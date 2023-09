Kaparkalēja uzvar Pasaules kausa posmā rollerslēpošanas sprintā junioriem Itālijā

Pasaules junioru čempione rollerslēpošanas sprintā Linda Kaparkalēja un finālists Silvestrs Švauksts (abi Madona) ar lielisku startu parūpējās, lai arī otrajā dienā Latvijai būtu uzvara un arī godalgota vieta Itālijā notiekošajā Pasaules kausa posmā. Kaparkalēja bija ātrāka par visām konkurentēm un svinēja uzvaru 200m sprintā brīvajā stilā, bet Švauksts piekāpās tikai spēcīgajam zviedram un izcīnīja otro vietu šajā specifiskajā rollereslēpošanas sprintā, informē Latvijas Slēpošanas federācijas pārstāvis Ivars Bācis.

Iepriekš ziņojām, ka piektdien pirmajā dienā Pasaules kausa posmā rollerslēpošanā 15km brīvajā stilā ar masu startu pieaugušo grupā finiša spurtā uzvaru izcīnīja madonietis Raimo Vīgants. Otrajā dienā par vēl vienu uzvaru Latvijai parūpējās Linda Kaparkalēja. Pirms trim nedēļām par pasaules junioru čempioni sprintā kļuvusī 17 gadus vecā Kaparkalēja uzrādīja ātrāko laiku kvalifikācijā un apliecināja favorītes statusu arī finālā, aiz sevis atstājot vecākās konkurentes no Itālijas un Kazahstānas – Annu Mariju Gidi un Mariju Geraščenko. Tādējādi trijnieks bija identisks pasaules čempionātam Madonā. Divdesmit dalībnieču konkurencē astotniekā iekļuva arī 15 gadus vecā cēsniece Amēlija Zaķe, kurai sprintā daudz labāks sniegums nekā piektdien masu startu distancē, un krāslaviete Adriāna Šuminska, kurām attiecīgi 6. un 7. vieta.

Junioriem tuvu tam, lai atkārtotu Kaparkalējas sasniegumu, bija Silvestrs Švauksts, kurš izcīnīja otro vietu. Kvalifikācijā madonietis bija ātrākais, bet finālā Silvestrs piekāpās spēcīgajam zviedram Jonatanam Lindbergam, kurš ziemā savu varējumu apliecināja ar uzvaru sprintā Eiropas Jaunatnes olimpiskajā festivālā. Švauksts arī pirms trim nedēļām pasaules junioru čempionātā Madonā bija ātrākais kvalifikācijā, bet pie medaļas madonietim toreiz liedza tikt kritiens mitrajā trasē finālā. Švauksts ar otro vietu 44km "Apkārt Alaukstam" ziemā apliecināja arī spējas garajās distancēs.

Ar astoto vietu atzīmējās madonietis Gustavs Sināts, bet rīdzinieks Jēkabs Skolnieks vairāk nekā trīsdesmit dalībnieku vidū vēlreiz tuvu desmitniekam bija rīdzinieks Jēkabs Skolnieks, kuram 13. vieta.

Pieaugušo grupā vīriešiem, kur startēja 31 dalībnieks, sanāca ļoti spēcīga konkurence ar diviem vairākkārtējiem pasaules čempioniem rollerlsēpošanas sprintā priekšgalā. Tomēr divi no trim madoniešiem spēja tikt astotniekā. Masu starta distances uzvarētājs piektdien Raimo Vīgants ieguva 6. vietu, bet Lauris Kaparkalējs, kurš pirms trim nedēļām PK posmā Madonā pārspēja vairākus titulētus sprinterus un izcīnīja otro vietu, šoreiz ieņēma 7. vietu. Savukārt madonietim Nikam Saulītim 13. vieta. Uzvarēja pēdējās desmitgades ātrākais sprinteris rollerslēpošanā Emanuele Bekis no Itālijas, kurš aiz sevis atstāja 2019. gada vicečempionu Josteinu Olafsenu no Norvēģijas. Arī pārējās divas fināla vietas aizņēma mājinieki, kuru vidū arī vairākkārtējais rollerslēpošanas sprinta čempions Alessio Berlanda.

Sievietēm šoreiz abām Latvijas pārstāvēm izdevās iekļūt desmitniekā. 18 dalībnieču vidū rīdziniece Samanta Krampe ieguva septīto vietu, bet piektdien ar piekto rezultātu masu startu distancē izcēlusies madoniete Kitija Auziņa bija devītā, abām latvietēm kvalifikācijā uzrādot gandrīz identisku laiku. Uzvarēja titulētā Linna Semskāra no Zviedrijas, bet sprinta speciāliste no Norvēģijas Jūlija Arnesena, kura bija ātrākā kvalifikācijā, samierinājās ar otro vietu.