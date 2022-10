Irāniete vēsturiski startē bez hidžāba; pieaug bažas par viņas drošību

Irānas klinšu kāpšanas sportiste Elnaza Rekabi svētdien Āzijas čempionātā startēja bez hidžāba, tādējādi izrādot savu solidaritāti Irānas sieviešu atbalsta protestiem. Tomēr pēc viņas vēsturiskā starta sākušās bažas par Rekabi drošību, raksta "insider.com".

Kopš 1979. gada Islāma revolūcijas Irānā sievietēm noteiktas stingras apģērba etiķetes prasības, tāpēc Rekabi dalība sacensībās bez hidžāba tika uzskatīts par ievērības cienīgu brīdi. Irānas sportistēm sacensībās ārzemēs obligāti jāstartē ar lakatu, kas nosedz matus.

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi