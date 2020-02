Jelgavā aizvadīts aizraujošs Latvijas čempionāts Latīņamerikas dejās

Sestdien, 8.februārī, Jelgavas sporta hallē lieliskā gaisotnē norisinājās Latvijas čempionāts Latīņamerikas (LA) dejās, ko sadarbībā ar Latvijas Sporta deju federāciju (LSDF) rīkoja Sporta deju klubs "Lielupe". Pieaugušo grupā pēc gada pārtraukuma savu otro titulu izcīnīja Eiropas kausa finālisti, rīdzinieki Maksims Kravčenko un Paula Kukute ("Dancers"), informē LSDF.

Sākuši 2017. gadā ar desmit deju čempionātu, 2018. un 2019. gadā turpinājuši ar Standartdejām, šogad SDK "Lielupe" ar Ilonu Freimani vadībā pirmo reizi Jelgavā rīkoja Latvijas čempionātu LA dejās. Tas šogad bija otrais čempionāts sporta dejās, jo pirms trim nedēļām Rēzeknē mūsu valsts labākie pāri dažāda vecuma grupās sacentās desmit deju programmā.

Pieaugušo grupā visās piecās dejās labāko vērtējumu saņēma galvenie favorīti un 2018 gada čempioni Maksims Kravčenko un Paula Kukute, kuri vienīgie no Latvijas šajā deju programmā pasaules rangā no vairāk nekā diviem tūkstošiem pāru atrodas piecdesmitniekā. 2018. gada vicečempions jelgavnieks Artūrs Freimanis (Škutāna deju skola) vēlreiz izcīnīja sudraba medaļu, šoreiz to paveicot ar jauno partneri no Baltkrievijas Aliaksandru Kotavu.

Škutāna deju skolai otro godalgoto vietu sarūpēja šī gada desmit deju čempioni Romāns Dobrecovs un Violeta Ļevčenko, kuri visās piecās dejās ieguva trešo vietu. Iepriekšējo gadu medaļnieks jauniešu un junioru konkurencē Ņikita Toms ar jauno partneri Valēriju Petruņu (Deju Studija "ORO") ieguva pārliecinošu ceturto vietu, bet fināla sešinieku noslēdza abi labākie U-21 grupas pāri Deniss Ivačenkovs/Poļina Ščaveļeva (Škutāna DS) un 2019. gada bronzas medaļas ieguvējs Leonards Petkevičs ar jauno partneri Olgu Petkeviču ("Dzintars").

Jauniešiem (16 līdz 18 gadu vecumā) trīs pāru spraigā cīņā šogad otro uzvaru svinēja rīdzinieks Andrejs Griņēvičs un Kornēlija Dobrovoļskite ("Dzintars"), kuri 2019. gadā noslēdza fināla sešinieku. Pagājušā gadā Saldū junioru čempionu titulu izcīnījušais rīdzinieks Artēmijs Plakitins ar iepriekšējā gada Igaunijas čempionāta medaļnieci Sofiju Dzevuļskaju (Škutāna DS) ieguva otro vietu, par vienu punktu apsteidzot un trešajā vietā atstājot par vieniem no galvenajiem favorītiem uzskatītos Artūru Bieli/Mariju Kravčuku ("Dancers").

Junioriem II (14 līdz 15 gadu vecumā) izpalika gaidītais duelis starp pērnā gada vicečempioniem Alanu Ordu/Amandu Aksenoku (Daces deju skola) un Igaunijas vairākkārtējo čempionu Ņikitu Kiļevoju un Viktoriju Būmani (Dūšas deju skola). Rīdzinieki Alans un Amandu uzvarēja pārliecinoši visās piecās dejās un atkārtoja 2018. gada panākumu Junioru I grupā (12 līdz 13 gadu vecumā). Tikmēr Kiļevojam ar Būmani nācās samierināties ar trešo vietu, jo desmit deju čempioni Ernests Dimants un Marija Paščenko ar otro vietu nodrošināja Daces deju skolai dubultuzvaru.

Pārējās grupās uzvaras izcīnīja: Junioriem I – Ričards Krīviņš/Eva Grāvere (Daces deju skola), Bērniem (11 gadi un jaunāki) – Jegors Prokins/Poļina Karimova („Estētika”), Seniori I (35-45 g.) Ingus Stauģis/Jeļena Doņiaa (Rihtera deju skola), Seniori III (45-55.g.) Romualdas un Ilona Jokšas (Timšāna DS).