Jaunais LOK prezidents Buks: mums sportā trūkst diženuma

Latvijas sporta sabiedrība ir sadrumstalota un tai trūkst diženuma, uzskata jaunievēlētais Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Jānis Buks.

Jau ziņots, ka LOK ārkārtas Ģenerālajā asamblejā otrdien par organizācijas prezidentu uz nepilnu termiņu tika ievēlēts Latvijas Volejbola federācija (LVF) prezidents Buks. Uz prezidenta amatu pretendēja arī Latvijas Airēšanas federācijas (LAF) prezidente Gunta Vlasenko un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas (LMPF) goda prezidents Andris Feldmanis.

Ievēlēšanai bija nepieciešams saņemt vismaz 53 no 104 delegāta balsīm jeb 50% plus vienu balsi. No derīgajām 97 balsīm Buks saņēma 68, Feldmanis - 24, bet Vlasenko - piecas.

Buks sarunā ar žurnālistiem solīja, ka darīs visu, lai LOK paliktu labāka, veiksmīgāka, efektīvāka un daudz caurspīdīgāka un godīgāka.

"Kā jau teicu savā kampaņā, pirmkārt, jānodrošina esošo programmu izpilde un gatavošanās olimpiskajām spēlēm. Otrais solis ir sākt izvērtēt, kas ir mūsu [LOK] funkcijas un to izmaksas, kuras varbūt varam ietaupīt un līdzekļus novirzīt sportistiem. Tāpat jāsāk sistēmiski strādāt ar sponsoru piesaisti un jāsper arī pirmie soļi vienotas sporta organizācijas izveidē," par pirmajiem uzdevumiem jaunajā amatā stāstīja Buks.

Jaunievēlētais prezidents pildīs savus pienākumus līdz nākamā gada asamblejai, un Buks vēlreiz apstiprināja, ka nekandidēs uz nākamo termiņu. Buks drīzumā pametīs LVF prezidenta amatu, bet turpinās strādāt par "Olainfarm" padomes priekšsēdētāju.

"Ir laba pēctecība un ir vairāki kandidāti, volejbols noteikti būs labās rokās," teica Buks.

Lai gan Buka atbalstītājii nepauž vienotu atbalsta arī pašreizējam LOK ģenerālsekretāram Kārlim Lejniekam, Buks gatavs ar viņu strādāt kopā.

"Viņu augstu vērtēju un, manuprāt, viņš ir daudzsološs jauns cilvēks, kuram ir liela perspektīva sporta nozares attīstīšanā. Par Lejnieka atlaišanu neesmu teicis nevienā uzrunā," uzsvēra Buks.

Kā lielāko problēmu Latvijas sporta sabiedrībā Buks izcēla "bada stāvokli", kādā strādājot federācijas. Viņaprāt, sporta sabiedrība no ārpuses izskatās kā maza un kašķīga greizsirdīgu cilvēku kopa.

"Mums sportā trūkst diženuma. Pēdējo reizi kaut ko tādu redzēju, kad hokeja sezonas noslēguma pasākumā [Latvijas Hokeja federācijas prezidents] Aigars Kalvītis bija uzaicinājis Kirovu Lipmanu, kuram tika pat dota iespēja teikt runu. Mums vajadzētu tiekties uz lielas rīcības atkārtošanu sportā," stāstīja Buks.

Buks arī lika noprast, ka viņa pozīcija jautājumā par dalību Parīzes olimpiskajās spēlēs kopā ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem ir līdzīga iepriekšējās LOK vadības pozīcijai - spēlēs nestartēt, ja tām tiek pielaistas arī agresorvalstis.

"Mana nostāja šajā jautājumā ir diezgan kategoriska - esmu pret to, ka agresorvalstis var jebkādā statusā piedalīties olimpiskajās spēlēs," teica Buks.

Maija vidū līdzšinējais LOK prezidents Žoržs Tikmers, kurš nonāca masu mediju uzmanības lokā saistībā ar iespējamu interešu konfliktu, nolēma atstāt amatu, savukārt LOK Ģenerālās asamblejas ārkārtas sesijā tika nobalsots pret Lejnieka atstādināšanu no LOK ģenerālsekretāra amata.

Buku uz LOK prezidenta amatu izvirzīja piecas olimpiskās federācijas - Latvijas Basketbola savienība, Latvijas Peldēšanas federācija, Latvijas Riteņbraukšanas federācija, Latvijas Sērfošanas un SUP federācija un Latvijas Volejbola federācija.

Vlasenko par LOK prezidenta kandidāti pieteica Latvijas Airēšanas federācija, bet Feldmani šim amatam virzīja Latvijas Modernās pieccīņas federācija.