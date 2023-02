Izslēgs arī 'neitrālus sportistus' – Baltijas valstu un Polijas sporta ministri apstiprina kopīgu deklarāciju

Ceturtdien Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas sporta ministri apstiprināja kopīgu deklarāciju ar mērķi nepieļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību starptautiskajās sacensībās un pasākumos arī statusā "neitrālie sportisti", informē Izglītības un zinātnes ministrija.

Videotikšanās laikā ministri nosodīja Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) vēlmi meklēt risinājumus, kā agresorvalstu – Krievijas un Baltkrievijas – sportistiem atgriezties starptautiskajās sacensībās. Tika uzsvērts, ka centieni atgriezt Krievijas un Baltkrievijas sportistus starptautiskajās sporta sacensībās pat zem neitralitātes statusa leģitimizē politiskos lēmumus un abu valstu propagandu, un nedrīkst pieļaut sporta jomas izmantošanu uzmanības novēršanai no Krievijas agresijas pret Ukrainu.

Latvijas izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša informēja, ka Latvijā šajā ziņā ir ļoti skaidra nostāja. Starptautiskās sacensībās mūsu valstī netiek pieļauta Krievijas un Baltkrievijas sportistu, treneru vai sporta darbinieku dalība neatkarīgi no tā, vai viņi startē zem neitrālā karoga vai citas valsts licences. Šāda nostāja Latvijā tiks turpināta, turklāt līgumos par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Latvijas sporta organizācijām plānots iekļaut nosacījumu, ka valsts budžeta līdzekļi nedrīkst tikt novirzīti tiem sportistiem un sporta darbiniekiem, kuri piedalās sporta sacensībās, kurās piedalās arī Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas sportisti neatkarīgi no to statusa un starptautisko sporta federāciju noteikumiem un lēmumiem (tai skaitā neitrālā sportista statusā).

Valstis turpinās atbalstīt Ukrainas sportistus, trenerus, un sporta jomas pārstāvjus, un turpinās aizstāvēt Baltijas valstu un Polijas kopīgās vērtības, brīvu un demokrātisku valstu intereses.

Kā ziņots, pagājušajā nedēļā pamatīgu vētru olimpiskajā saimē sacēla Starptautiskā olimpiskā komiteja (SOK), kas aicināja pētīt iespējas, kā Krievijas un Baltkrievijas sportisti varētu atgriezties starptautisko sacensību apritē, norādot, ka neviens sportists nedrīkstētu tikt diskriminēts viņa pases dēļ. Krievijas un Baltkrievijas sportistiem pienākums būtu startēt neitrālā statusā. Šie sportisti nedrīkstētu atbalstīt Krievijas karu pret Ukrainu, kā arī viņiem obligāti jāiziet dopinga pārbaude.