Indija grib uzņemt 2036. gada olimpiskās spēles

Indija ir gatava kandidēt uz 2036.gada Vasaras olimpisko spēļu un paralimpisko spēļu rīkošanu, trešdien paziņoja Indijas sporta ministrs Anurags Takurs.

Indija prezentēs savu nodomu par olimpisko spēļu uzņemšanu Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai (SOK) nākamā gada septembrī, kad Mumbajā notiks SOK sesija.

"Man ir lielas cerības par to un esmu pārliecināts, ka Indija būs pilnībā sagatavojusies, lai kandidētu uz Olimpiādes rīkošanu," Indijas laikrakstam "The Times of India" atklāja Takurs.

Uz Vasaras olimpisko un paralimpisko spēļu uzņemšanu varētu kandidēt Gudžarātas štats un tā lielākā pilsēta Amdāvāda.

"Gudžarāta jau iepriekš izrādījusi interesi par Olimpiādes rīkošanu. Viņiem arī ir nepieciešamā infrastruktūra viesnīcu, sporta kompleksu un lidostu ziņā. Viņi nopietni uztver iespēju kādreiz uzņemt olimpiskās spēles," norādīja Takurs.

Pagaidām interesi par iespēju uzņemt 2036.gada Olimpiādi izteikušas arī Dienvidkoreja un Indonēzija, kā arī starp kandidātiem varētu parādīties Katara, kas nupat uzņēma Pasaules kausa futbolā finālturnīru.

Kā zināms nākamo Olimpiādi 2024.gadā uzņems Francijas galvaspilsēta Parīze, 2028.gada olimpiskās spēles uzticētas ASV pilsētai Losandželosai, bet 2032.gada Vasaras Olimpiāde norisināsies Austrālijas trešajā lielākajā pilsētā Brisbenā.