko es varu izdarīt. Man tagad ir sajūta, ka cīņu aizvadīju ar sasietām rokām. Zini, tas ir kā sapnī – tu gribi skriet ātri, bet nekādi nesanāk, un viss notiek ļoti lēni. Tagad ir tā sajūta, kā pēc tāda sapņa. Es zinu, ka varu boksēt ātri, brīvi, tehniski, spēcīgi, bet šeit viss bija lēni, caur grūtībām un smagumu. Vajag pamosties un sākt boksēt pa īstam.

Tas ir tas bēdīgākais, jo biju ieguldījis nenormālu darbu, trenējies divas reizes dienā, piecas stundas katru dienu. Tad notiek tāds negadījums – jāmēģina turēt ledus uz sāpošās vietas, taisīt ultraskaņas, masāžas. Cīnies ar vienu roku, masējot to, darbinot to, lai ātrāk uzsūcas rētaudi, un pēkšņi otra roka tiek savainota. Es nezinu, kā treneri jutās, bet es jutos drausmīgi.

Cik smags trieciens psiholoģiski bija šī trauma, ko guvi treniņā? Pirms tam noteikti pat iedomāties nevarēja, ka iespējams šādā veidā gūt savainojumu.

Psiholoģiski, protams, bija grūti, bet šis sporta veids nav viegls. Ja es to nevarētu pārvarēt, tad es nebūtu šeit. Man svarīgākais tagad ir atkal parādīt labu sniegumu, iepriecināt līdzjutējus, kuru labie vārdi un uzmundrinājumu man deva daudz emocionāla spēka šo pārvarēt..

Pēc cīņas, gaidot tiesnešu lēmumu, kādas bija sajūtas?



Tiesneši bija amerikāņi no WBC, WBO un Ilinoisas štata ar milzīgu pieredzi pasaules čempionu cīņu apkalpošanā, augstākās raudzes profesionāļi. Pats gan cīņu neesmu vēl noskatījies. Šāda cīņa man bija nepieņemama, jo tā es nevaru boksēties. Nevar boksēties ar sasietām rokām. Fiziski es jutos labi, būtu gatavs noboksēties vēl piecus raundus, bet viss, kas notika tajā sagatavošanās posmā bija smagi.

Pēc rezultātu paziņošanas, daudzi speciālisti cēla ārā savus pierakstus, dalījās ar saviem rezultātiem, tostarp arī ietekmīgā ESPN pārstāvji. Šāda kritika pār tevi laikam vēl nebija gāzusies.

Nē, tāda nav bijusi. Kritika mani motivē darīt savu darbu. Tas, ka tik daudz šī cīņa ar visiem iespējamajiem viedokļiem tika apspriesta gan no speciālistu, gan līdzjutēju puses, arī parāda, ka cilvēkiem es neesmu vienaldzīgs. Tas palīdz nesaslimt ar zvaigžņu slimību.

No ringa Čikāgā atpakaļ uz ringu Rīgā?





Kāda bija sadzīve Čikāgā? Dzirdēju, ka jums tur esot bijušas problēmas ar pārtiku.

Jā, pirmās četras dienas mums visiem sāpēja vēders. Pārtika tur bija mākslīga. Piemēram, ola tur bija gatavota no pulvera. Es to apēdu, un bija sajūta, ka vēderā ir ķieģelis. Bijām paņēmuši līdzi rīsus, auzu pārslu putru. Tad mēs atradām labu meksikāņu virtuvi, un tā asā pārtika deva stimulu kuņģim. Problēmas pārgāja. Vakaros mums Mareks gatavoja, nopirkām multivārāmo spiediena katlu. Viņš teica, ka nekad nav gatavojis, bet viņam sanāca ļoti garšīgi.

Pa pilsētu īpaši nestaigāju apkārt, bet supersērija mūs publisko pasākumu ietvaros aizveda uz vienu no augstākajām Čikāgas celtnēm, kur 103. stāvā uztaisījām foto sesiju. Es dzīvoju numuriņā, gāju no rīta trenēties, pēc tam ēst un gulēt, tad atkal trenēties. Tās desmit dienas man vilkās kā mēnesis. Tad sapratu, ka cietumā ir sūdīgi.

Ja salīdzina ar cīņām "Arēnā Rīga", tad kāda tur bija arēna?



Tur pat nav, ko salīdzināt – atšķirība bija kā diena pret nakti. Rīgā arēna ir jaunāka, ģērbtuves daudz ērtākas. Piemēram, cīņā pret Maiku Peresu, kur biļešu cenas vēl nebija tik uzskrūvētas, bija pilna arēna. Tās emocijas, kas tur valdīja, bija neaprakstāmas. Vispār, tā cīņa psiholoģiski bija smaga, jo zināju, ka viņš var iesist ļoti spēcīgi. Viņš Krievijas bokseri padarīja par invalīdu. Es atceros, ka domāju: "Bļāviens, man taču ir pieci bērni, kas par viņiem parūpēsies? Kāpēc man tas bija vajadzīgs?" Kad iegāju tur, bija sajūta, ka man salikti daudzi elektrodi un viss uzgriezts uz maksimālo jaudu. Tās emocijas visu laiku bija tādas, ka skudriņas skrien pāri ķermenim. Tāpēc esmu gatavs atstāt pēdējos spēkus, lai izcīnītu uzvaru un cilvēkiem sagādātu eiforiju.

Kam jānotiek, lai nākamā cīņa notiktu "Arēnā Rīga"?

Es to nekādi nevaru ietekmēt, bet to var ietekmēt Zauerlands. Man šķiet, ka vairāk sliecas uz to, ka cīņa notiks Rīgā. Polijā domāju, ka cīņa nebūs. Tur it kā cilvēku ir vairāk, tirgus lielāks, bet nav tā atmosfēra, ko Latvijā rada līdzjutēji.

Pēc Čikāgas supersērijai laikam tomēr vajag uz cīņām sarīkot tādu atmosfēru, kāda bija Rīgā.

Daži simti latviešu mani dzina uz priekšu. Tur īstenībā nebija daudz cilvēku. Tur cīņas notika, jo supersērija par ļoti lielu naudu Amerikas televīzijai pārdeva translāciju tiesības un noteikts pasākumu skaits viņiem dēļ tā ir jāorganizē ASV. Es sapratu, ka Amerikā ir jādzīvo, tur ir jāstrādā pie publicitātes, tad arī kaut kas var notikt, bet tas ir jādara vai nu no karjeras sākuma, vai vairāku gadu garumā. Es palikšu Latvijā, jo man šeit ir daudz jāizdara.

Treneri, promouteri un mediji





Pirms kāda laika bija runas, ka tu savai komandai varētu piesaistīt kādu ārzemju treneri. Vai vēl domā to darīt?

Es jau biju piesaistījis treneri no Ukrainas. Salīdzināju viņu ar Dmitriju, un, protams, katram trenerim ir savi plusi. Jebkuram trenerim vajag laiku, lai redzētu augļus. Parasti tas ir ap pusgadu. Tas ir tāpat kā ar sēkliņu, kuru iesēj. Uzreiz jau tas tomāts neizaug. Tur ir jālaista, jāapmēslo un tikai tad tas izaug. Trenerim ir jāsaprot mani, jāsaprot, ko pats grib iedot man. Mēs labojām daudz kļūdu, tomēr viena lieta ir to labot treniņā, bet cīņā tas ir kaut kas cits. Tāpēc tas rezultāts ar treneriem Dmitriju Šiholaju un Viktoru Jaroščuku vēl nāks. Šobrīd esmu apmierināts ar treneru darba kvalitātēm, viss tiek organizēts augstākajā līmenī.

Ko Šiholajs teica par šo cīņu?



Viņš jau pirms tam teica, ka šī būs visgrūtākā cīņa, jo es atgriezos no savainojuma un brīdināja, ka psiholoģiski nebūs viegli. Mēs zinājām, ka būs grūti, bet tad tas viss sareizinājās ar trīs.

Cīņa pret Glovacki būs nozīmīga gan man, gan manai komandai, gan latviešiem. Svarīgākais būtu pilnvērtīgi sagatavoties. Treneris Dmitrijs jau teica, ka visu programmu ir salicis. Viņam savu iemeslu dēļ nesanāca aizbraukt uz Čikāgu. Viņš jau esot atradis sparinga partnerus. Tieši tāda attieksme man no treneriem trūka, lai degtu acis. Protams, arī man ir jāgrib, tas ir pats svarīgākais.

Ja runājam par treneriem, tad arī tavs bijušais treneris Sandis Kleins sniedza komentāru, ka jūsu sadarbības pārtraukšanas iemesls esot bijusi tava attieksme pret viņu. Kāds ir tavs skatu punkts uz šo?

Viņš ir cilvēks, ar kuru strādājām un augām kopā. Bija nepatīkami to visu lasīt, jo mēs neviens neesam ideāls, turklāt komandā vienmēr man ir bijušas un ir ļoti spēcīgas personības ar viedokļu dažādību, kas šo komandu cauri laikiem ir izveidojis kā vienu no spēcīgākajām pasaulē. Iespējams, ka es pieļāvu kļūdas, tomēr es viņam paskaidroju, kāpēc tā notika. Viņš redzēja tikai savu versiju. Man mācīja, ka to, kas notiek ģimenē, arī jāpatur ģimenē. Tāpēc es pārāk negribu to komentēt. Tas bija nepatīkami un sāpīgi.

Par profesionālo jomu es neko nesaku, jo mēs daudz darbojāmies un sadarbība bija lieliska. Viņš izvēlējās savu ceļu. Tāpat man bija sāpīgi aiziet no Vasīlija Čerņigova, kurš mani 14 gadus trenēja. Viņa ieguldījums tehniskajā daļā bija milzīgs. Tie ir viņa augļi, tas ir viņa koks, ko viņš audzēja līdz tas sāka dot augļus. Viņš bija kreatīvs, deva nestandarta tehniku un man bija tēva vietā, taču ar viņu, iespējams, tik tālu netiktu. Sandis man varēja iedot fizisko sagatavotību.

Pats ideālākais variants būtu bijis, ja Sandis un Čerņigovs varētu sadzīvot. Viņi bija kā suns ar kaķi un nevarēja sadzīvot. Sandis dotu man fizisko sagatavotību, Čerņigovs man tehniku – tā būtu "bomba". Čaras nokauts jau bija pie viņa, iepriekšējie pretinieki arī "krita". No katra es paņēmu visu pozitīvo, ko varēju paņemt.

Pēc tam, kad pārtrauci sadarbību ar savu promouteri Alu Siestu, viņš pret tevi sarīkoja pamatīgu kampaņu. Kas šajā situācijā īsti notika?

Alberts bija mans pirmais promouteris un arī viņam tā bija pirmā pieredze strādājot ar kādu bokseri, līdz ar to var teikt, ka augām kopā. Taču viņš izdarīja ļoti neglītu lietu, kas tika atšifrēts. Neviens sportists un sevi cienošs cilvēks pēc tādiem notikumiem ar šādu personu vairs nestrādātu. Man bija ļoti sāpīgi, jo biju šim cilvēkam atvēries, ielaidis savā ģimenē un darījis visu pēc labākās sirdsapziņas, bet pēc šķiršanās viņš mani aplēja ar vircas spaini. Es par viņu arī vairāk negribētu runāt, jo, manuprāt, šis cilvēks pret mani ir izrīkojies cik vien nekorekti tas ir iespējams – sākumā ar dūrienu mugurā un tad tam sekojošajiem publiskajiem izteicieniem.



Man nepatika arī, ka visu to, ko viņš teica, lasīja bērni. Domāju, ka pieaugušie saprata, kas tur patiesībā notiek. Šādās situācijās ir jārīkojas pareizi, nevis aizvainojot gan mani, gan Raimondu (Zepu – Brieža menedžeri), gan visus pārējos iesaistītos publiski. Mēs varējām savā starpā izlamāties, bet to nevajadzēja darīt publiski. Tas viss vēl tika rūpīgi iztirzāts vienā no medijiem – "sportacentrs.com", tāpēc arī viņiem paprasīju iziet ārā no atklātā treniņa, lai arī tie nebija tie žurnālisti, kas to rakstīja.

Foto: DELFI

Kāpēc tu tomēr nolēmi šo mediju pārstāvjus nelaist savā treniņā.

Es arī esmu cilvēks, jāsaprot, ka es biju noguris, dusmīgs un emociju pārpildīts par tām visām traumām un citiem negatīvajiem notikumiem līdz cīņai. Pēc tam sarunājām, ka ar "sportacentrs.com" galveno redaktoru satiksimies un izrunāsimies, lai varam paspiest rokas un to aizmirst. Viņi paši pēc tam teica, ka domāja, ka skatījumi rakstiem par šo tēmu būs lielāki. Manuprāt ap sūdiem, jeb šāda tipa informāciju nav nebūtu jābūt ažiotāžai. Normāliem cilvēkiem nebūtu jāpriecājas par citu neveiksmēm. Es uzskatu, ka ažiotāžai jābūt pie sasniegumiem. Pie sūda bedres ir tikai mušas. Es salīdzinu tā – ir divu tipu cilvēki – sūdu mušas un bites. Sūdu mušas sev riņķī redz tikai sūdus, bet bite sev redz apkārt ziedus. Bite ir strādīga, viņa dara savu darbu un no bites ir pievienotā vērtība.

Zinu, ka šo portālu lasa daudz jaunu cilvēku, bet tur ieliek video, kur pēc katra trešā vārda bija trīsstāvīgie vārdi.

Tajos video ļoti daudz pārmetumi tika raidīti tavā virzienā. Viens no tiem, ka panākumi tevi esot mainījuši.

Es boksā tūlīt būšu jau 20 gadus. Es turpinu iet uz priekšu, lai nestu to sarkanbaltsarkano karogu. Ja man par to būtu nospļauties, tad es to nedarītu. Es nevaru pēkšņi pamainīties. Uzprasiet to manai komandai, nevis tam, kas ir izdzīts no komandas. Iespējams, ka es mainos pirms sacensībām, kad ir tas stress. Savukārt Mareks saka, ka "Mairis ir formā, ja reiz ir uzvilcies." Tas nozīmē, ka testosterons un hormoni strādā pareizā virzienā. Pēc tam jau palieku flegmatisks un mierīgs.

Tad var secināt, ka mainoties promouterim un uzsākot sadarbību ar "Sauerland Promotions", tava dzīve būtiski nemainījās?

Principā nekas nemainījās. Ar šo promouteri esam tikai biznesa attiecībās. Nav kā ar iepriekšējo, kad tikāmies ar ģimenēm. Šis viss skandāls man uz nākotni deva tādu kā aizsargmehānismu. Diemžēl nevar katru cilvēku tik tuvu laist.

Var teikt, ka daļēji fanu dēļ esmu parakstījis līgumu ar Zauerlandu un esmu supersērijas otrajā sezonā, jo ja nebūtu fantastiskās cīņas "Arēnā Rīga", tad es nebūtu ne tuvu tam, kas man ir tagad. Tā kā paldies viņiem!

Tuvāka un tālāka nākotne

Nākamais pretinieks tev būs Kšistofs Glovackis? Vai sanāca viņa cīņu pret Maksimu Vlasovu redzēt? Cik daudz vispār par viņu zini?

Cīņu nesanāca redzēt, jo man tur bija dopinga analīzes jānodod un man skraidīja ar to urīnbundžiņu pakaļ. Bet cīņu paskatīsimies un analizēsim. Zinu, ka viņš ir tāds kauslīgs un spēcīgi sit, bet ar kājām daudz nekustās.

Šis ir bokss, šeit nekad nevar zināt, kā kurš būs sagatavojies. Tāpat arī ar mani – es it kā biju favorīts pēc tā, kā WBSS mūs izsēja, bet trīs traumas un es nevaru vairs paboksēties. Šis ir sporta veids, pie kura jāpieiet ļoti uzmanīgi un pareizi. Man vienmēr arī palīdz ticība Dievam. Šie visi ir pārbaudījumi, lai es saprastu, cik grūti pelnās šī asiņainā naudiņa.

Tev reliģija ir kaut kas ļoti tuvs?

Jā, jau no bērnības. Ar katru brīdi arvien vairāk man nostiprinās šī ticība, ka mēs neesam vieni. Man arī sūta video un īsziņas, ka cilvēki par mani aizlūdz. Tas viss mani dzen uz priekšu un dod drošības sajūtu. Nav tā, ka es pēc cīņas aizmirstu, ka pie Dieva jāiet. Katru svētdienu cenšos iet uz baznīcu, taču Čikāgā nesanāca. Ir vieglāk un patīkamāk dzīvot, taču ticība nevienam nav jāuzspiež. Grūtos momentos es saprotu, ka tas cilvēkam ir nozīmīgi. Esmu novērojis, kad vēl nebija krīze, tad baznīcas bija pustukšas, kā pienāca sliktāki laiki, tā baznīcas bija pilnas.

Kādas mācības esi guvis no šī sarežģītā posma?



Iespējams, ka šis pretinieks man būtu bijis ērts, ja es būtu "pilnā ekipējumā". Tas viss man bijis liels pārbaudījums, lai es neatslābtu uz nākamo cīņu un šo turnīru. Ja vēlēšos sevi motivēt, paskatīšos šo cīņu.

Pēc zaudējuma Usikam Tonijs Beljū paziņoja par karjeras beigām. Cik ilgi tev gribas turpināt kāpt ringā un cīnīties par uzvarām?

Gribas jau ilgi. Esmu visu mūžu atdevis šim sporta veidam. Pēc tam domāju iet mācīties, jo bez izglītības nevar. Man ir augstākā izglītība, bet vajag kādu specifiku.

Vai skaties arī uz treneru arodu?

Nē, par treneri kļūt nedomāju. Domāju, ka mums būs labi treneri, kuri no manis daudz būs samācījušies, piemēram, Dmitrijs. Atvērsim skolu, kas būs zem manas uzraudzības. Savāksim Latvijas labākos trenerus, un ar šo projektu mēs daudz panāksim, ne tikai boksā, bet arī sportā. Gribētos arī tautā pamainīt to mentalitāti un pārliecību, jo mums tās trūkst.

Vai tu atpazini vienu no pirmajiem, kurš tevi pēc cīņas apsveica?



Tu domā hokejistu (Raiti Ivanānu)? Jā, atpazinu. Mēs iepriekš bijām ar viņu tikušies. Es nesaprotu, kāpēc viņš ar mani runāja angliski, biju izbrīnīts.

Cik lielu vērtību tu piešķir izcīnītajai WBC dimanta jostai?

Lielu vērtību, jo tā nāca ar lielām grūtībām. Tagad man ir visas WBC jostas – pati galvenā josta, sudraba un Baltijas josta. Šī josta jebkurā brīdī var pārvērsties par pasaules čempiona jostu. Tas atkarīgs no tā, ko nolems Usiks, bet es domāju, ka viņš vēl vienu cīņu paliks šajā svara kategorijā, jo viņu tik ātri pie Entonija Džošua nepielaidīs. Bet varbūt ... pēc tāda iznākuma, kāds bija pret Beljū, to visu paveiks ātrāk. Tomēr man šķiet, ka to visu "marinēs" ilgāk, lai iegūtu vairāk naudas.

Vai revanšs pret Usiku tev joprojām šķiet interesants?



Es domāju, ka tas būs. Dod Dievs supersērijā labi, pareizi un veselīgi noboksēt, tad arī šī cīņa neizpaliks.